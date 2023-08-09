الأربعاء, أغسطس 9, 2023
الرئيسيةالهدهدلماذا يرفض الأمير هاشم بن الحسين السير على السجاد الأحمر؟!.. الحقيقة ستصدمك!...
الهدهد

لماذا يرفض الأمير هاشم بن الحسين السير على السجاد الأحمر؟!.. الحقيقة ستصدمك! (شاهد)

أفادت أنباء بأن الأمير هاشم بن الحسين يميل للفكر الصوفي والزهد في حياته

كتب سالم حنفي
لماذا يرفض الأمير هاشم بن الحسين السير على السجاد الأحمر؟!.. الحقيقة ستصدمك! (شاهد)
الأمير هاشم بن الحسين
- Advertisement -

وطن- تداولت حسابات متخصصة في نقل اخبار العائلة الهاشمية الحاكمة في الاردن على “انستغرام” مقطع فيديو يكشف عن زهد وتواضع الأمير هاشم بن الحسين، أخ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غير الشقيق.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول بكثافة، فإن الأمير هاشم يرفض السير على السجاد الأحمر في أي مناسبة، تواضعا منه وبعدا عن مظاهر التفخيم والتعظيم.

وبحسب الفيديو، أظهر الفيديو لحظة تحاشي الامير هاشم بن الحسين السجادة الحمراء التي وضعت لاستقباله في إحدى المناسبات.

وفي مشهد آخر، ظهر الأمير المتواضع وهو يمشي بجانب السجادة الحمراء برفقة عدد من مستقبيله في مناسبة أخرى.

كما ظهر الأمير هاشم بن الحسين وهو يتحاشي المشي على السجادة الحمراء التي وصعت على سلم مجلس الأعيان الأردني في إحدى المناسبات التي رافق فيها أخيه الملك عبدالله الثاني في زيارته للمجلس.

والامير هاشم بن الحسين من مواليد يونيو/حزيران 1981، وهو أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

- Advertisement -

وعين في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 خلفاً للأمير رعد بن زيد، وتولى مهام نائب الملك في عدة مناسبات، ورافق الملك في العديد من المهام الرسمية، وهو الرئيس الفخري للاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينغ.

وعقد قرانه في يناير/كانون الثاني 2006 على فهدة أبو نيان ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان، وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم والتي لقبت بعد زواجها منه بالأميرة فهدة هاشم.

تصوف الامير هاشم بن الحسين

يشار إلى ان الأمير هاشم بن الحسين بدا مؤخرا أكثر قربا من التصوف، حيث يظهر ذلك جليا من ندرة مشاركتها في المناسبات العامة ، وظهوره بزي يختلف عن بقية أفراد العائلة المالكة، حيث يظهر دائما مرتديا “دشداش” مع غترة بيضاء وعقال أسود، هذا عدا عن المسبحة التي لا تفارق يده.

سمو الامير هاشم بن الحسين
سمو الامير هاشم بن الحسين
المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو مؤثر لشاب أردني يرفع الأذان في المخيم الكشفي بكوريا الجنوبية

حياتنا

6 سنوات بين الصورتين.. وفاة الطفل نديم المأساوية فجعت الأردنيين

الهدهد

مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.. قصة المواجهة التي قد يلغيها التطبيع

الهدهد

الملكة رانيا نشرتها.. سر الشخص المجهول على “تي شيرت” الأمير هاشم (شاهد)

حياتنا

رد فعل مثير من الملكة رانيا على سيدة طلبت تقبيلها في ظل إجراءات حظر كورونا (شاهد)

الهدهد

بعد مشاركتها في إعلان تطبيعي.. “جود الجمعاني” تنهار باكية وتكشف ما حدث

حياتنا

الملكة رانيا تنشر صورا مثيرة للأمير هاشم.. عذبت قلوب المراهقات وطلبات زواج بالمئات

الهدهد

الأمير علي بن الحسين جعل جسده درعاً لإنقاذ الملك عبدالله الثاني بعد اعتراض مواطن لموكبه (شاهد)

الهدهد

الأميرة رجوة الحسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع عمة زوجها (شاهد)

حياتنا

بحريني يبحث عن أصل أكلة “المنسف” ويكتشف مفاجأة حول اسمها وعلاقتها باليهود (فيديو)

الهدهد

أتمنى دقيقة واحدة معه.. الملكة رانيا تتحدث عن وفاة والدها.. ما علاقة تويتر وتيك توك؟! (شاهد)

الهدهد

تجري وتصرخ من الرعب.. أردني يلاحق فتاة بسلاح ناري ويصيبها (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة نور في إطلالة مثيرة من الجيم ثم الكوافير إلى حفل صاخب برفقة البيرة (شاهد)

نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن التعاقدات هذا الصيف

هبة عبوك في إطلالة فاضحة مجددا.. قربت الكاميرا لجسدها المثير لتظهر ما لم يظهر من قبل

قضيب راغب علامة يثير موجة جدل واتهامات له بقلة الحياء (شاهد)

نسرين طافش غاضبة بشدة بعد تداول سيرتها بين سماسرة المزارع بسبب صورها المثيرة

أمين عام الحزب الوطني المنحل حسام بدراوي يحذر “السيسي” من مصير الرؤساء الذين سبقوه (شاهد)

تشكيلة الهلال ضد الشباب والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

مريم حسين تستعرض مؤخراتها بطريقة بذيئة بساحة مصارعة الثيران بعد كشف مناطقها الحساسة (شاهد)

ضعف راتب باريس .. الهلال السعودي يغري البرازيلي نيمار بهذا العرض للحصول على خدماته

مروع.. سيدة سودانية حامل تروي تنكيل السلطات السودانية بها وآخرين ورميهم على الحدود الليبية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC