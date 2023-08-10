ما فعلته سيدة خليجية في تركيا حديث الأتراك والعرب.. فيديو فجر الجدل

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وطن- ‏تعرّضت سيدة خليجية لمضايقات في تركيا من شخص حاول إزعاجها بمطعم ماكدونالدز، حيث قالت إنه كان واقفاً أمامها مستعرضاً كتفيه بطريقة مستفزة، حسب ما ذكرت في مقطع فيديو متداول.

السيدة التي كانت تتحدث بلهجة خليجية، لم توضح من أي بلد هي، قوبلت بتفاعل الموجودين في المطعم معها. وبينما حاول البض تهدئتها، وجدت نفسها في جدال حادّ مع سيدة تركية.

ومع حاجز اللغة التركية التي بدا أن السيدة الخليجية لا تتقنها، التجأت للإنجليزية لمخاطبة نظيرتها التركية بطريقة جعلت كلّ الحضور، وحتى المشرفين داخل المطعم، يلتفون حولها لمعرفة ما القصةّ من وراء صراخها.

وفي غمرة غضبها الذي وثقته مقاطع مصورة حظيت بتفاعل واسع، قالت السيدة الخليجية ردّا على نظيرتها التركية “إن كنتم لا تريدوننا تحدثوا مع أردوغان”.

SON DAKİKA🔥 Arap turist Kurtköy Viaport’ta olay çıkardı! Karşısındaki Türk kadına “kes sesini, eğer probleminiz varsa gidin Erdoğan’a konuşun bize değil. Turizmi kapatın.” dedi. pic.twitter.com/3HYojTgqXw — Hüseyin Karakurt (@vekilkarakurt) August 8, 2023

المضايقات تتلاحق للسياح في تركيا

مشاهد متكررة رصدتها وسائل الإعلام العربية والتركية لمضايقات تعرّض لها الأجانب في تركيا، سواء تعلّق الأمر بالسياح القادمين للبلاد لفترة معينة، أو المقيمين بطريقة قانونية في البلاد.

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وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو، يُظهر عراكا عنيفا اندلع بين مجموعة من الأتراك وسائح يحمل الجنسية الهولندية، دون أن يتضح سبب العراك.

وبيّن مقطع الفيديو، عددا من الأتراك وهم يُحيطون بالسائح الهولندي ويحملون العصا، ويحاولون الاعتداء عليه إلا أن المفاجأة أنه أخذ يتصدى لهم واحدا تلو الآخر.

السياحة في دول العالم انك تروح تتمشى تكتشف معالم الدولة بالعربي تكون تجربة مختلفة السياحة في #تركيا برعاية WWE

الاعتداء على سائح هولندي في تركيا 👇🏼#الاتحاد_الهلال #اكشن_مع_وليد pic.twitter.com/l7HqIXrtZD — بليهان (@ia_v001) August 5, 2023

وقبله، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة تظهر اعتداء عشرات الأشخاص على شاب يمني، تدخل لإنقاذ شقيقه البالغ من العمر 15 عاماً في مجمع “كريستال شهير” السكني بمنطقة إسنيورت في إسطنبول.