لحظة اغتيال مرشح رئاسي إكوادوري بالرصاص بعد تجمع انتخابي (شاهد)

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وطن- قالت السلطات إن المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيلافيسينسيو ، وهو من أشد منتقدي الفساد والجريمة المنظمة ، قُتل مساء الأربعاء خلال حملة انتخابية في شمال كيتو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فيلافيسينسيو أصيب برصاصة ، لكن شرطة الإكوادور ووزارة الداخلية لم ترد على الطلبات المتكررة للتعليق على تفاصيل القتل.

وقال مكتب المدعي العام إن أحد المشتبه بهم في الجريمة توفي في وقت لاحق متأثرا بجروح أصيب بها في تبادل لإطلاق النار. أسفر العنف عن إصابة تسعة أشخاص آخرين ، من بينهم مرشح للهيئة التشريعية واثنين من ضباط الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها مشاركون في الحملة الانتخابية أشخاصًا يختبئون ويصرخون مع سماع أصوات إطلاق النار.

لحظة اغتيال مرشح رئاسي إكوادوري خلال مشاركته في حدث انتخابي.#اكوادور pic.twitter.com/yIZFAM5654 — خالد اسكيف (@khalediskef) August 10, 2023

من جانبه قال الرئيس غييرمو لاسو على موقع X ، المعروف سابقًا باسم “تويتر”: “من أجل ذاكرته ومعركته ، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تبقى دون عقاب، مضيفا: “لقد ذهبت الجريمة المنظمة بعيدا جدا ، ولكن كل ثقل القانون سوف يقع عليهم”.

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ووفقا لما نقلته “رويترز“، فقد ألقت حكومة لاسو باللوم على العنف المتزايد في الشوارع والسجون في الاقتتال الإجرامي للسيطرة على طرق التهريب التي تستخدمها العصابات المكسيكية والمافيا الألبانية وغيرها لنقل المخدرات.

تصاعد العنف

وتمثل المخاوف الأمنية ، إلى جانب التوظيف والهجرة ، مخاوف الناخبين الرئيسية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 20 أغسطس/آب الجاري.

وكان فيلافيسينسيو قد تعهد بمكافحة الفساد وتقليل التهرب الضريبي إذا تم انتخابه، حيث أنه وبحسب استطلاعات الرأي ، بلغ التأييد له 7.5٪ ليحتل المرتبة الخامسة من بين ثمانية مرشحين رئاسيين.

وقال “موفيمينتو كونستروي” ، حزب فيلافيسينسيو في بيان له على موقع X إن مسلحين هاجموا مكاتبه في كيتو في حادث منفصل، لافتا إلى أن مناقشات أجريت مؤخرا حول ما إذا كان سيتم تعليق الحملات بسبب العنف السياسي ، بما في ذلك مقتل رئيس بلدية مانتا في يوليو .

وكان فيلافيسينسيو قد عارض التعليق قائلا: “التزام الصمت والاختباء في اللحظات التي يقتل فيها المجرمون المواطنين والسلطات هو عمل جبان”.

وكان المرشح ، وهو نقابي وصحفي سابق ، قد قدم تقريرًا يوم الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام بشأن شركة نفطية ، لكن لم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تقريره.

وكان فيلافيسينسيو ، من مقاطعة شيمبورازو الأنديزية ، عضوًا نقابيًا سابقًا في شركة النفط الحكومية Petroecuador وفيما بعد صحفي ندد بخسائر الملايين المزعومة في عقود النفط.

حكم بالسجن وهروب ولجوء

وكان فيلافيسينسيو منتقدًا صريحًا للرئيس السابق رافائيل كوريا وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا بتهمة التشهير بسبب تصريحات أدلى بها ضد الرئيس السابق.

وفر إلى أراضي السكان الأصليين داخل الإكوادور ثم مُنح حق اللجوء في بيرو.

وقال كوريا ، الذي يعيش الآن في بلجيكا ، على موقع X: “لقد أصبحت الإكوادور دولة فاشلة. نأمل أن يفهم أولئك الذين يحاولون زرع المزيد من الكراهية بهذه المأساة الجديدة أن هذا سيستمر في تدميرنا”.

يشار إلى أنه بصفته مشرعًا ، تعرض فيلافيسينسيو لانتقادات من قبل سياسيي المعارضة لعرقلة عملية عزل هذا العام ضد لاسو ، مما دفع الأخير إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ردود أفعال المرشحين الرئاسيين

وقالت المرشحة الرئاسية لويزا غونزاليس ، المرشحة لانتخابات حزب كوريا ، على موقعX:”هذا يجعلنا جميعًا نحزن ، تضامني مع كل عائلته والأشخاص الذين يتبعون مثله. هذا العمل الدنيء لن يمر دون عقاب!”

من جانبه، قال المرشح من السكان الأصليين ، ياكو بيريز ، إنه قرر تعليق حملته الرئاسية وطالب بوقف العنف في مقطع فيديو نُشر بعد الحادث.

وأما المرشح أوتو سونينهولزنر فقالفي مؤتمر صحفي “إلى الحكومة ، لا نريد كلمات … تصرفي. نحن نموت”.

وقال المرشح للانتخابات الرئاسية جان توبيك على موقعX ، قبل تعليق حملته: “اليوم أكثر من أي وقت مضى ، تتكرر الحاجة إلى العمل بقوة ضد الجريمة. وفقه الله في مجده”.