ما يعرفه القليل من الناس عن مرض الزهايمر: الاضطرابات العقلية والسلوكية

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وطن-لا ريب أن مرض الزهايمر؛ هو عبارة عن مرض تنكسي عصبي يؤثر بشكل رئيسي على الذاكرة والوظائف الإدراكية الأخرى. ومع ذلك، بالإضافة إلى الأعراض المعرفية، هناك أيضًا أعراض نفسية وسلوكية مرتبطة بهذا المرض.

يمكن أن تكون هذه الأعراض صعبة بنفس القدر بالنسبة للمرضى والقائمين على رعايتهم، ومن المهم التعرف عليها من أجل تقديم دعم ورعاية أفضل.

وفيما يلي كشف موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني، عن الجانب الآخر من مرض الزهايمر، (الأعراض النفسية والسلوكية)

الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر

يعد تغير المزاج والشخصية من أكثر الأعراض النفسية شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. قد يعاني المرضى من تغيرات مفاجئة في مزاجهم ، من الهدوء إلى الانفعال أو الحزن دون سبب واضح. قد يظهرون أيضًا تغيرات في شخصيتهم، ويصبحون أكثر لا مبالاة أو مشبوهة أو منسحبين.

الهيجان والقلق

الهياج والقلق من الأعراض الشائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. قد يشعرون بالقلق أو التوتر دون أن يتمكنوا من تحديد سبب انزعاجهم. قد تتفاقم هذه الأعراض في بعض المواقف أو البيئات غير المألوفة.

الهلوسة والأوهام

في المراحل الأكثر تقدمًا من مرض الزهايمر، قد يعاني بعض المرضى من الهلوسة أو الأوهام. قد يكون لهم أفكار غير موجودة أو لديهم معتقدات خاطئة حول المواقف أو الأشخاص من حولهم. يمكن أن تكون هذه الأعراض مربكة لكل من المرضى والقائمين على رعايتهم، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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السلوك العدواني غير اللائق

قد يُظهر بعض الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر سلوكًا عدوانيًا جسديًا أو لفظيًا تجاه الآخرين، بما في ذلك أحبائهم أو مقدمي الرعاية. قد يظهرون أيضًا سلوكًا غير لائق، مثل التجرد من ملابسهم في الأماكن العامة أو التلفظ بتعبارات مسيئة.

متلازمة غروب الشمس

متلازمة الغروب، والمعروفة أيضًا باسم “متلازمة غروب الشمس”، هي عرض آخر شائع لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. يتميز بتفاقم الأعراض النفسية والسلوكية في المساء أو في الليل. قد يصبح المرضى أكثر هياجًا أو ارتباكًا أو قلقًا خلال هذه الساعات.

مشاكل النوم

اضطرابات النوم شائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، إذ يجدون صعوبة في النوم، أو الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل، أو عكس دورة النوم والاستيقاظ، اي النوم أثناء النهار والاستيقاظ في الليل.

اللامبالاة وعدم الاهتمام

اللامبالاة، أو قلة الاهتمام أو الدافع، هي عرض نفسي آخر يمكن أن يظهر في الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. قد يظهرون عدم اهتمام بالأنشطة التي استمتعوا بها في السابق أو يفقدون المبادرة للمشاركة في المحادثات أو المهام اليومية.

التغييرات في السلوك الجنسي

قد تحدث تغيرات في السلوك الجنسي لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، حيث يمكن أن يظهروا زيادة أو نقصانًا في الرغبة الجنسية، أو سلوكيات غير ملائمة، أو عدم إدراك حدودهم في المواقف الاجتماعية.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الأعراض قد تختلف من شخص لآخر وقد تتأثر بعوامل مختلفة، مثل مرحلة المرض، والصحة الجسدية والعاطفية للمريض، والبيئة التي يجدون أنفسهم فيها.

وختم الموقع بالقول، إن إدارة الأعراض النفسية والسلوكية لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر معقدة وتتطلب نهجًا فرديًا وشاملاً. في هذا السياق، يؤدي المتخصصون في الرعاية الصحية ومقدمو الرعاية دورًا مهمًا في تقديم الدعم وتفهّم للمرضى وأسرهم وهم يواجهون التحديات المرتبطة بالجانب الآخر لمرض الزهايمر.