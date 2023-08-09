الأربعاء, أغسطس 9, 2023
الرئيسيةالهدهدمحمد بازوم وأسرته يعانون ظروفا غير آدمية.. هذا ما يأكلونه ليظلوا أحياء
الهدهد

محمد بازوم وأسرته يعانون ظروفا غير آدمية.. هذا ما يأكلونه ليظلوا أحياء

الرئيس المعزول محمد بازوم، يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ الانقلاب عليه في 26 يوليو الماضي، من قبل الحرس الرئاسي مدعوما بقادة الجيش

كتب فهمي الورغمي
محمد بازوم وأسرته يعانون ظروفا غير آدمية.. هذا ما يأكلونه ليظلوا أحياء
رئيس النيجر محمد بازوم
- Advertisement -

وطن- كشف رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، تفاصيل ظروف احتجازه، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه يتناول الأرز الجاف والمعكرونة، حسب رسائل نصية تمّ التحقق منها، ونشرتها شبكة CNN الأمريكية بموافقته.

وأوضح محمد بازوم في الرسائل، أنه وعائلته بلا كهرباء منذ 2 أغسطس/ آب، وحُرموا من أيّ اتصال مع الآخرين، بمن في ذلك طبيبه منذ 4 أغسطس/آب.

وتابع الرئيس المعزول: “هذا يعني أنني أصبحت أتناول فقط الأطعمة التي بلا تاريخ انتهاء صلاحية، كل شيء قابل للتلف انتهى لعدم توفر الكهرباء“.

لافتاً أنه “إذا نفذ الوقود فلن نستطيع أن نأكل شيئاً إننا نأكل الأرز الجاف والمعكرونة”.

معنويات عالية وظروف قاسية

وتأتي رسائل بازوم، بعد تصريحات لرئيس حكومته المُنقلب عليها، أومودو محمدو، بأن الرئيس المحتجز يعيش “وضعا كارثيا”، لكنه يحافظ على “معنويات عالية”، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام دولية.

- Advertisement -

وعلى ذات الصعيد، أكد الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية – حزب الرئيس المعزول محمد بازوم- الأربعاء، أن الرئيس محمد بازوم وعائلته محتجزون في ظروف “قاسية” و”غير إنسانية” في مقر إقامتهم.

رئيس النيجر محمد بازوم
رئيس النيجر محمد بازوم

حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء، ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

ودعا “حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية” في بيان، نقلته رويترز، إلى تعبئة وطنية لإنقاذهم.

المصدريوتيوب، شبكة CNN الأمريكية، رويترز، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

انقلاب النيجر.. لماذا تقف الجزائر في طريق مسدود أمام التدخل الأجنبي؟

الهدهد

تحذير جزائري قبل ساعات من عملية عسكرية محتملة في النيجر.. وفاغنر تدخل على الخط

الهدهد

بينها مصر.. “ملاحظة لافتة” تكشف علاقة دولة كبرى بآخر 10 انقلابات في إفريقيا

الهدهد

تأثير كارثي لانقلاب النيجر على الجزائر وسياسي بارز ينصح تبون بالصلح مع المغرب سريعا.. لماذا؟

الهدهد

نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر لمعاقبة الانقلابيين

الهدهد

أول ظهور لرئيس النيجر محمد بازوم منذ الانقلاب العسكري (شاهد)

الهدهد

وزير مالية النيجر يبكي بعد منحه ساعات لكشف السرقات أو الإعدام رمياً بالرصاص.. فيديو يثير الجدل

الهدهد

أطاح بـ بازوم على طريقة السيسي.. ما لا تعرفه عن الجنرال “تشياني” قائد انقلاب النيجر

تقارير

هل تقف الإمارات وراء انقلاب النيجر؟.. صحيفة جزائرية تكشف تفاصيل خطيرة

الهدهد

انقلاب النيجر.. فوضى وحرق مُمتلكات وحياة محمد بازوم في خطر (فيديو)

الهدهد

محاولة انقلاب في النيجر.. الحرس الرئاسي يحاصر قصر محمد بازوم

حياتنا

ليست فقط كوريا الشمالية..أكثر 5 دول معزولة عن العالم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الكويت لم تحشد آليات عسكرية على الحدود مع العراق.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

على طريقة “رقص المعلاية”.. زين كرزون تستعرض بملابس فاضحة على مسرح جرش

حين تتوحش الطبيعة.. شاهد ما فعله السيل بطريق سريع في سلطنة عمان

بشار الأسد سعيد لنجاته من مصير القذافي وصدام.. كشف أسراره في حوار خاص (فيديو)

للعباقرة فقط.. اعثر على كلمة المرور في 9 ثوانٍ!

اغتصاب جماعي لعدة نساء في السعودية بالقوة والإعدام للجاني.. تفاصيل صادمة

موعد التطبيع السعودي الإسرائيلي.. “WSJ” تكشف تفاصيل “صفقة تاريخية” ستُعلنها واشنطن قريباً

عارضة أزياء أمريكية تتعرى تماماً خلال عرضها شيئاً مثيراً للجماهير

ما تصنيف دول الخليج في قائمة الدول الأقل خطورة في المنطقة للعام 2023؟!

لحظة شروق الشمس من قمة أعلى كثيب رملي في العالم والمتواجد بعُمان (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC