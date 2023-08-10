الخميس, أغسطس 10, 2023
الرئيسيةالهدهدفيلم باربي ومشاهده الجنسية.. السعودية والإمارات تعرضانه ودولتان إحداهما خليجية تمنعانه!
الهدهد

فيلم باربي ومشاهده الجنسية.. السعودية والإمارات تعرضانه ودولتان إحداهما خليجية تمنعانه!

يحتوي الفيلم على مشاهد جنسية حساسة تتعارض مع ثقافة المنطقة

كتب أنس السالم
السعودية والإمارات ستعرض فيلم باربي بينما الكويت ولبنان تمنعانه
فيلم باربي يثير الرأي العام
- Advertisement -

وطن – في الوقت الذي تخطت فيه إيرادات فيلم “باربي” المثير للجدل حاجز المليار دولار، بعد 17 يوما فقط من طرحه في دور السينما، قررت دولتان عربيتان منع عرض الفيلم وهي الكويت ولبنان، بينما من المقرر عرض فيلم باربي في السعودية والإمارات ابتداء من 10 أغسطس الجاري .

ويحتوي الفيلم على مشاهد جنسية حساسة تتعارض مع ثقافة المنطقة. لا سيما فيما يتعلق بما يسمى “حقوق مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا”.

فيلم باربي
لقطة من فيلم باربي المثير للجدل

منع فيلم باربي في لبنان 

تحرك وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، الأربعاء، لمنع عرض فيلم “باربي” في البلاد، قائلا إنه “يروج للشذوذ والتحول الجنسي.. ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية”.

ونشر المرتضى قرارا يناشد فيه جهاز الأمن العام اللبناني، المسؤول عن قرارات الرقابة في البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم.

ورغم أن لبنان يعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية أخرى، لكنه شهد خلال السنوات الأخيرة إلغاء نشاطات عدّة داعمة لهم، بضغط من السلطات الدينية، بحسب AFB.

منع فيلم باربي في الكويت 

من جانبه، اتهم رئيس لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية في الكويت، لافي السبيعي، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الأربعاء، باربي بـ “خدش الآداب العامة” والتحريض على “مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد”.

- Advertisement -

واشار المسؤول الكويتي إلى أن الفيلم يدعو إلى “أفكار دخيلة على المجتمع”.

وتحتل مبيعات تذاكر “باربي” الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم “سوبر ماريو براذرز” الذي كان أول عرض له في أبريل وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.

إن تخطي حاجز المليار دولار ليس بالأمر الهين، كما وصفته الشركة الموزّعة “وارنر براذرز”.

تجاوز المليار دولار.. "باربي" يكسر شباك التذاكر حول العالم وشكوك حول عرضه
فيلم باربي تخطي حاجز المليار دولار إيرادات

فقط خمسة أفلام أخرى فعلت ذلك منذ الوباء، بما في ذلك فيلم “إخوة سوبر ماريو” في وقت سابق من العام الجاري، “سبايدر مان: لا عودة إلى الديار”. “السلاح الأمثل (توب غن): مافريك”. وفيلم “العالم الجوراسي: الهيمنة” وفيلم “أفاتار: طريق الماء” .

وفيلم باربي من بطولة “مارغوت روبي” في دور باربي و”ريان غوسلينغ” في دور “كين”.

المصدرمتابعات وطن - وكالات

اقرأ أيضاً

حياتنا

الأسباب غير المتوقعة لانفصال النساء عن شركائهن بعد مشاهدة فيلم باربي

الهدهد

شقيقة أمير الكويت تستمتع بأجواء خريف ظفار بسلطنة عمان وتطبخ لنفسها وتحلب الناقة (شاهد)

الهدهد

الجيش اللبناني يعتدي على مراسل قناة سعودية في أحداث الكحالة (فيديو)

الهدهد

الكويت لم تحشد آليات عسكرية على الحدود مع العراق.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

الهدهد

مفاجأة صادمة حول مصير عرض فيلم باربي في دول الخليج ومصر

الهدهد

تظاهرات تهتف باسم صدام حسين.. فيديو أثار جدلا في العراق وهذه حقيقته

الهدهد

ما قصة فيلم “Talk to me” الذي حظرته الكويت بسبب ممثل شاذ جنسيا؟

الهدهد

“أغنى ممن يشحدوا منهم”.. محامي كويتي يفتح النار على السياسيين اللبنانيين

حياتنا

نسرين طافش تكشف حجم صدرها بدقة بلا خجل في لبنان (شاهد)

حياتنا

فعل فاضح في الكويت.. شاب وفتاة يمارسان الرذيلة من الخلف في شارع عام (فيديو)

الهدهد

تجاوز المليار دولار.. “باربي” يكسر شباك التذاكر حول العالم وشكوك حول عرضه في السعودية

حياتنا

بالزيّ العسيري.. هكذا تفاعلت حليمة بولند مع “العرضة الجنوبية” (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

استئناف تسليم المساعدات لشمال غرب سوريا.. لماذا يعتبر بشار الأسد هو الرابح الأول؟

الأسباب غير المتوقعة لانفصال النساء عن شركائهن بعد مشاهدة فيلم باربي

أرباح أرامكو السعودية ربع السنوية تنخفض بنحو 40٪ !

متى موعد مباراة الهلال والنصر والتشكيلة في نهائي البطولة العربية للأندية؟!

ابنة عمرو دياب بمايوه خيط مثير وسط مئات العراة على الشاطئ (شاهد)

الاحتلال يغتال المطارد أمير خليفة والسلطة تقمع جنازته (فيديو وصور)

شقيقة أمير الكويت تستمتع بأجواء خريف ظفار بسلطنة عمان وتطبخ لنفسها وتحلب الناقة (شاهد)

السعودية تتهم الإمارات باستهداف مدرعاتها جنوبي اليمن وتطورات خطيرة

جماهير يوفنتوس تقتحم ملعبها وتصرخ في وجه الإدارة بسبب لوكاكو (شاهد)

شاكيرا تشعل نار متابعيها بفيديو مثير تتحسس فيه ثدييها وتبرز فيه أحد أعضائها الحساسة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC