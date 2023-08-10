الخميس, أغسطس 10, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب بمايوه خيط مثير وسط مئات العراة على الشاطئ (شاهد)

صديقة كنزي كانت ترتدي كاش مايوه أيضاً لكنه أكثر احتشاماً من ابنة عمرو دياب

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب بمايوه خيط مثير وسط مئات العراة على الشاطئ
ابنة عمرو دياب كنزي
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وطن– جددت كنزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، الهجوم عليها بعد نشرها صوراً جديدة استفزت متابعيها بها.

وظهرت ابنة عمرو دياب الأكبر من طليقته السعودية زينة عاشور، في الصور بكاش مايوه عاري عبارة عن حمالة صدر فقط وتنورة شفافة طويلة.

صديقتها محتشمة أكثر منها

والملفت أن صديقة كنزي دياب كانت ترتدي كاش مايوه أيضاً، لكنه أكثر احتشاماً منها على الرغم من أنها ليست شرقية.

ابنة عمرو دياب كنزي
كنزي وصديقتها

وتركت ابنة عمرو دياب، الصور بلا تعليق سوى بإيموجي قلب ووردة زهرية إشارة إلى لون ملابسها.

بينما كان الشاطئ يمتلئ بأناس عراة، نافستهم كنزي بالتعري.

ابنة عمرو دياب كنزي
كنزي دياب في شاطئ العراة

أين والدها؟

وجاء في تعليقات متابعي كنزي: “ابوكن العم عمرو وين يالغلا؟”.

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بينما وضع متابع إشارة إلى حساب عمرو دياب وكتب: “ياعم ربي عيالك وريحنا بقى”.

ابنة عمرو دياب كنزي
مقتطفات من رحلة كنزي

وسخرت متابعة: “مالوش لازمة والله اللبس”.

ابنة عمرو دياب كنزي
صديقة كنزي أكثر احتشاماً منها

بينما أقحم ناشط شقيقها عبدالله قائلا: “لا بابا ولا حتى عبدالله محدش عندو ملاحظات.. نصيحة اي حاجة يعني؟”.

وعلق آخر ساخراً: “يعنى ماشاء الله كل الفلوس اللى عند ابوكم دى ومش عارف يشتريلكم هدمتين تسترو نفسكم بيهم”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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