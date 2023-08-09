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هبة نور في إطلالة مثيرة من الجيم ثم الكوافير إلى حفل صاخب برفقة البيرة (شاهد)

تعرضت هبة نور لانتقادات من متابعيها بعد ظهورها بالكاش مايوه لأول مرة

كتب رفيف عبدالله
هبة نور في إطلالة مثيرة من الجيم ثم الكوافير إلى حفل صاخب برفقة البيرة (شاهد)
هبة نور
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وطن- أطلعت الفنانة السورية هبة نور، متابعيها على مجريات يومها الذي بدأ بإطلالة مثيرة في الجيم، وانتهى بسهرة صاخبة.

ونشرت هبة نور عدة مقاطع عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام، ظهرت في بدايتها في الجيم.

زي رياضي مثير

وارتدت هبة ليجن زهري مع توب أسود مكشوف البطن، وحذاء رياضي.

غادرت بعدها الفنانة السورية إلى صالون لتصفيف شعرها، لا يعمل به سوى رجال.

هبة نور في إطلالة مثيرة
هبة نور وصديقها

وكانت ترتدي توب نصف بطن مع جاكيت أبيض منقط بالأسود، وبنطال بنفس النقشة.

ووصلت هبة نور أخيراً إلى سهرة صاخبة برفقة أصدقائها، شاركت أجواءها مع متابعيها الذين يتجاوز عددهم الـ4 مليون ونصف.

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كاش مايوه

وفي وقت سابق، تعرضت هبة نور، لانتقادات من متابعيها، بعد ظهورها بالكاش مايوه لأول مرة.

وكانت هبة نور ترتدي كاش مايوه بنقشة التايجر، أثناء استمتاعها بحمام شمسي.

وحاولت الفنانة السورية ألا تظهر الكثير من مفاتنها بطريقة التصوير.

هبة نور
كانت هبة ترتدي كاش مايوه

وعلقت الفنانة السورية: “أحد سعيد”.

لكن جرأة هبة نور أزعجت متابعيها الذين طالبوها بالعودة إلى طبيعتها المحتشمة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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