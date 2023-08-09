محمد بازوم وأسرته يعانون ظروفا غير آدمية.. هذا ما يأكلونه ليظلوا أحياء

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وطن- كشف رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، تفاصيل ظروف احتجازه، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه يتناول الأرز الجاف والمعكرونة، حسب رسائل نصية تمّ التحقق منها، ونشرتها شبكة CNN الأمريكية بموافقته.

وأوضح محمد بازوم في الرسائل، أنه وعائلته بلا كهرباء منذ 2 أغسطس/ آب، وحُرموا من أيّ اتصال مع الآخرين، بمن في ذلك طبيبه منذ 4 أغسطس/آب.

وتابع الرئيس المعزول: “هذا يعني أنني أصبحت أتناول فقط الأطعمة التي بلا تاريخ انتهاء صلاحية، كل شيء قابل للتلف انتهى لعدم توفر الكهرباء“.

لافتاً أنه “إذا نفذ الوقود فلن نستطيع أن نأكل شيئاً إننا نأكل الأرز الجاف والمعكرونة”.

معنويات عالية وظروف قاسية

وتأتي رسائل بازوم، بعد تصريحات لرئيس حكومته المُنقلب عليها، أومودو محمدو، بأن الرئيس المحتجز يعيش “وضعا كارثيا”، لكنه يحافظ على “معنويات عالية”، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام دولية.

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وعلى ذات الصعيد، أكد الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية – حزب الرئيس المعزول محمد بازوم- الأربعاء، أن الرئيس محمد بازوم وعائلته محتجزون في ظروف “قاسية” و”غير إنسانية” في مقر إقامتهم.

حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء، ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

ودعا “حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية” في بيان، نقلته رويترز، إلى تعبئة وطنية لإنقاذهم.