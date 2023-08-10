كيف يمكنني حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية 2023؟!

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وطن- يتساءل عشاق كرة القدم العربية المتواجدين في المملكة العربية السعودية، عن آلية حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023، السبت.

ويستضيف ملعب (الملك فهد الرياضي بالطائف)، مباراة الهلال والنصر في ختام منافسات البطولة العربية للأندية 2023، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية 2023

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات. فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً.

المبـاراة النهائيـة 🔥 🏆 | #كأس_الملك_سلمان_للأندية

🆚 | #النصر_الهلال

🗓 | التاسعـة مساء السبت القادم

🏟️ | مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بالتوفيق للعالمي 💛 pic.twitter.com/fs0wDWkORY — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 9, 2023

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة النهائية في تمام الساعة السابعة مساءً.

حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

وسنضع بين يديكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان 2023)، كما يلي:

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أولاً: تسجيل الدخول على موقع حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر.

ثانياً: اختيار مباراة الهلال والنصر النهائية.

ثالثاً: الضغط على شراء تذكرة المباراة وإدخال البيانات المطلوبة منك.

رابعاً: دفع تكلفة حضور مباراة الهلال والنصر بالوسائل المتاحة أمامك.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية 2023

كما وبحسب التقارير الصحفية السعودية، فإن أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية 2023، قد تتراوح ما بين 100- 1000 ريال سعودي. وفق الفئات التي سيتم تحديدها خلال الساعات القليلة القادمة.

وستبث أحداث المباراة النهائية بين الهلال والنصر السعودي، على شبكة قنوات (SSC). الرياضية السعودية، الناقلة للمباراة بالإضافة إلى العديد من القنوات العربية الأخرى بالمجان.

وكان فريق النصر قد حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية 2023، بعد فوزه على الشرطة العراقي بهدف نظيف دون مقابل، كان من توقيع الدون البرتغالي رونالدو من ركلة جزاء تحصل عليها العالمي في المباراة.

كما وتأهل الفريق المنافس الهلال السعودي. (الزعيم الآسيوي)، بعد فوزه الثمين على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية، الأربعاء.