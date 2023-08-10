الخميس, أغسطس 10, 2023
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ما فعلته سيدة خليجية في تركيا حديث الأتراك والعرب.. فيديو فجر الجدل

قالت وقد ظهر عليها الغضب الشديد: "إن كنتم لا تريدوننا تحدثوا مع أردوغان"

كتب فهمي الورغمي
ما فعلته سيدة خليجية في تركيا حديث الأتراك والعرب.. فيديو فجر الجدل
سيدة خليجية في تركيا
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وطن- ‏تعرّضت سيدة خليجية لمضايقات في تركيا من شخص حاول إزعاجها بمطعم ماكدونالدز، حيث قالت إنه كان واقفاً أمامها مستعرضاً كتفيه بطريقة مستفزة، حسب ما ذكرت في مقطع فيديو متداول.

السيدة التي كانت تتحدث بلهجة خليجية، لم توضح من أي بلد هي، قوبلت بتفاعل الموجودين في المطعم معها. وبينما حاول البض تهدئتها، وجدت نفسها في جدال حادّ مع سيدة تركية.

ومع حاجز اللغة التركية التي بدا أن السيدة الخليجية لا تتقنها، التجأت للإنجليزية لمخاطبة نظيرتها التركية بطريقة جعلت كلّ الحضور، وحتى المشرفين داخل المطعم، يلتفون حولها لمعرفة ما القصةّ من وراء صراخها.

وفي غمرة غضبها الذي وثقته مقاطع مصورة حظيت بتفاعل واسع، قالت السيدة الخليجية ردّا على نظيرتها التركية “إن كنتم لا تريدوننا تحدثوا مع أردوغان”.

المضايقات تتلاحق للسياح في تركيا

مشاهد متكررة رصدتها وسائل الإعلام العربية والتركية لمضايقات تعرّض لها الأجانب في تركيا، سواء تعلّق الأمر بالسياح القادمين للبلاد لفترة معينة، أو المقيمين بطريقة قانونية في البلاد.

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وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو، يُظهر عراكا عنيفا اندلع بين مجموعة من الأتراك وسائح يحمل الجنسية الهولندية، دون أن يتضح سبب العراك.

وبيّن مقطع الفيديو، عددا من الأتراك وهم يُحيطون بالسائح الهولندي ويحملون العصا، ويحاولون الاعتداء عليه إلا أن المفاجأة أنه أخذ يتصدى لهم واحدا تلو الآخر.

وقبله، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة تظهر اعتداء عشرات الأشخاص على شاب يمني، تدخل لإنقاذ شقيقه البالغ من العمر 15 عاماً في مجمع “كريستال شهير” السكني بمنطقة إسنيورت في إسطنبول.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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