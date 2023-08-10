ثمار رؤية ولي العهد.. قبلات ساخنة بين فتاة سعودية وشابين على الملأ

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وطن- أثارت لقطة غير متوقعة من فتاة سعودية جريئة في مهرجان موسم الرياض السنوي، الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قبلت فتاة سعودية شابين سعوديين بشكل علني وجريء، ما أثار حديثاً واسعاً بين الجمهور عما آلت إليه السعودية.

وحسب ما هو متداول من مقاطع فيديو، وقعت الحادثة في إحدى العروض الفنية المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث كانت الفتاة تشاهد العرض المسرحي المبتكر مع مجموعة من الحاضرين.

وفجأة قررت أن تُضفي لمسة مختلفة من الجرأة على الأمور. بعد انتهاء العرض، اقتربت من شابين سعوديين (كل على حدى في مناسبتين) كانا واقفين بالقرب منها وقبلتهما بشكل عفوي.

لم يكن الحضور والمشاركون في العرض على علم مسبق بما ستفعله الفتاة، مما أضفى على اللحظة مزيدًا من الجدية والدهشة بين الحضور الذين قرر بعضهم توثيق اللحظة التي لم تكن حتى وقت قريب مسموحاً بها.

شباب حول فتاة في احدى فعاليات #هيئة_الترفيه .

الدياثة في أبهى صورها. من المستحيل وجود هذه المشاهد قبل أن نسمع عن موسم الرياض pic.twitter.com/zUsjuUqRTe — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) August 10, 2023

السعودية تنقلب على عاداتها

وقد انقسمت ردود الفعل بين من أبدى إعجابه وتقديره لجرأة الفتاة في التعبير عن نفسها، وبين من اعتبروا اللقطة غير ملائمة وقد انتقدوا هذا السلوك العلني في البلد المحافظ.

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تناولت اللقطة مساحات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت الصور ومقاطع الفيديو بسرعة كبيرة.

وأثارت نقاشات حادة حول القيم والتقاليد وحدود التصرف في الأماكن العامة في المملكة السعودية، حيث يعيش أكثر الشعوب حفاظاً على العادات والتقاليد في المنطقة العربية.

وفي الأثناء، لم يصدر أي تصريح رسمي من جهات الإدارة المنظمة لموسم الرياض حول هذه الحادثة، ويبدو أنها ستظل محل جدل ونقاش بين مختلف شرائح المجتمع.

مع العلم أن الإدارة نفسها كانت قد استضافت في مرات سابقة حفلات غنائية وعروض مصارعة تضمنت مشاهد مخلة.