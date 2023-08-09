على طريقة “رقص المعلاية”.. زين كرزون تستعرض بملابس فاضحة على مسرح جرش

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وطن- اختتم “مهرجان جرش للثقافة والفنون” في دورته السابعة والثلاثين فعالياته الفنية، بحفل للفنانة الأردنية ديانا كرزون على المسرح الجنوبي، أعقبه حفل للمغني اللبناني وائل كفوري.

وبينما أبدعت ديانا أمام آلاف الجماهير بصوتها الرائع، تألقت شقيقتها الصغرى “زين كرزون” بإطلالة ساحرة وجذابة أضافت عليها رقصة متناسقة مع ابتسامة رقيقة.

اختارت صاحبة الـ 33 عاماً إطلالة عصرية وجذابة، حيث ارتدت تي شيرت أسود، وبنطلون جينز ضيق، مع حذاء رياضي أبيض. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم.

وشاركت زين كرزون مقطع الفيديو، حيث كانت ترقص خلال اختتام المهرجان وعلقت: “اجواء من حفل ختام مهرجان جرش مبارح ولا احلى”.

ولـ زين على غرار ديانا، أخت توأم هي “هيا” كرزون. ولها أيضاً شقيق هو “داوود” كرزون.