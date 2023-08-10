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أنباء هروب صدقي صبحي بـ10 مليارات دولار تقوده لصدارة التريند.. ومصطفى بكري يعلق

تداول هذه المعلومات جاء بعد تردد مزاعم مماثلة تقول إن مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق اللواء مراد موافي غادر بلاده، وبحوزته خمسة مليارات دولار

كتب شيراز ماضي
أنباء هروب صدقي صبحي بـ10 مليارات دولار تقوده لصدارة التريند.. ومصطفى بكري يعلق
صدقي صبحي
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وطن- تصدر اسم الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع المصري الأسبق، وأول من قاد المنصب بعد وصول عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، التريند في مصر طوال الساعات الماضية.

جاء ذلك في أعقاب تداول أنباء عن هروب صدقي صبحي من مصر، بالتزامن مع أزمات تحاصر النظام الحاكم، سواء اقتصاديا أو سياسيا.

بدوره، قال الباحث المصري فى آليات التحول الديمقراطى والناشط الحقوقي سامي دياب، أن صدقي صبحي غادر مصر ومعه عشرة مليارات دولار، رفقة أسرته والكثير من أفراد عائلته.

وأضاف دياب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن سكان مدينة منوف بمحافظة المنوفية (التي ينحدر منها صبحي) لاحظوا أن أقارب وزير الدفاع الأسبق يبيعون أراضي وعقارات بشكل مكثف في الآونة الأخيرة.

ووفق تغريدة الباحث الحقوقي، فإن عائلة صدقي صبحي باعوا أراضي زراعية بمساحات تزيد ٣٠٠٠ فدان منذ منتصف شهر يوليو الماضى.

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المعلومات نفسها تحدث عنها الباحث المصري سام يوسف الذي غرد قائلا: “جاءتنى العصفورة بخبر صادم عن هروب آخر لأحد الرؤوس الكبيرة السابقة ص.ص (يقصد صدقي صبحي) هو واسرته خارج مصر بعد القيام بتهريب ثروة طائلة خارج البلاد وبعد بيع كل املاكه وأملاك أسرته خلال الشهور القليلة الماضية بمحافظته الأم والتى جاء منها أغلب رؤساء مصر”.

وعلق البرلماني المصري مصطفى بكري المقرب من النظام على هذه الأنباء، قائلا في تغريدة على تويتر: “يبدو إن صبيان جماعة الإخوان أصيبوا بحاله من الهطل والجنون هذه الأيام، شائعات وأكاذيب”.

وأضاف: “إلحق مراد موافي هرب بخمسة مليارات دولار، مرة يقولوا أخدهم في طيارة خاصة وسافر الإمارات ومره يقولوا سافر بيهم عبر الحدود مع ليبيا وقاعد مع المشير حفتر”.

وتابع: “إلحق اللواء شريف سيف رئيس الرقابة الإداريه الأسبق الشريف النزيه خد كام مليار وأهله بيبيعوا ممتلكاتهم في الوادي الجديد.. إلحق الفريق صدقي صبحي هرب ومعاه ١٠ مليارات دولار”.

واستكمل: “أنا كلمت اللواء مراد موافي وجدته في الساحل الشمالي في مصر، وكلمت اللواء شريف سيف وجدته يضحك ويقول أنا في بيتي. وقس علي ذلك”.

وختم بكري: “هذه الأكاذيب غير المعقولة تثبت أن الجماعه حجزوا لأنفسهم غرف في مستشفي الخانكة، وتكشف أن كل ما يشيعونه من ادعاءات هي مجرد أكاذيب.. الناس دي بتقدم فعلا أعظم خدمه للحكومة المصرية لأنهم بيقولوا وبكل جرأة: إحنا كذابين ولكن أغبياء”.

صدقي صبحي
صدقي صبحي

جدل واسع

أثارت هذه المعلومات التي لم يتسنَ التحقق منها، حالة من الجدل السخرية بين النشطاء، بما في ذلك من قِبل معارضين للنظام المصري.

فقد سخر الإعلامي سامي كمال الدين: “اليوم التقيت الفريق أول صدقي صبحي وجلسنا على مقهى في بيكادللي وعزمته على رز بلبن بالقرفة والمكسرات”.

كما سخر ناشط يُدعى ناصر: “صح أنا شفت سيادة الفريق صدقى صبحى وهو شايل 10 مليار دولار على ظهره وداخل مطار القاهرة حتى كان لابس هدومه”.

وكتبت نوران: “فيه معتوه ما قرر يطلع إشاعة إن صدقي صبحي هرب بكام بقي؟.. 10 مليار دولار وأنا أكاد أجزم إن الإشاعة دي طالعة من عند السيسي شخصياً اللي بيضرب أرقام وهو مش عارف دي إيه ولا إزاي ولا منين ولا حجمها ولا أي حاجة هي أرقام بتضرب كده وخلاص”.

يُشار إلى أن تداول هذه المعلومات، جاء بعد تردد مزاعم مماثلة تقول إن مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق اللواء مراد موافي غادر بلاده، وبحوزته خمسة مليارات دولار.

إلا أن مصطفى بكري نفى ضمنيا هذه الأنباء، وقال إن مراد موافي موجود في الساحل الشمالي، وأشار إلى أنه تواصل معه مؤخرا.

وقال بكري في تغريدة: “اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق شخصيه وطنيه محترمة. لعب دورا مهما في كشف الخونة ومكافحة الإرهاب وأبعده مرسي من منصبه بعد أن أعلن أنه حذر من حادث رفح قبل وقوعه، إلا أن أحدا لم يستمع إلي تحذيراته”.

وأضاف بكري: “أقول للواء موافي الشريف، النزيه، لا تهتم كثيرا بأصوات الكذب والضلال، هم يسعون إلي تشويه والانتقام من كل الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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