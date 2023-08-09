الأربعاء, أغسطس 9, 2023
الرئيسيةحياتناعمرها 70 عاماً .. فيفي عبده ترقص بملابس فاضحة تكشف صدرها على...
حياتنا

عمرها 70 عاماً .. فيفي عبده ترقص بملابس فاضحة تكشف صدرها على الشاطئ! (فيديو)

ارتدت فيفي عبده شورت باللون الأسود مع توب ذي أكمام مكشوفة نسقت معهما قميصاً أسود

كتب أنس السالم
فيفي عبده على البحر
فيفي عبده على البحر
- Advertisement -

وطن – رغم وصولها الـ70 من العمر، إلا أنّ الراقصة المصرية فيفي عبده، ترى في العمر مجرّد رقم، وتواصل الاستمتاع بحياتها، وكأنها في مرحلة الشباب، لكنّ إطلالاتها غالباً ما تنقلب عليها بانتقاداتٍ حادة من الجمهور، فقد أطلت وهي ترقص بملابس فاضحة على الشاطئ.

ففي آخر ظهور للراقصة، نشرت فيفي عبده عبر انستغرام ، تستمتع بأجواء البحر، وهي ترقص بملابس فاضحة على الشاطئ، وغير لائقة لعمرها -وفق متابعين- على أنغام اغنية للفنان الإماراتي حسين الجسمي .

ملابس حركات وفيفي عبده على الشاطئ اثارت انتقاداد المتابعين، فقكتب أحدهم: “احترمي سنك واتقي الله شويه وتوبي”. فيما علق آخر: “يا فيفي والله انتي ممكن يكون جواكي خير وكويس بس بلاش اللبس العريان ده كده صعب الانسان المسلم لما بيكبر المفروض بيقرب من ربنا. البسي بس مش كده صعب والله اوي”.

وقال متابع: “ما خلاص يا فيفي بقا خلاص كبرتي اهدي”.

بينما علق رابع: “لا حول ولا قوة الا بالله .. ماشية على مبدأ اعيش حياتي زي ما اريد لانو الحياة مرة وحدة. عيشي حياتك بس عالاقل تستري.. ايش التعري هاذا!”.

ارتدت فيفي عبده شورت باللون الأسود مع توب ذي أكمام مكشوفة باللون الزيتي ونسقت معهما قميصاً أسود أيضا لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

- Advertisement -
فيفي عبده على البحر
فيفي عبده على البحر

وقبل أيام، قالت فيفي عبده إنها تعرضت لوعكة صحية شديدة. مؤكدة أن ما يحدث لها من انتكاسات بسبب الحسد.

"أبوس رجلك فك السحر".. فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية خطيرة وتستغيث (فيديو)
فيفي عبده تعرضت لوعكة مؤخراً وقالت إن السبب السحر والحسد

 

المصدررصد وطن (انستغرام)

اقرأ أيضاً

حياتنا

فيفي عبده تهاجم محمد عبده بشراسة: “إنت رقاصة”

حياتنا

فيفي عبده في خطر.. أحمد الزواوي يهدد بقتلها بعدما لجأ إلى السحر لينتقم منها (فيديو)

حياتنا

“أبوس رجلك فك السحر”.. فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية خطيرة وتستغيث (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده تثير الجدل بما قالته عن ثروة محمد رمضان وأزمات شيرين! (فيديو)

حياتنا

بقميص النوم.. موقف محرج لـ فيفي عبده في فندق سعودي (فيديو)

حياتنا

رقص فيفي عبده مع عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا! (فيديو)

حياتنا

رقص فيفي عبده بالحجاب في ملهى ليلي يثير الغضب (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده ترقص مع جوهرة الروسية والأخيرة تُقبل يدها (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده تصرخ خوفاً في الرياض: “إلحقوني ياجماعة”.. ماذا حدث؟ (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده تقرر “نقل خبرتها” للفتيات في سلسلة مقاطع مصورة (شاهد)

حياتنا

إطلالة صادمة لفيفي عبده بدون مكياج وتواسي جورج وسوف (فيديو)

الهدهد

ثمار رؤية ابن سلمان.. هذا ما فعلته فيفي عبده مع ابنتها بالرياض (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

انقلاب النيجر.. لماذا تقف الجزائر في طريق مسدود أمام التدخل الأجنبي؟

مفاجأة صادمة حول مصير عرض فيلم باربي في دول الخليج ومصر

تحديث الأسطول البحري القطري.. جهود جبارة تصطدم بتحدي نقص عدد السكان

أنباء عن اعتقال الأميرين خالد بن طلال وفيصل بن يزيد بعد اتهام أحدهما لتركي آل الشيخ بالفساد!

لهذا السبب.. يوصي الأطباء بالنوم دائمًا في نفس الوقت

واتساب يجهز لهز عرش زووم في المكالمات المرئية والاجتماعات عن بعد

أردني يغتصب ابنة الـ15 عاماً احتفالاً بعيد ميلاده!

طهران تحذر واشنطن بالاستيلاء على سفن أمريكية.. ما علاقة الإمارات؟

باريس يُواصل الضغط على مبابي للرحيل بهذا التصرف!

الشيخ عبد العليم يشلح عباءة الدين ويطلق أغاني عاطفية خليجية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC