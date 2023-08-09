قضيب راغب علامة يثير موجة جدل واتهامات له بقلة الحياء (شاهد)

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وطن- تسبب لقاء صحفي أجراه موقع “ET” بالعربي مع الفنان اللبناني راغب علامة في القاهرة مؤخرا بموجة جدل عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأعاد حساب “شاربليتا” على “انستغرام” والذي يصف نفسه بأنه ملك الحصريات والفضائح للفنانين العرب، نشر الفيديو، ساخرا من ظهور راغب عبامة بهذا الشكل.

وظهر الفنان اللبناني راغب علامة في وضع وصفه الكثير ممن شاهد الفيديو بانه “مخل” نظرا لبروز عضوه الذكري من تحت ملابسه دون أن يقوم بمدارته أمام الكاميرا.

انتقادات وسخرية المتابعين

وفور تداول الفيديو، أصبح الفنانة راغب علامة مثار سخرية عارمة من قبل المتابعين، حيث توالت التعليقات المنتقدة له ولأبنائه على حد سواء وبشكل خاص من النساء.

وفي هذا السياق، قالت متابعة تدعى “تيماء”:” شو بده يطلع منه اذا ولاده gay العيله كلها مرفوع عنها القلم”.

وأشارت متابعة أخرى إلى احتمالية ان يكون راغب علامة قد قام بحقن عضوه الذكري بالبوتوكس، خاصة مع كبر عمره.

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واستنكرت متابعة ظهور راغب علامة بهذا الشكل المخجل، قائلة:” أستغفر الله يارب إيش هذا ما يستحي”.

وتساءلت أخرى مستعجبة مما شاهدته بالقول:” ليش الفيلر بينعمل بهونيك محل كمان؟”.

حفل بالساحل الشمالي

يشار إلى أن الفنان راغب علامة، من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا كبيرا في أحد الشواطئ التي تقع بالساحل الشمالي يوم غد الخميس، حيث وسيقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه الخاصة.

حفل العلمين برفقة نانسي عجرم

وكان الفنان راغب علامة، قد أحيا مؤخرا واحدة من الحفلات الغنائية المقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة الفنانة نانسي عجرم.

كما شارك الفنان اللبناني راغب علامة خلال الأسبوع الماضي في اثنين من اكبر المهرجانات الموسيقية العربية، وهما مهرجان قرطاج في تونس، ومهرجان جرش في الأردن.