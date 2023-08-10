الجمعة, أغسطس 11, 2023
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حياتنا

زين كرزون بإطلالة مثيرة والجمهور غاضب: “بتشلحي عشان تزيد شهرتك”! (صور)

كثيراً ما تثير زين كرزون وشقيقاتها الجدل بسبب ما يراه الجمهور جرأة في إطلالاتهن المتنعمدة -حسب رأيهم-

كتب أنس السالم
زين كرزون بإطلالة مثيرة
زين كرزون
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وطن – تعرّضت الأردنية زين كرزون، مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، لهجومٍ وانتقاداتٍ لاذعة من متابعيها على انستغرام، بعد ظهورها الأخير، بإطلالة مثيرة .

وكانت زين كرزون نشرت عبر حسابها في انستغرام صوراً، وظهرت بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستاناً جريئاً مكشوف الظهر بنقشة التايجر.

إطلالة زين كرزون بفستان التايجر
إطلالة زين كرزون بفستان التايجر

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الكامل وبعض الحلق في أذنيها.

الأردنية زين كرزون
تعرضت المشهورة الأردنية زين كرزون لانتقادات بسبب جرأة إطلالتها

وعلقت زين كرزون على صورها بتلك الإطلالة المثيرة: “الخسارة خسارة مزاجي وفلوسي أما خسارة الناس هذي أمور يوميه وماتهمني”.

وكتبت متابعة تنتقد إطلالات زين: “كل مالك بتشلحي اكتر عشان تزيد شهرتك مثلا!”.

وقالت أخرى: “راح تعرفي شو الخسارة الحقيقية بس متأخر”.

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وعلقت ثالثة: “ازمة منتصف العمر مصيبة هاي”.

تعليقات الجمهور على إطلالة زين كرزون
جانب من تعليقات الجمهور على إطلالة زين كرزون

وكثيراً ما تثير زين كرزون الجدل بين متابعيها، بسبب ما يرونه جرأة في إطلالاتها التي تظهر بها بشكلٍ مثير. وفق قولهم

تثير زين الجدل باستمرار بسبب اطلالاتها الجريئة
تثير زين الجدل باستمرار بسبب اطلالاتها الجريئة

وسبق هذا الظهور، أن ظهرت زين كرزون في حفل شقيقتها المغنية ديانا كرزون في اختتام فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37.

واختارت صاحبة الـ 33 عاماً إطلالة عصرية وجذابة، حيث ارتدت تي شيرت أسود، وبنطلون جينز ضيق، مع حذاء رياضي أبيض. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم.

وشاركت زين كرزون مقطع الفيديو، حيث كانت ترقص خلال اختتام المهرجان وعلقت: “اجواء من حفل ختام مهرجان جرش مبارح ولا احلى”.

وتحظى زين كرزون بمتابعة أكثر من مليوني شخص على حسابها في انستغرام.

المصدررصد وطن - انستغرام

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