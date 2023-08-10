شقيقة أمير الكويت تستمتع بأجواء خريف ظفار بسلطنة عمان وتطبخ لنفسها وتحلب الناقة (شاهد)

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وطن- نشرت ماجدة الصباح، نجلة الشيخة الكويتية أمثال الأحمد الجابر الصباح، شقيقة أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، مقطع فيديو لها ولوالدتها يوثق استمتاعهما بأجواء خريف ظفار بسلطنة عمان.

وأظهر الفيديو قيام الشيخة أمثال الأحمد ونجلتها “ماجدة” وهما يقومان بإعداد الطعام بأنفسهن بين أحضان الطبيعة الخلابة.

وظهرت الشيخة ماجدة وهي تقوم بتقطيع البصل والفلفل وتقشير القرع، قبل ان تقوم والدتها بوضعه في الحلة وتقليبه أثناء إعدادهن الطعام لأنفسهن ومن برفقتهن

الشيخة أمثال تحلب الناقة

وفي مقطع آخر نشرته الشيخة “ماجدة” ظهرت والداتها الشيخة أمثال الاحمد الجابر الصباح وهي تمارس هوايتها بحلب الناقة.

التجول في السوق والتعرف على العادات

وقبل أيام قليلة، أظهر مقطع فيديو شقيقة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وابنتها وهي تتجول في المحافظة للاطلاع على عادات وتقاليد أهلها، حيث التقت مجموعة من النساء واطلعت على كيفة قيامهن بالعجن والخبز في التنور.

كما قامت الشيخة أمثال الأحمد الصباح بزيارة الأسواق الشعبية والمتخصصة ببيع الأقمشة، مستعرضة في أحد المقاطع “ثوب صلالة” الشهير.

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يشار إلى أن الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح هي شقيقة أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وتعمل في رئاسة مركز العمل التطوعي في الكويت.

وتشغل الشيخة أمثال الجابر الصباح عضوية العديد من المنظمات المحلية والدولية، حيث إنها عضوة في الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وجمعية هواة اللاسلكي في الكويت، كما أنها لها عدد كبير من الندوات المتعلقة بالأمور البيئية.