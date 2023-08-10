فيديو لطفل سوري يهز القلوب.. شاهد ما فعله ابن أحد المعتقلين مع مرضى السرطان

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وطن- اهتزت قلوب السوريين، إثر واقعة إنسانية لابن أحد المعتقلين في سجون نظام الرئيس بشار الأسد.

ففي استجابة لحملة مساعدة مرضى السرطان في شمال سوريا، تبرّع طفل من أهالي كفر لوسين، بدارجته الهوائية أمام جمع كبير من الأهالي والإعلاميين والنشطاء في إدلب.

وظهر الطفل يزن بجانب الإعلامي محمد الفيصل مصطحباً دراجته، ليخبره بأنه ينوي التبرع بها لصالح مرضى السرطان، ضمن حملة “لستم وحدكم”.

ونشرت الصحفية السورية يقين بيدو، مقطع فيديو للواقعة عبر حسابها على موقع “تويتر“، وقالت: “ابن المعتقل وبنت الشهيد، المرابط والمصاب بالحرب، الفقير والغني، الكبير والصغير، العامل والتاجر، زوجة الشهيد وزوجة المفقود، نازح ومُهجّر، وكثر داخل البلد وخارجها اجتمعوا ليخبروا مرضى السرطان أنهم متضامنين معهم، قلبًا وقالبًا،متبرعين بأغلى مايملكون.. شعب ترفع له القبعة”.

ابن المعتقل وبنت الشهيد،المرابط والمصاب بالحرب، الفقيروالغني،الكبيروالصغير، العامل والتاجر،زوجة الشهيد وزوجةالمفقود، نازح ومُهجّر،وكثرداخل البلد وخارجها #اجتمعوا ليخبروا #مرضى_السرطان أنهم متضامنين معهم،قلبًاوقالبًا،متبرعين بأغلى مايملكون #لستم_وحدكم_إدلب

شعب ترفع له القبعة pic.twitter.com/WKJhsWfkZg — Yakeen Bido (@AlhasanMahar) August 9, 2023

تصرف الطفل أثار إعجاب الحاضرين من الأهالي وممثلي المنظمات الإغاثية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين الذين لاقوه بالتصفيق تقديراً لعمله الإنساني العظيم.

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كيف تدعم الحملة مرضى السرطان؟

في سياق متصل، نقل موقع “أورينت نت” عن ناشط إعلامي من منظمي الحملة وأحد المشرفين عليها، الذي قال إنّ الحملة جرت بالتعاون بين ناشطين ومنسقي الاستجابة الطارئة، وتم جمع مبلغ قدره 400 ألف دولار حتى الآن وما تزال الحملة مستمرة.

وأضاف أنّ الأموال التي تم جمعها من التبرعات ستذهب مباشرة لمرضى السرطان عبر عدة طرق منها منح مالية لتغطية التكاليف للمرضى ومرافقيهم داخل تركيا، أو شراء دار للإقامة لمصابي السرطان في أضنة، إضافة لشراء جرعات للمصابين الذين يتعالجون في الداخل السوري.

تركيا بدأت استقبال مرضى السرطان

يُشار إلى أن الحملة تأتي بعد أسبوعين من بدء تركيا استقبال مرضى السرطان الذين تم تشخيصهم بعد الزلزال المدمر.

جاء ذلك بعد مناشدات واعتصامات شهدها الشمال السوري للضغط على الجانب التركي لاستئناف إدخال مرضى السرطان بعد تفاقم عدة حالات، وموت عدد من المرضى بينهم أطفال في الأيام التي سبقت فتح المعبر.