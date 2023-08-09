عمرها 70 عاماً .. فيفي عبده ترقص بملابس فاضحة تكشف صدرها على الشاطئ! (فيديو)

- Advertisement -

وطن – رغم وصولها الـ70 من العمر، إلا أنّ الراقصة المصرية فيفي عبده، ترى في العمر مجرّد رقم، وتواصل الاستمتاع بحياتها، وكأنها في مرحلة الشباب، لكنّ إطلالاتها غالباً ما تنقلب عليها بانتقاداتٍ حادة من الجمهور، فقد أطلت وهي ترقص بملابس فاضحة على الشاطئ.

ففي آخر ظهور للراقصة، نشرت فيفي عبده عبر انستغرام ، تستمتع بأجواء البحر، وهي ترقص بملابس فاضحة على الشاطئ، وغير لائقة لعمرها -وفق متابعين- على أنغام اغنية للفنان الإماراتي حسين الجسمي .

ملابس حركات وفيفي عبده على الشاطئ اثارت انتقاداد المتابعين، فقكتب أحدهم: “احترمي سنك واتقي الله شويه وتوبي”. فيما علق آخر: “يا فيفي والله انتي ممكن يكون جواكي خير وكويس بس بلاش اللبس العريان ده كده صعب الانسان المسلم لما بيكبر المفروض بيقرب من ربنا. البسي بس مش كده صعب والله اوي”.

وقال متابع: “ما خلاص يا فيفي بقا خلاص كبرتي اهدي”.

بينما علق رابع: “لا حول ولا قوة الا بالله .. ماشية على مبدأ اعيش حياتي زي ما اريد لانو الحياة مرة وحدة. عيشي حياتك بس عالاقل تستري.. ايش التعري هاذا!”.

ارتدت فيفي عبده شورت باللون الأسود مع توب ذي أكمام مكشوفة باللون الزيتي ونسقت معهما قميصاً أسود أيضا لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

- Advertisement -

وقبل أيام، قالت فيفي عبده إنها تعرضت لوعكة صحية شديدة. مؤكدة أن ما يحدث لها من انتكاسات بسبب الحسد.