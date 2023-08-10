متى موعد مباراة الهلال والنصر والتشكيلة في نهائي البطولة العربية للأندية؟!

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وطن- ينتظر جماهير كرة القدم العربية بشغف موعد مباراة الهلال والنصر، السبت، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023، على ميدان ملعب ( الملك فهد الرياضي بالطائف).

وستنطلق المباراة بين الهلال والنصر النهائية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية وفلسطين.

كما وبتوقيت مصر فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

متى موعد مباراة الهلال والنصر؟!

فيما ستكون المباراة النهائية بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تنقل أحداث مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية كغيرها من القنوات العربية التي ستنقل المباراة النهائية للبطولة.

المبـاراة النهائيـة 🔥 🏆 | #كأس_الملك_سلمان_للأندية

🆚 | #النصر_الهلال

🗓 | التاسعـة مساء السبت القادم

🏟️ | مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بالتوفيق للعالمي 💛 pic.twitter.com/fs0wDWkORY — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 9, 2023

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كما وستبث المباراة بين كلا الفريقين على قناة (SSC SPORT 1 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12418، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة الهلال ضد النصر

وسيلعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المباراة النهائية القوية أمام منافسه النصر السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس، حبيب الوطيان.

دفاع الهلال: سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، كوليبالي، علي آل البليهي.

خط الوسط: روبن نيفيس، محمد كانو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري.

هجوم الفريق: ميشال ديلغادو، مالكوم ( عبد الله الحمدان).

تشكيلة النصر ضد الهلال

وسيدخل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة الصعبة أمام نظيره الهلال السعودي، في نهائي البطولة العربية للأندية، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع النصر: سلطان الغنام، علي العوجامي، عبد الله مادو، تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا، بروزوفيتش.

مركز الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.