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أرباح أرامكو السعودية ربع السنوية تنخفض بنحو 40٪ !

انخفضت أرباح أرامكو السعودية ربع السنوية بنحو 40٪ لكنها لا تزال تدر 30 مليار دولار

كتب سالم حنفي
أرباح أرامكو السعودية ربع السنوية تنخفض بنحو 40٪ !
شركة أرامكو السعودية
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وطن- أعلنت شركة أرامكو السعودية ، أكبر شركة نفط في العالم ، عن انخفاض يقارب 40٪ في الأرباح بعد تراجع أسعار النفط الخام وضعف هوامش التكرير والكيماويات.

وقالت الشركة ، المملوكة للدولة السعودية بنسبة 90٪ ، في بيان للسوق إن الأرباح بلغت 30.1 مليار دولار في الأشهر من أبريل إلى يونيو ، بانخفاض 38٪ من 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي .

ووفقا لما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، يعكس تراجع الأرباح انخفاضا في أسعار النفط هذا العام بعد أن قفزت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط، حيث ساعدت تلك القفزة أرامكو السعودية على تحقيق ربح بلغ 161 مليار دولار العام الماضي ، وهو أكبر ربح تسجله شركة للنفط والغاز .

توزيع الأرباح

وقالت أرامكو إنها ستدفع أرباحًا أساسية تزيد قليلاً عن 19.51 مليار دولار للربع الثاني ، وأعلنت أيضًا أنها ستوزع مدفوعات إضافية مرتبطة بالأداء بقيمة 9.87 مليار دولار للربع الثالث.

ويأتي تراجع الأرباح وسط تراجع في إنتاج السعودية ، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، بعد أن أعلنت الرياض عن تخفيضات قدرها 500 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان ، حيث كانت هذه الخطوة جزءًا من إجراء منسق جنبًا إلى جنب مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى المصدرة للنفط لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميًا من أجل الحفاظ على ارتفاع الأسعار.

أرباح أرامكو السعودية
أرباح أرامكو السعودية

السعودية تخفض الانتاج بمقدار مليون برميل

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في يونيو/حزيران لماضي عن خفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يوميًا ، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز وتم تمديده حتى سبتمبر.

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و يبلغ إنتاج المملكة اليومي حوالي 9 ملايين برميل يوميًا ، وهو أقل بكثير من طاقتها اليومية المبلغ عنها البالغة 12 مليون برميل يوميًا.

وتعتمد المملكة العربية السعودية على استمرار ارتفاع أسعار النفط لتمويل أجندة إصلاح شاملة تُعرف باسم رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحويل اقتصادها بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ويقول محللون إن المملكة بحاجة إلى النفط بما لا يقل عن 80 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها، في حين أ الأسعار الآن أعلى من هذا الحد ، في إشارة إلى أن التخفيضات الأخيرة في العرض بدأت تؤتي ثمارها المرجوة.

من جانبه، قال هيرمان وانج ، المدير المساعد لأخبار النفط في S&P Global Commodity Insights ، إن التخفيضات “تظهر المدى الذي ستذهب إليه المملكة للدفاع عن أسعار النفط ، حيث إن تراجع السوق لسلعة شريان الحياة يضر بجهود التنويع الاقتصادي الطموحة”.

المصدرصحيفة "الغارديان" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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