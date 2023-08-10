أنباء هروب صدقي صبحي بـ10 مليارات دولار تقوده لصدارة التريند.. ومصطفى بكري يعلق

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وطن- تصدر اسم الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع المصري الأسبق، وأول من قاد المنصب بعد وصول عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، التريند في مصر طوال الساعات الماضية.

جاء ذلك في أعقاب تداول أنباء عن هروب صدقي صبحي من مصر، بالتزامن مع أزمات تحاصر النظام الحاكم، سواء اقتصاديا أو سياسيا.

بدوره، قال الباحث المصري فى آليات التحول الديمقراطى والناشط الحقوقي سامي دياب، أن صدقي صبحي غادر مصر ومعه عشرة مليارات دولار، رفقة أسرته والكثير من أفراد عائلته.

وأضاف دياب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن سكان مدينة منوف بمحافظة المنوفية (التي ينحدر منها صبحي) لاحظوا أن أقارب وزير الدفاع الأسبق يبيعون أراضي وعقارات بشكل مكثف في الآونة الأخيرة.

ووفق تغريدة الباحث الحقوقي، فإن عائلة صدقي صبحي باعوا أراضي زراعية بمساحات تزيد ٣٠٠٠ فدان منذ منتصف شهر يوليو الماضى.

عاجل هروب الفريق اول صدقى صبحى من البلاد هو واسرته وعشرة مليار دولار والكثير من افراد عائلته وقد لاحظ سكان مدينة منوف بمحافظة المنوفية أن اقاربه يبيعون اراضى وعمارات فى مراكز محافظة المنوفية وأراضى زراعية فى مدينة السادات تزيد عن ٣٠٠٠ فدان منذ منتصف شهر يوليو الماضى. pic.twitter.com/GIK3VnJ717 — سامى دياب (@arabblahdod2022) August 9, 2023

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المعلومات نفسها تحدث عنها الباحث المصري سام يوسف الذي غرد قائلا: “جاءتنى العصفورة بخبر صادم عن هروب آخر لأحد الرؤوس الكبيرة السابقة ص.ص (يقصد صدقي صبحي) هو واسرته خارج مصر بعد القيام بتهريب ثروة طائلة خارج البلاد وبعد بيع كل املاكه وأملاك أسرته خلال الشهور القليلة الماضية بمحافظته الأم والتى جاء منها أغلب رؤساء مصر”.

جاءتنى العصفورة بخبر صادم عن هروب اخر لاحد الرؤوس الكبيرة السابقة (ص.ص.) هو واسرته خارج مصر بعد القيام بتهريب ثروة طائلة خارج البلاد وبعد بيع كل املاكه واملاك اسرته خلال الشهور القليلة الماضية بمحافظته الام والتى جاء منها اغلب رؤساء مصر. !!! pic.twitter.com/cow0aHvkVu — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) August 9, 2023

وعلق البرلماني المصري مصطفى بكري المقرب من النظام على هذه الأنباء، قائلا في تغريدة على تويتر: “يبدو إن صبيان جماعة الإخوان أصيبوا بحاله من الهطل والجنون هذه الأيام، شائعات وأكاذيب”.

وأضاف: “إلحق مراد موافي هرب بخمسة مليارات دولار، مرة يقولوا أخدهم في طيارة خاصة وسافر الإمارات ومره يقولوا سافر بيهم عبر الحدود مع ليبيا وقاعد مع المشير حفتر”.

وتابع: “إلحق اللواء شريف سيف رئيس الرقابة الإداريه الأسبق الشريف النزيه خد كام مليار وأهله بيبيعوا ممتلكاتهم في الوادي الجديد.. إلحق الفريق صدقي صبحي هرب ومعاه ١٠ مليارات دولار”.

واستكمل: “أنا كلمت اللواء مراد موافي وجدته في الساحل الشمالي في مصر، وكلمت اللواء شريف سيف وجدته يضحك ويقول أنا في بيتي. وقس علي ذلك”.

