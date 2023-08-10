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لحظة وقوع زلزال ملاطيا الذي أثار الرعب في تركيا (فيديو)

نشرت وكالة "الأناضول" صوراً لنزول بعض المواطنين إلى الشارع في ولاية ملاطية، لا سيما منطقة "يشيل يورت" مركز الزلزال

كتب خالد الأحمد
لحظة وقوع زلزال ملاطيا الذي أثار الرعب في تركيا (فيديو)
زلزال ملاطيا الذي أثار الرعب في تركيا
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وطن- أفادت وسائل إعلام تركية أن زلزالاً بقوة 5،3 درجة ضرب مدينة ملاطيا، واستمر لمدة 35 ثانية وهي من المناطق التي ضربها الزازال الكبير في شباط فبراير الماضي.

وأوضحت هيئة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20.48 بتوقيت العاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ذعر في تركيا بعد زلزال ملاطيا

ونشرت وكالة الأناضول صوراً لنزول بعض المواطنين إلى الشارع في ولاية ملاطية بتركيا ، لا سيما منطقة “يشيل يورت” مركز الزلزال.

وأفاد والي ملاطية أرسين يازجي في تصريح للأناضول، بأن الفرق المعنية تواصل إجراء عمليات المسح الميداني في الولاية.

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وفي السياق ذاته غرد وزير الداخلية علي يرلي كايا أنه تم هدم مبنى مهجور ومبنيين متضررين بشدة على جانبه.

وقال الوزير يرلي كايا: “أصيب 22 مواطنًا بجروح طفيفة بسبب الخوف والذعر والقفز من علو”.

ووفق صحيفة “هابر” التركية بلغ عمق الزلزال الذي وقع في الساعة 20:487 كيلومترات، وشعر السكان به في ملاطيا والمحافظات المجاورة.

وأشار حاكم ملاطية خلوصي شاهين في بيان، إلى أن الزلزال دمر مبنى مهجور. وأصيب جراء ذلك أحد أطفالنا بجروح طفيفة.

وتلقت المحافظة –كما قال- تقارير عن جرحى آخرين، وحذر شاهين المواطنين من الإقتراب من المباني المتضررة بشدة.

مقاطع فيديو لآثار الزلزال

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لآثار الزلزال وحالة الخوف والرعب التي انتابت الأهالي ونزلوا إلى الشوارع وبدا الكثير منهم وهو يجرون مكالمات عبر جوالاتهم للإطمئنان على أحبائهم.

فيما بدا آخرون وهم يحملون أطفالهم ويقطعون شارعاً بدا متصدعاً بعد أن تركوا بيوتهم مذعورين.

وأظهر أحد المقاطع أرجاء منزل ترتج من أثر الزلزال ومنها خزائن ورفوف كما بدت أشياء فوق طاولة تهتز فيما بدت ثرية معلقة في سقف المنزل وهي تتأرجح.

كما شعر سكان ديار بكر وتونجلي وإيلازيغ، بالزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.

المصدروكالة الأناضول ،توتير ، هابر، رصد وتحرير وطن

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