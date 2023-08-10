الاحتلال يغتال المطارد أمير خليفة والسلطة تقمع جنازته (فيديو وصور)

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وطن- اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا مقاوما اليوم الخميس، خلال اشتباكات عنيفة وقعت في منطقة زواتا غربي نابلس.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا أفادت فيه باستشهاد الشاب أمير خليفة (24 عاما)، وهو مطارد ومطلوب لدى قوات الاحتلال.

وأفاد بيان الصحة الفلسطينية، بارتقاء الشاب أمير خليفة (٢٧ عاما)، بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها عليه جنود الاحتـلال خلال عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس.

الشهيد يتغنى بالمقاومة

وكان الشاب الشهيد قد نشر قبل ساعات من استشهاده، مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك” يتغنى فيه بالمقاومة.

آخر ما نشره الشهيد المشتبك أمير خليفة الذي ارتقى برصاص الاحتلال في منطقة زواتا غرب مدينة #نابلس. pic.twitter.com/norAQ3csxw — وصال 𓂆🇵🇸 (@WESAL_1995) August 10, 2023

واحتشد عدد كبير من الفلسطيينيين لتشييع جثمان الشهيد، فيما حرص عدد من أقاربه وأصدقائه على إلقاء نظرة الوداع عليه في المستشفى.

وزارة الصحة: !رتـ ـقاء الشاب أمير خليفة (٢٧ عاما)، بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها عليه جنود الاحتـ ـلال خلال عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس. pic.twitter.com/ZAPII0m6kK — قناة القدس (@livequds) August 10, 2023

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وانتشرت لقطات مصورة، تُظهر مآذن مدينة نابلس وهي تنعي الشهيد أمير خليفة بعد ارتقائه برصاص قوات الاحتلال.

تغطية صحفية: "مآذن مدينة نابلس تنعى المطــارد أمير خليفة الذي ارتقى برصاص الاحتلال في منطقة زواتا غرب المدينة". pic.twitter.com/Q3TiJrLdEQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 10, 2023

أمن السلطة يقمع جنازة الشهيد

بدورها، مارست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، قمعا تجاه جنازة الشهيد، حيث أطلقت الرصاص وقنابل مسيلة للدموع تجاه المشيعين.

أجهزة السلطة تقمع جنازة الشهيد أمير خليفة في مدينة نابلس pic.twitter.com/xXz2htYkja — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) August 10, 2023

وتحجج أمن السلطة الفلسطينية، بظهور مسلحين وسط الجنازة التي غيرت مسارها جراء هذا القمع، ثم أكملت طريقها بشكل طبيعي.

ذكرى استشهاد إبراهيم النابلسي

وتزامن استشهاد خليفة، مع مرور الذكرى السنوية الأولى على استشهاد الشاب إبراهيم النابلسي، أحد أبرز المطاردين في نابلس.

وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، إلى 225 شهيدا، ارتقوا إما في اشتباكات أو عمليات اغتيال، أو قصف شنه قوات الاحتلال.

الفصائل الفلسطينية تنعي الشهيد أمير خليفة

ونعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، الشهيد خليفة، وقالت في بيان: “نزف الشهيد أمير خليفة ونؤكد أن مقاومة شعبنا مستمرة ومتصاعدة لصد عدوان الاحتلال”.

وأضافت: “تصعيد المقاومة هو خيار شعبنا لتحرير الأرض والمقدسات، وإن دماء الشهداء الأبرار ستزيد من عزم وإرادة مقاومينا الشجعان لمواصلة واجبهم المقدس في الدفاع عن الأقصى وحماية شعبنا الفلسطيني التوّاق إلى الحرية والتخلّص من الاحتلال”.

فيما ذكرت حركة الجهاد الإسلامي: “ننعي إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل أمير محمد خليفة (27 عامًا) الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام قرية زواتا بنابلس”.

وأضاف: “نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في نابلس جبل النار لنؤكد استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم”.

بدورها، قالت لجان المقاومة في فلسطين: “ننعي الشهيد أمير أحمد خليفة الذى ارتقى برصاص العدو الصهيوني المجرم خلال الإستباكات مع عند مفترق قرية زواتا غربي مدينة نابلس”.

وأضافت: “دماء الشهداء الطاهرة ستشكل وقودا لنصر شعبنا على هذا العد و الصهيوني الفاشي”.