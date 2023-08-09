لماذا يرفض الأمير هاشم بن الحسين السير على السجاد الأحمر؟!.. الحقيقة ستصدمك! (شاهد)

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وطن- تداولت حسابات متخصصة في نقل اخبار العائلة الهاشمية الحاكمة في الاردن على “انستغرام” مقطع فيديو يكشف عن زهد وتواضع الأمير هاشم بن الحسين، أخ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غير الشقيق.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول بكثافة، فإن الأمير هاشم يرفض السير على السجاد الأحمر في أي مناسبة، تواضعا منه وبعدا عن مظاهر التفخيم والتعظيم.

وبحسب الفيديو، أظهر الفيديو لحظة تحاشي الامير هاشم بن الحسين السجادة الحمراء التي وضعت لاستقباله في إحدى المناسبات.

وفي مشهد آخر، ظهر الأمير المتواضع وهو يمشي بجانب السجادة الحمراء برفقة عدد من مستقبيله في مناسبة أخرى.

كما ظهر الأمير هاشم بن الحسين وهو يتحاشي المشي على السجادة الحمراء التي وصعت على سلم مجلس الأعيان الأردني في إحدى المناسبات التي رافق فيها أخيه الملك عبدالله الثاني في زيارته للمجلس.

والامير هاشم بن الحسين من مواليد يونيو/حزيران 1981، وهو أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

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وعين في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 خلفاً للأمير رعد بن زيد، وتولى مهام نائب الملك في عدة مناسبات، ورافق الملك في العديد من المهام الرسمية، وهو الرئيس الفخري للاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينغ.

وعقد قرانه في يناير/كانون الثاني 2006 على فهدة أبو نيان ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان، وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم والتي لقبت بعد زواجها منه بالأميرة فهدة هاشم.

تصوف الامير هاشم بن الحسين

يشار إلى ان الأمير هاشم بن الحسين بدا مؤخرا أكثر قربا من التصوف، حيث يظهر ذلك جليا من ندرة مشاركتها في المناسبات العامة ، وظهوره بزي يختلف عن بقية أفراد العائلة المالكة، حيث يظهر دائما مرتديا “دشداش” مع غترة بيضاء وعقال أسود، هذا عدا عن المسبحة التي لا تفارق يده.