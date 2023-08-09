للعباقرة فقط.. اعثر على كلمة المرور في 9 ثوانٍ!

- Advertisement -

وطن- تختبر ألغاز دعابة الدماغ مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى القارئ من خلال تحديهم لحل مشكلة ما. هذه التحديات لديها القدرة على تعزيز الذكاء وتحسين التركيز.

يتضمن تحدي دعابة الدماغ في الغالب، حل لغز أو كسر رمز أو العثور على كائن مخفي أو اكتشاف الخطأ في الصورة.

تساعد الممارسة المنتظمة لمثل هذه التحديات، على تعزيز مهارات حل المشكلات وتوفر أيضًا تمرينًا صحيًا للدماغ.

إذا كنت من محبي تحديات ألعاب الدماغ، فستجد هذا التحدي المأخوذ عن موقع (JagranJosh) مثيرًا للغاية.

اعثر على كلمة المرور في 9 ثوانٍ

في الصورة التي تمت مشاركتها أعلاه، يتم عرض شاشة كمبيوتر أمامك، مع خيار إلغاء قفل الشاشة بكلمة مرور.

التحدي الذي يواجه القراء هو تحديد كلمة المرور في غضون 9 ثوانٍ.

- Advertisement -

ستختبر دعابة الدماغ هذه قوة عقلك.

هل يمكنك كسر كلمة المرور في 9 ثوان؟

وقتك يبدأ الآن!.. انظر إلى الصورة بعناية.

فقط العقول الأكثر انتباهاً يمكنها اكتشاف الكلمة المخفية بسرعة.

أتحتاج مساعدة؟.. حسناً.. انظر إلى الكلمات المذكورة في أسفل الشاشة.

كلمة المرور موجودة في هذه الكلمات.. أسرع.. الوقت ينفذ. و… انتهى الوقت.

هل تمكنت من العثور على كلمة المرور؟.. تهانينا للقراء الذين نجحوا في تحديد كلمة المرور. لديكم عقل حاد.

يمكن لأولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على كلمة المرور التمرير أدناه للحصول على الحل:

إذا نظرت عن كثب، فإنّ جميع الكلمات التي تظهر على الشاشة مكتوبة بشكل غير صحيح.

ويمكن الحصول على كلمة المرور عن طريق تحديد الحرف غير الصحيح من كل كلمة.