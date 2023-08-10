لحظة وقوع زلزال ملاطيا الذي أثار الرعب في تركيا (فيديو)

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وطن- أفادت وسائل إعلام تركية أن زلزالاً بقوة 5،3 درجة ضرب مدينة ملاطيا، واستمر لمدة 35 ثانية وهي من المناطق التي ضربها الزازال الكبير في شباط فبراير الماضي.

وأوضحت هيئة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20.48 بتوقيت العاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

#DEPREM: Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. ➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/2DL6BG28Ci — AFAD (@AFADBaskanlik) August 10, 2023

ذعر في تركيا بعد زلزال ملاطيا

ونشرت وكالة الأناضول صوراً لنزول بعض المواطنين إلى الشارع في ولاية ملاطية بتركيا ، لا سيما منطقة “يشيل يورت” مركز الزلزال.

وأفاد والي ملاطية أرسين يازجي في تصريح للأناضول، بأن الفرق المعنية تواصل إجراء عمليات المسح الميداني في الولاية.

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وفي السياق ذاته غرد وزير الداخلية علي يرلي كايا أنه تم هدم مبنى مهجور ومبنيين متضررين بشدة على جانبه.

وقال الوزير يرلي كايا: “أصيب 22 مواطنًا بجروح طفيفة بسبب الخوف والذعر والقفز من علو”.

Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2023

ووفق صحيفة “هابر” التركية بلغ عمق الزلزال الذي وقع في الساعة 20:487 كيلومترات، وشعر السكان به في ملاطيا والمحافظات المجاورة.

وأشار حاكم ملاطية خلوصي شاهين في بيان، إلى أن الزلزال دمر مبنى مهجور. وأصيب جراء ذلك أحد أطفالنا بجروح طفيفة.

وتلقت المحافظة –كما قال- تقارير عن جرحى آخرين، وحذر شاهين المواطنين من الإقتراب من المباني المتضررة بشدة.

مقاطع فيديو لآثار الزلزال

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لآثار الزلزال وحالة الخوف والرعب التي انتابت الأهالي ونزلوا إلى الشوارع وبدا الكثير منهم وهو يجرون مكالمات عبر جوالاتهم للإطمئنان على أحبائهم.

فيما بدا آخرون وهم يحملون أطفالهم ويقطعون شارعاً بدا متصدعاً بعد أن تركوا بيوتهم مذعورين.

زلزال ضرب ولاية ملاطيا بشدة ٥.٥ على مقياس ريختر استمر لمدة ٣٥ ثانية ، حدث انهيار لبعض الابنية المتصدعة من الزلزال السابق وهرع المدنيين للنزول إلى الشوارع. #زلزال#ملاطيا_تركيا pic.twitter.com/GKn0ta8TQG — زيد حسن (@zaid__hassn) August 10, 2023

وأظهر أحد المقاطع أرجاء منزل ترتج من أثر الزلزال ومنها خزائن ورفوف كما بدت أشياء فوق طاولة تهتز فيما بدت ثرية معلقة في سقف المنزل وهي تتأرجح.

🎥اللحظات الأولية للزلزال الذي ضرب ولاية #ملاطيا مساء اليوم الخميس بقوة 5.3 على مقياس ريختر pic.twitter.com/spXmg8POvB — Step News Agency – وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) August 10, 2023

كما شعر سكان ديار بكر وتونجلي وإيلازيغ، بالزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.