وختم بكري: “هذه الأكاذيب غير المعقولة تثبت أن الجماعه حجزوا لأنفسهم غرف في مستشفي الخانكة، وتكشف أن كل ما يشيعونه من ادعاءات هي مجرد أكاذيب.. الناس دي بتقدم فعلا أعظم خدمه للحكومة المصرية لأنهم بيقولوا وبكل جرأة: إحنا كذابين ولكن أغبياء”.

يبدو إن صبيان جماعة الإخوان أصيبوا بحاله من الهطل والجنون هذه الأيام ، شائعات وأكاذيب . إلحق مراد موافي هرب بخمسه مليار دولار ، مره يقولوا أخدهم في طياره خاصه وسافر الإمارات ومره يقولوا سافر بيهم عبر الحدود مع ليبيا وقاعد مع المشير حفتر، إلحق اللواء شريف سيف رئيس الرقابه… — مصطفى بكري (@BakryMP) August 10, 2023

جدل واسع

أثارت هذه المعلومات التي لم يتسنَ التحقق منها، حالة من الجدل السخرية بين النشطاء، بما في ذلك من قِبل معارضين للنظام المصري.

فقد سخر الإعلامي سامي كمال الدين: “اليوم التقيت الفريق أول صدقي صبحي وجلسنا على مقهى في بيكادللي وعزمته على رز بلبن بالقرفة والمكسرات”.

اليوم التقيت الفريق أول صدقي صبحي وجلسنا على مقهى في بيكادللي وعزمته على رز بلبن بالقرفة والمكسرات! https://t.co/dAFpL4haab — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 9, 2023

كما سخر ناشط يُدعى ناصر: “صح أنا شفت سيادة الفريق صدقى صبحى وهو شايل 10 مليار دولار على ظهره وداخل مطار القاهرة حتى كان لابس هدومه”.

صح أنا شفت سيادة الفريق صدقى صبحى وهو شايل 10 مليار دولار على ظهره وداخل مطار القاهرة حتى كان لابس هدومه!!!

عصفورة أهلك مش متربيه بتزودك بمعلومات تظهر غباؤكم وخيانتكم كده وش https://t.co/WrFCcxUkW8 — Naser Ebn massr (@naser_massr) August 10, 2023

وكتبت نوران: “فيه معتوه ما قرر يطلع إشاعة إن صدقي صبحي هرب بكام بقي؟.. 10 مليار دولار وأنا أكاد أجزم إن الإشاعة دي طالعة من عند السيسي شخصياً اللي بيضرب أرقام وهو مش عارف دي إيه ولا إزاي ولا منين ولا حجمها ولا أي حاجة هي أرقام بتضرب كده وخلاص”.

فيه معتوه ما قرر يطلع إشاعة إن صدقي صبحي هرب بكام بقي؟

10 مليار دولار وأنا أكاد أجزم إن اىإشاعة دي طالعة من عند السيسي شخصياً اللي بيضرب أرقام وهو مش عارف دي أيه ولازاي ولا منين ولا حجمها ولا أي حاجة هي أرقام بتضرب كده وخلاص — Nouran M. Salah 🦅 🚩 (@NouranMSalah1) August 10, 2023

يُشار إلى أن تداول هذه المعلومات، جاء بعد تردد مزاعم مماثلة تقول إن مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق اللواء مراد موافي غادر بلاده، وبحوزته خمسة مليارات دولار.

إلا أن مصطفى بكري نفى ضمنيا هذه الأنباء، وقال إن مراد موافي موجود في الساحل الشمالي، وأشار إلى أنه تواصل معه مؤخرا.

وقال بكري في تغريدة: “اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق شخصيه وطنيه محترمة. لعب دورا مهما في كشف الخونة ومكافحة الإرهاب وأبعده مرسي من منصبه بعد أن أعلن أنه حذر من حادث رفح قبل وقوعه، إلا أن أحدا لم يستمع إلي تحذيراته”.

وأضاف بكري: “أقول للواء موافي الشريف، النزيه، لا تهتم كثيرا بأصوات الكذب والضلال، هم يسعون إلي تشويه والانتقام من كل الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن”.