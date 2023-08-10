الجمعة, أغسطس 11, 2023
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رياضة

الحارس كورتوا خارج الخدمة مع ريال مدريد والأخير أمام خيارين لا ثالث لهما

الحارس البلجيكي كورتوا سيغيب عن ريال مدريد لمدة تترواح ما بين 4-7 شهور قادمة

كتب فارس أبو شيحة
إصابة الحارس كورتوا
إصابة الحارس كورتوا
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وطن- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، إصابة تيبو كورتوا حارس الفريق الملكي الأساسي بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يعني لفترة طويلة عن المشاركة مع الفريق قبيل يومين على بداية الموسم الجديد.

وقال نادي ريال مدريد في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، إصابة الحارس البلجيكي كورتوا، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى قبل يومين على انطلاق الموسم الجديد لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

إصابة الحارس كورتوا

وأضاف بيان النادي، ” اللاعب كورتوا سيخضع للجراحة في الأيام القليلة القادمة، وهو ما يعني غيابه عن مظم فترات الموسم الجديد”.

من جانبه، أفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن حارس ريال مدريد تيبو كورتوا أصيب الخميس خلال المران الجماعي مع الفريق الملكي بعد سقوطه، كما وغادر ملعب التدريب وهو يبكي على محفة.

كما وأردفت الصحيفة، ” التقارير تشير بأن فترة غياب كورتوا. تتراوح ما بين 5-7 شهور على الأقل..”.

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وعلق الحارس كورتوا بعد إصابته بالرباط الصليبي وغيابه عن ريال مدريد. لفترة طويلة، عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” أنت لا تتوقع أبداً أن تمر بشيء من هذا القبيل”.

كما وتابع كورتوا، ” لكن حان الوقت لقبول بهذا الأمر، وفعل كل شيء للتغلب عليه والعودة للملاعب بشكل أقوي”.

وختم، ” شكراً لكم جميعاً على الحب والتشجيع، كما أؤكد لكم أن ذلك يحفزني على التعافي في أسرع وقت ممكن ..”.

بديل الحارس كورتوا

وبحسب التقارير الإسبانية الأخرى، فإن ريال مدريد ربما سيكمل الموسم القادم بالحارس الثاني الكرواتي أندريه لونين، أو التعاقد مع حارس بديل عن البلجيكي. تيبو كورتوا المصاب، ولعل أبرز الخيارات المتاحة هو الإسباني ديفيد دي خيا الذي رحل هذا الصيف عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

إصابة الحارس كورتوا
إصابة الحارس كورتوا

وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه المستضيف أتلتيك بيلباو، السبت، في منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

المصدروطن + نادي ريال مدريد تويتر + صحيفة ماركا

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