لهذا السبب.. يوصي الأطباء بالنوم دائمًا في نفس الوقت

- Advertisement -

وطن-يعتبر النوم لساعات كافية وبجودة عالية جزء أساسي من حياتنا للمحافظة على صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام. ولذا، يمكن أن يكون لجودة واتساق النوم الذي نحصل عليه تأثير كبير على طاقتنا ومزاجنا ووظائفنا الإدراكية وصحتنا الجسدية.

وفي الحقيقة، أحد الجوانب الرئيسية لتحقيق نوم صحي هو تحديد وقت منتظم للنوم والاستيقاظ، إذ يوصي الأطباء وخبراء النوم بشدة بالالتزام بوقت ثابت للنوم كل ليلة، وهناك عدة أسباب وراء هذه التوصية.

وفيما يلي كشفت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، لماذا يوصي الأطباء بالذهاب إلى الفراش في نفس الوقت في كل مرة وكيف يمكن أن يفيد ذلك صحتك.

1. تنظيم الإيقاع اليومي

يعمل جسم الإنسان وفقًا لساعة بيولوجية داخلية تُعرف بإيقاع الساعة البيولوجية. ينظم هذا الإيقاع أنماط النوم والاستيقاظ ، بالإضافة إلى الوظائف الفسيولوجية والهرمونية الأخرى.

يساعد الحفاظ على وقت ثابت للنوم والاستيقاظ على مزامنة إيقاعك اليومي ويعزز دورة نوم صحية. يمكن أن يؤدي التغيير المستمر في جدول نومك إلى التخلص من إيقاع نومك ويؤدي إلى مشاكل النوم ، مثل الأرق والنعاس أثناء النهار.

2. نوعية النوم

يمكن أن يؤدي الحصول على وقت نوم منتظم إلى تحسين نوعية النوم. عندما يعتاد الجسم على النوم في نفس الوقت كل ليلة ، فمن المرجح أن نشهد نومًا عميقًا ومريحًا.

- Advertisement -

وذلك لأن الجسم يتكيف ويستعد للراحة في الوقت المناسب ، مما يسهل الانتقال إلى مراحل النوم الأعمق.

3. تحسين الأداء المعرفي

النوم الجيد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأداء المعرفي ووظيفة الدماغ. يمكن أن يساعد الحفاظ على وقت نوم ثابت في منع الإرهاق الذهني وقلة التركيز أثناء النهار. يساهم جدول النوم المنتظم في تحسين معالجة المعلومات وتوحيد الذاكرة واتخاذ القرارات بشكل فعال.

4. التوازن الهرموني

النوم له تأثير مباشر على التنظيم الهرموني. أثناء النوم ، ينتج الجسم وينظم الهرمونات المختلفة التي تؤثر على الحالة المزاجية والشهية والتمثيل الغذائي والجوانب الصحية الأخرى. يساعد الحفاظ على وقت نوم ثابت في الحفاظ على التوازن الهرموني المناسب ، والذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة.

5. الوقاية من مشاكل النوم

يمكن أن يساعد تحديد موعد نوم منتظم في منع مشاكل النوم طويلة المدى. الأشخاص الذين يحافظون على جدول زمني ثابت هم أقل عرضة للإصابة بالأرق واضطرابات النوم وصعوبة النوم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن اتباع روتين نوم مستقر يمكن أن يسهل تحديد وإدارة أي مشاكل نوم قد تنشأ في وقت مبكر.

توصيات لوضع روتين للنوم

اختر موعدًا للنوم يسمح لك بالحصول على 7-9 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.

حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

ابتكر روتينًا مريحًا لوقت النوم ، مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ.

تجنب التعرض للشاشات الساطعة (الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر) قبل النوم ، حيث يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق مع إنتاج الميلاتونين ، هرمون النوم.

حافظ على غرفة نومك مريحة وملائمة للنوم، مع درجة حرارة مناسبة وعدم وجود ضوضاء مفرطة.

وخلص الموقع إلى أن الأطباء يوصون دائمًا بالذهاب إلى النوم دائمًا في نفس الوقت على أهمية الحفاظ على إيقاع يومي صحي ، وتحسين نوعية النوم ، وتحسين الأداء المعرفي ، والحفاظ على التوازن الهرموني المناسب. يمكن أن يؤدي إنشاء روتين نوم منتظم إلى فوائد صحية عقلية وجسدية طويلة المدى. ومن خلال إعطاء الأولوية للسرير ووقت الاستيقاظ ، فإنك تستثمر في رفاهيتك وتضمن لك نومًا مريحًا يساهم في جودة حياتك بشكل عام.