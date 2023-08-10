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رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والتوقيت في الدوري الإنجليزي الممتاز

منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي ضد بيرنلي
تشكيلة مانشستر سيتي ضد بيرنلي
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وطن- يلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي ضد بيرنلي، الجمعة، في أولى مبارياته للدفاع عن لقبه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (تورف مور) مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، في منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

كما وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً، فيما ستكون بتوقيت مصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

وستبث مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في أولى مباريات منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز، على شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD Premium)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11566، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، المعلق التونسي عصام الشوالي، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة أمام بيرنلي خارج ميدانه، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع مانشستر سيتي: والكر، جون ستونز، روبن دياس، مانويل أكانجي.

تدريبات مانشستر سيتي
تدريبات مانشستر سيتي

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريغو، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، جاك غريليش ( جوليان ألفاريز).

وكان فريق مانشستر سيتي قد فشل في التتويج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي، بعد الخسارة. أمام أرسنال برباعية مقابل هدف وحيد بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

المصدروطن + مانشستر سيتي تويتر + بيرنلي تويتر

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