لحظة شروق الشمس من قمة أعلى كثيب رملي في العالم والمتواجد بعُمان (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صُور من طائرة يظهر مشاهد من لحظات شروق الشمس من قمة “رملة جديلة” في ولاية المزيونة بـ ظفار، التي تعد أعلى كثيب رملي في العالم ويبلغ ارتفاعها 455 متراً فوق مستوى سطح البحر.

والكثبان الرملية هي كتل من الرمال تحركها الرياح ثم تلقيها هنا وهناك. تكثر الكثبان الرملية عادة في المناطق الصحراوية، حيث الرمال التي تجرفها الرياح فتغطي مساحات كبيرة من الأرض. قد تكون الكُثبان طويلة وضيِّقة، وقد تأخذ شكل الهلال.

وتقع كثبان رملة جديلة بمحافظة ظفار قرب الحدود اليمنية، وتعتبر المنطقة جزء من جنوب صحراء الربع الخالي، مع العلم بأن هذه المنطقة تغطي أجزاء من دول عربية عدة.

يصل ارتفاعها إلى 455 متراً فوق مستوى سطح البحر..

مشاهد من لحظات شروق الشمس من قمة رملة جديلة في ولاية #المزيونة بـ #ظفار التي تعد أعلى كثيب رملي في العالم#سلطنة_عمان

عبر:

@tabook2021 pic.twitter.com/Ibp1yBfXsi — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) August 9, 2023

مشهد ساحر لشروق الشمس من قمة “رملة جديلة”

وحاز مقطع الفيديو الذي وثق لحظات شروق الشمس من قمة “رملة جديلة” على إعجاب مستخدمي مواقع التواصل، وخصوصًا بين الأفراد المختصين في الجيولوجيا.

وأثار نوعية رمالها وتشكيلات كثبانها الهلالية المشابهة لرمال المناطق الصحراوية، التساؤل لدى الكثيرين حول كيفية تشكّلها بين البحر والجبل ونوعها، ولماذا وجدت في هذا المكان المحدود وليس في مكان آخر.

- Advertisement -

وتستغرق مدة الصعود إلى أعلى القمة 3 ساعات، ويأتي هذا الاكتشاف ليكسر الرقم القياسي الذي احتفظت به دولة نامبيا التي تمتلك كثباناً رملية سابقاً بارتفاع يبلغ 418 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وتتمتع سلطنة عمان بالعديد من المعالم والمقومات السياحية والطبيعية، التي لا مثيل لها، وهي أول دولة عربية تشرق فيها الشمس فضلاً عن غناها الطبيعي والبيئي التي يجعلها قبلة لملايين السياح والزوار من مختلف دول العالم.

كما يعتبر جبل شمس أعلى قمة جبلية على مستوى دول الخليج العربي، وأعلى نقطة في سلطنة عمان، إذ يصل ارتفاعها إلى 3009 أمتار.

يذكر أنه إضافة إلى “رملة جديلة” هناك في سلطنة عمان العديد من الكثبان الرملية التي تعد محط جذب للهواة والمغامرين وواحة للراحة واستكشاف لجمال الطبيعة البكر، ومنها “رملة الغافة” وهي كثبان رملية عالية تقع في الربع الخالي، في سلطنة عمان والسعودية.

يتواجد فيها “قبيلة العفار”، ومر بها الرحالة الإنجليزي مبارك بن لندن خلال رحلته عبر الربع الخالي ورملة “وادي دوكه” التابعه لولاية ثمريت وكثبان وادي الشكلة.