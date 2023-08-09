الأربعاء, أغسطس 9, 2023
الرئيسيةحياتناما يعرفه القليل من الناس عن مرض الزهايمر: الاضطرابات العقلية والسلوكية
حياتنا

ما يعرفه القليل من الناس عن مرض الزهايمر: الاضطرابات العقلية والسلوكية

"تلازمة الغروب أو متلازمة غروب الشمس؛ هي متلازمة أو ظاهرة نفسية وسلوكية مشهورة عند كبار السن حيث يحدث فيها زيادة في أعراض الهذيان".

كتب معالي بن عمر
مرض الزهايمر
مرض الزهايمر
- Advertisement -

وطن-لا ريب أن مرض الزهايمر؛ هو عبارة عن مرض تنكسي عصبي يؤثر بشكل رئيسي على الذاكرة والوظائف الإدراكية الأخرى. ومع ذلك، بالإضافة إلى الأعراض المعرفية، هناك أيضًا أعراض نفسية وسلوكية مرتبطة بهذا المرض.

يمكن أن تكون هذه الأعراض صعبة بنفس القدر بالنسبة للمرضى والقائمين على رعايتهم، ومن المهم التعرف عليها من أجل تقديم دعم ورعاية أفضل.

وفيما يلي كشف موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني، عن الجانب الآخر من مرض الزهايمر، (الأعراض النفسية والسلوكية)

 الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر

يعد تغير المزاج والشخصية من أكثر الأعراض النفسية شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. قد يعاني المرضى من تغيرات مفاجئة في مزاجهم ، من الهدوء إلى الانفعال أو الحزن دون سبب واضح. قد يظهرون أيضًا تغيرات في شخصيتهم، ويصبحون أكثر لا مبالاة أو مشبوهة أو منسحبين.

تغير المزاج والشخصية
الاضطرابات العقلية لمرض الزهايمر

الهيجان والقلق

الهياج والقلق من الأعراض الشائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. قد يشعرون بالقلق أو التوتر دون أن يتمكنوا من تحديد سبب انزعاجهم. قد تتفاقم هذه الأعراض في بعض المواقف أو البيئات غير المألوفة.

الهلوسة والأوهام

في المراحل الأكثر تقدمًا من مرض الزهايمر، قد يعاني بعض المرضى من الهلوسة أو الأوهام. قد يكون لهم أفكار  غير موجودة أو لديهم معتقدات خاطئة حول المواقف أو الأشخاص من حولهم. يمكن أن تكون هذه الأعراض مربكة لكل من المرضى والقائمين على رعايتهم، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

- Advertisement -

السلوك العدواني غير اللائق

قد يُظهر بعض الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر سلوكًا عدوانيًا جسديًا أو لفظيًا تجاه الآخرين، بما في ذلك أحبائهم أو مقدمي الرعاية. قد يظهرون أيضًا سلوكًا غير لائق، مثل التجرد من ملابسهم في الأماكن العامة أو التلفظ بتعبارات مسيئة.

متلازمة غروب الشمس

متلازمة الغروب، والمعروفة أيضًا باسم “متلازمة غروب الشمس”، هي عرض آخر شائع لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. يتميز بتفاقم الأعراض النفسية والسلوكية في المساء أو في الليل. قد يصبح المرضى أكثر هياجًا أو ارتباكًا أو قلقًا خلال هذه الساعات.

متلازمة غروب الشمس لدى مرض الزهايمر
اضطرابات النوم شائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر

مشاكل النوم

اضطرابات النوم شائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، إذ يجدون صعوبة في النوم، أو الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل، أو عكس دورة النوم والاستيقاظ، اي النوم أثناء النهار والاستيقاظ في الليل.

اللامبالاة وعدم الاهتمام

اللامبالاة، أو قلة الاهتمام أو الدافع، هي عرض نفسي آخر يمكن أن يظهر في الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. قد يظهرون عدم اهتمام بالأنشطة التي استمتعوا بها في السابق أو يفقدون المبادرة للمشاركة في المحادثات أو المهام اليومية.

التغييرات في السلوك الجنسي

قد تحدث تغيرات في السلوك الجنسي لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، حيث يمكن أن يظهروا زيادة أو نقصانًا في الرغبة الجنسية، أو سلوكيات غير ملائمة، أو عدم إدراك حدودهم في المواقف الاجتماعية.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الأعراض قد تختلف من شخص لآخر وقد تتأثر بعوامل مختلفة، مثل مرحلة المرض، والصحة الجسدية والعاطفية للمريض، والبيئة التي يجدون أنفسهم فيها.

قد تحدث تغيرات في السلوك الجنسي لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر
مرض الزهايمر

وختم الموقع بالقول، إن إدارة الأعراض النفسية والسلوكية لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر معقدة وتتطلب نهجًا فرديًا وشاملاً. في هذا السياق، يؤدي المتخصصون في الرعاية الصحية ومقدمو الرعاية دورًا مهمًا في تقديم الدعم وتفهّم للمرضى وأسرهم وهم يواجهون التحديات المرتبطة بالجانب الآخر لمرض الزهايمر.

المصدرمينتي أسومبروسا-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

هل يمكن علاج مرض الزهايمر قريبًا بدم الحيض؟

حياتنا

القهوة وخطر الإصابة بالخرف: عدد الفناجين المسموح بها حسب جنسك؟

حياتنا

دراسة أمريكية صادمة: نوع من السكّر يعزز من ظهور مرض الزهايمر؟

حياتنا

أصابه في عمر الـ 19 .. صيني يفاجأ بإصابته بالزهايمر

حياتنا

دراسة بريطانية حديثة: 6 عادات جيّدة تقلّل من خطر الإصابة بالخرف

حياتنا

دراسة علمية: قد يكون هذا التمرين اليومي لمدة 6 دقائق كافياً لدرء مرض الزهايمر

حياتنا

فقدان الذاكرة: متى ينبغي طلب المساعدة الطبية؟

حياتنا

علماء يكشفون عن دواء يبطئ تطور مرض ألزهايمر..هل هي لحظة تاريخية؟

حياتنا

خبير يكشف عن أفضل نظام غذائي لتقليل التدهور المعرفي

حياتنا

مرض الزهايمر: هل يمكن منعه باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط؟

حياتنا

ضعف قوة قبضة اليد تنذر بمشاكل خطيرة، خبراء يحذرون

حياتنا

مرض الزهايمر: هل يمكن أن يقي التوت البري من المرض؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

باريس يُواصل الضغط على مبابي للرحيل بهذا التصرف!

الشيخ عبد العليم يشلح عباءة الدين ويطلق أغاني عاطفية خليجية (فيديو)

هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟!

ناشطة عُمانية تقارن الحج بصلالة وتثير موجة غضب ضدها!

مريم الدباغ كما لم تظهر من قبل.. عارية تماما ولكن! (فيديو)

أنا لا أُتهم بالتمرد.. شيكابالا يرد على تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

هبة نور في إطلالة مثيرة من الجيم ثم الكوافير إلى حفل صاخب برفقة البيرة (شاهد)

لماذا يرفض الأمير هاشم بن الحسين السير على السجاد الأحمر؟!.. الحقيقة ستصدمك! (شاهد)

نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن التعاقدات هذا الصيف

هبة عبوك في إطلالة فاضحة مجددا.. قربت الكاميرا لجسدها المثير لتظهر ما لم يظهر من قبل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC