جماهير يوفنتوس تقتحم ملعبها وتصرخ في وجه الإدارة بسبب لوكاكو (شاهد)

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وطن- اقتحمت جماهير يوفنتوس ملعبها بعد المباراة الودية أمام فريق الشباب، قبيل بدء انطلاق الموسم الجديد الأسبوع المقبل، على خلفية سعي إدارة السيدة العجوز التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه اقتحام جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي، عقب نهاية المباراة الودية أمام فريق شباب النادي على ميدان ملعب ( أليانز ستاديوم)، التي شهدت الحضور من قبل الجماهير داخل المدرجات.

جماهير يوفنتوس وصفقة لوكاكو

ووفق موقع (فوتبول إيطاليا)، بأن جماهير نادي يوفنتوس (السيدة العجوز)، التي اقتحمت ملعب النادي قد رددت طوال المباراة عبارة: ” لا نريد لوكاكو”. رداً على سعي إدارة السيدة العجوز التعاقد مع البلجيكي هذا الصيف.

كما وأوضح، بأن نادي يوفنتوس قد دخل في مفاوضات لضم اللاعب لوكاكو، من خلال إبرام صفقة تبادلية. مع تشيلسي، ينتقل فيها اللاعب الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى صفوف البلوز هذا الصيف.

لوكاكو مرفوض في يوفنتوس

ولكن على ما يبدو بأن جماهير السيدة العجوز الإيطالي، لا ترغب في سعي إدارة النادي التعاقد مع النجم البلجيكي لوكاكو. لاعب نادي تشيلسي الحالي وإنتر ميلان السابق.

جماهير #يوفنتوس تقتحم ملعبها بعد المباراة الودية وتصرخ في وجه الإدارة بهتافات ضد المهاجم #لوكاكو الذي تسعى الإدارة لضمه للفريق pic.twitter.com/CeodD0IHRP — KoooraWorld (@KoooraWorld) August 10, 2023

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كما ورد جمهور اليوفي على ظهور البلجيكي لوكاكو في مقطع الفيديو المثير. مع أحد مشجعي نادي إنتر ميلان، حيث حث الأخير اللاعب على عدم قول عبارة: ” يحيا يوفي”، في حال انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز.

— جماهير يوفنتوس تردد في مباراة الفريق الودية : “نحن لا نريد لوكاكو” pic.twitter.com/aRgHdTUO4e — الكالتشيو (@Elcalcio_) August 9, 2023

ورد البلجيكي روميلو لوكاكو على مشجع إنتر ميلان، قائلاً: ” لا، أبداً ..”. وفق ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسيختتم فريق يوفنتوس (السيدة العجوز). وديات الأندية أمام منافسه أتالانتا، السبت، على ملعب (دينو مانوزي).

ومن الجدير بالذكر، بأن يوفنتوس سيواجه نظيره أودينيزي، في أولى مبارياته بالدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، الأحد، في ال20 من شهر أغسطس/ أب الجاري.