الأربعاء, أغسطس 9, 2023
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ما تصنيف دول الخليج في قائمة الدول الأقل خطورة في المنطقة للعام 2023؟!

تواجه المنطقة تحديات متزايدة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وانعدام الأمن الغذائي وتصاعد الديون ومعدل تضخم محتمل بنسبة 18.7٪ في عام 2023

كتب أنس السالم
احتلت دولة قطر المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأقل خطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام
قطر من أقل الدول في المخاطر الاقتصادية
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وطن – احتلت دولة قطر المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأقل خطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023، وفقًا لمؤشر مؤشر “Global Data” للمخاطر الإقليمية والعالمية (GCRI).

ويضع الترتيب قطر، تليها الكويت، في مكانة مرموقة، مما يعكس استقرارها النسبي على الرغم من المخاطر المعقدة في المنطقة.

احتلت دولة قطر المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأقل خطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا watanserb.com
احتلت دولة قطر المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأقل خطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

في حين تصدرت الإمارات القائمة، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة، والبحرين في المرتبة التاسعة.

يعكس تحديث مؤشر “Global Data”  للربع الرابع من عام 2022 فترة مضطربة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شابتها اضطرابات في سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانعدام الأمن الغذائي، وازدياد  الديون.

يتم استيراد المواد الغذائية الأساسية بشكل أساسي من روسيا وأوكرانيا، مما يتسبب في ارتفاع درجة المخاطر في المنطقة من 54 إلى 54.3 من 100.

مخاوف بشأن الدول المنتجة للنفط

أعربت “بيندي باتيل”، محللة البحوث الاقتصادية في “GlobalData”، عن مخاوفها بشأن الدول المنتجة للنفط في المنطقة.

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وقالت: “قرار أوبك + لخفض إنتاج النفط يمكن أن يؤثر على ربحية الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط لدفع اقتصاداتها.”

كما أوضحت باتيل تحديات الأمن الغذائي، مستشهدةً بعوامل مثل الصراع في أوكرانيا وروسيا، والجفاف في منطقة القرن الأفريقي، وكينيا، حيث تساهم هذه الاضطرابات في تهديد كبير للاستقرار الغذائي الإقليمي.

بينما سلطت “روبرتا جاتي”، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، الضوء على التوقعات المحزنة بأن شخصًا واحدًا من كل خمسة أشخاص يعيشون في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يواجه انعدام الأمن الغذائي في عام 2023 ، بما في ذلك ما يقرب من 8 ملايين طفل دون سن الخامسة.

انعدام الأمن الغذائي
شخص من كل 5 في البلدان النامية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يواجه انعدام الأمن الغذائي

وقالت: “تضخم أسعار الغذاء، حتى لو كان مؤقتًا، يمكن أن يتسبب في أضرار طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان”.

إضافة إلى المخاوف، أشارت “باتيل” إلى أن معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدر أن يصل إلى 18.7٪ في عام 2023، مع معدلات مرتفعة بشكل خاص في مصر وإيران وتركيا ونيجيريا.

لا تزال المخاطر الإجمالية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجه نحو الارتفاع، مدفوعة بعوامل مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتشديد الظروف النقدية، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار تقرير حديث صادر عن شركة “مباشر كابيتال – Mubasher Capital” إلى جانب إيجابي. حيث توقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر، بنسبة 3.9٪ طوال عام 2023.

معدل النمو هذا هو ضعف معدل النمو العالمي المقدر بنسبة 1.7٪.

المصدرdohanews - Global Data - مواقع إلكترونية

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