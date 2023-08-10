الخميس, أغسطس 10, 2023
الرئيسيةرياضةجماهير يوفنتوس تقتحم ملعبها وتصرخ في وجه الإدارة بسبب لوكاكو (شاهد)
رياضة

جماهير يوفنتوس تقتحم ملعبها وتصرخ في وجه الإدارة بسبب لوكاكو (شاهد)

جماهير يوفنتوس لا ترغب في تعاقد إدارة السيدة العجوز مع البلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
جماهير يوفنتوس ولوكاكو
جماهير يوفنتوس ولوكاكو
- Advertisement -

وطن- اقتحمت جماهير يوفنتوس ملعبها بعد المباراة الودية أمام فريق الشباب، قبيل بدء انطلاق الموسم الجديد الأسبوع المقبل، على خلفية سعي إدارة السيدة العجوز التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه اقتحام جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي، عقب نهاية المباراة الودية أمام فريق شباب النادي على ميدان ملعب ( أليانز ستاديوم)، التي شهدت الحضور من قبل الجماهير داخل المدرجات.

جماهير يوفنتوس وصفقة لوكاكو

ووفق موقع (فوتبول إيطاليا)، بأن جماهير نادي يوفنتوس (السيدة العجوز)، التي اقتحمت ملعب النادي قد رددت طوال المباراة عبارة: ” لا نريد لوكاكو”. رداً على سعي إدارة السيدة العجوز التعاقد مع البلجيكي هذا الصيف.

كما وأوضح، بأن نادي يوفنتوس قد دخل في مفاوضات لضم اللاعب لوكاكو، من خلال إبرام صفقة تبادلية. مع تشيلسي، ينتقل فيها اللاعب الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى صفوف البلوز هذا الصيف.

لوكاكو مرفوض في يوفنتوس

ولكن على ما يبدو بأن جماهير السيدة العجوز الإيطالي، لا ترغب في سعي إدارة النادي التعاقد مع النجم البلجيكي لوكاكو. لاعب نادي تشيلسي الحالي وإنتر ميلان السابق.

- Advertisement -

كما ورد جمهور اليوفي على ظهور البلجيكي لوكاكو في مقطع الفيديو المثير. مع أحد مشجعي نادي إنتر ميلان، حيث حث الأخير اللاعب على عدم قول عبارة: ” يحيا يوفي”، في حال انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز.

ورد البلجيكي  روميلو لوكاكو على مشجع إنتر ميلان، قائلاً: ” لا، أبداً ..”. وفق ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسيختتم فريق يوفنتوس (السيدة العجوز). وديات الأندية أمام منافسه أتالانتا، السبت، على ملعب (دينو مانوزي).

ومن الجدير بالذكر، بأن يوفنتوس سيواجه نظيره أودينيزي، في أولى مبارياته بالدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، الأحد، في ال20 من شهر أغسطس/ أب الجاري.

جماهير يوفنتوس
جماهير يوفنتوس
المصدروطن + فوتبول إيطاليا + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

يوفنتوس يهزم ريال مدريد بالثلاثة في مباراة ودية مثيرة (شاهد)

رياضة

فيروس يُلغي المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس

رياضة

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة أمام يوفنتوس في وديات الأندية

رياضة

وصفوه بالخائن والنذل.. ألتراس انتر ميلان تُهاجم لوكاكو بأوقح الكلمات!

رياضة

فرض عقوبة جديدة على رئيس يوفنتوس السابق لهذا السبب

رياضة

رونالدو لا يُريد انتقال زميله السابق إلى النصر السعودي هذا الصيف (صور)

رياضة

لاعب كوري شمالي أذهل عالم كرة القدم ثم اختفى بعد لعبه في قطر!

رياضة

لماذا رفض لوكاكو عرض الهلال السعودي هذا الصيف؟!

رياضة

الهلال السعودي يُغري مدرب يوفنتوس أليغري للتعاقد معه بهذا الراتب

رياضة

برشلونة يترك ريال مدريد يُقاتل في المعركة وحيداً بعد اتخاذه هذا القرار

رياضة

عقوبة جديدة بحق نادي يوفنتوس لهذا السبب

الهدهد

شقيق رونالدو يواجه فضيحة في إيطاليا.. تفاصيل القضية وموعد محاكمته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السعودية تتهم الإمارات باستهداف مدرعاتها جنوبي اليمن وتطورات خطيرة

شاكيرا تشعل نار متابعيها بفيديو مثير تتحسس فيه ثدييها وتبرز فيه أحد أعضائها الحساسة (شاهد)

“wsj”: كيف تُشعل الإمارات الحرب في السودان تحت غطاء المساعدات الإنسانية؟!

وفاة “ليل تاي” وشقيقها.. غموض مرعب بعد ظهور هذه الرسائل الصادمة وما اكتشفته الشرطة!

أنباء هروب صدقي صبحي بـ10 مليارات دولار تقوده لصدارة التريند.. ومصطفى بكري يعلق

جواو فيلكس على رادار الهلال السعودي.. وهذا شرط اللاعب الوحيد

تسريب تفاصيل رسالة تهديد سرية من الولايات المتحدة لباكستان حال بقي عمران خان في السلطة

مريم حسين تتجاوز المحظور بجلسة تصوير خاصة بمؤخرتها (شاهد)

الجيش اللبناني يعتدي على مراسل قناة سعودية في أحداث الكحالة (فيديو)

كيف يمكنني حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية 2023؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC