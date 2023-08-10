فيلم باربي ومشاهده الجنسية.. السعودية والإمارات تعرضانه ودولتان إحداهما خليجية تمنعانه!

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وطن – في الوقت الذي تخطت فيه إيرادات فيلم “باربي” المثير للجدل حاجز المليار دولار، بعد 17 يوما فقط من طرحه في دور السينما، قررت دولتان عربيتان منع عرض الفيلم وهي الكويت ولبنان، بينما من المقرر عرض فيلم باربي في السعودية والإمارات ابتداء من 10 أغسطس الجاري .

ويحتوي الفيلم على مشاهد جنسية حساسة تتعارض مع ثقافة المنطقة. لا سيما فيما يتعلق بما يسمى “حقوق مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا”.

منع فيلم باربي في لبنان

تحرك وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، الأربعاء، لمنع عرض فيلم “باربي” في البلاد، قائلا إنه “يروج للشذوذ والتحول الجنسي.. ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية”.

ونشر المرتضى قرارا يناشد فيه جهاز الأمن العام اللبناني، المسؤول عن قرارات الرقابة في البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم.

ورغم أن لبنان يعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية أخرى، لكنه شهد خلال السنوات الأخيرة إلغاء نشاطات عدّة داعمة لهم، بضغط من السلطات الدينية، بحسب AFB.

منع فيلم باربي في الكويت

من جانبه، اتهم رئيس لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية في الكويت، لافي السبيعي، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الأربعاء، باربي بـ “خدش الآداب العامة” والتحريض على “مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد”.

رئيس لجنة رقابة الأفلام لافي السبيعي: منع عرض فيلم باربي في الكويت رسمياً.

• الفيلم يحمل أفكاراً تشجع سلوكاً غير مقبول ويشوه قيم المجتمع.

• القرار ينطبق على أي فيلم يتضمن رؤية مختلفة للقيم تتعارض مع رؤية مجتمعنا وعاداتنا. pic.twitter.com/jvsr4HrW94 — المجلس (@Almajlliss) August 9, 2023

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واشار المسؤول الكويتي إلى أن الفيلم يدعو إلى “أفكار دخيلة على المجتمع”.

وتحتل مبيعات تذاكر “باربي” الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم “سوبر ماريو براذرز” الذي كان أول عرض له في أبريل وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.

إن تخطي حاجز المليار دولار ليس بالأمر الهين، كما وصفته الشركة الموزّعة “وارنر براذرز”.

فقط خمسة أفلام أخرى فعلت ذلك منذ الوباء، بما في ذلك فيلم “إخوة سوبر ماريو” في وقت سابق من العام الجاري، “سبايدر مان: لا عودة إلى الديار”. “السلاح الأمثل (توب غن): مافريك”. وفيلم “العالم الجوراسي: الهيمنة” وفيلم “أفاتار: طريق الماء” .

وفيلم باربي من بطولة “مارغوت روبي” في دور باربي و”ريان غوسلينغ” في دور “كين”.