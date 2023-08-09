عارضة أزياء أمريكية تتعرى تماماً خلال عرضها شيئاً مثيراً للجماهير

- Advertisement -

وطن- تعرّت عارضة الأزياء “بولينا بوريزكوفا” وخلعت ملابسها تماماً أمام عدسات الكاميرا هذا الأسبوع، لتقديم زوج من الملابس الداخلية البسيطة.

واسترخت صاحبة الـ 58 عاماً على ملاءاتها البيضاء الناصعة مع بطنها المتناغم من الأمام والوسط، وفخذيها القويتان مكشوفان في الهواء الطلق.

أضافت قميصًا من الكتان الأبيض فوق مجموعتها البسيطة، تخلت عن صدريتها وما تحتها واهتمت فقط بربط زر واحد من الثوب، مما ترك مثلثًا من اللحم مكشوفًا فوق جسدها.

وفي ذات الصور أسدلت عارضة الأزياء السويدية الأمريكية، خصلات شعرها حول كتفيها بينما رمت النجمة ذراعيها تحت رأسها وتحدق في عدسة الكاميرا.

باختيار مظهر مكياج طبيعي، قامت ببساطة بالضغط على شفاه عارية ومجرد تلميح من كحل العيون لإضفاء جمالها الطبيعي.

فقدان الأسرة يؤلم بولينا بوريزكوفا

في تعليقها المطول على الصورة، ناقشت بولينا وكأنه أفضل مكان لفعل ذلك “ألم” فقدان أحد أفراد أسرتها، وأطنبت في الحديث على “صدمة الطفولة” التي مرت بها بينما سارع المعجبون إلى دعمها.

- Advertisement -

كتبت: “بعيدًا عن الأنظار – بعيدًا عن العقل. هذه وجهة نظر مبسطة للغاية، أو هي في حالتي تدبير وقائي. عندما يغلق أحد أفراد أسرتك الباب داخل المنزل، أنا أفعل نفس الشيء عاطفياً. إن الألم الناجم عن فقدان شخص ما هو مؤلم للغاية بالنسبة لي، فقد قرر عقلي الباطن أنه لا يمكنه السماح معه وتجاوزه”.

وتابعت “صدمة الطفولة مصحوبة بالأحداث اللاحقة جعلتني أشعر بخوف شديد من الهجران”.

واعترفت بولينا بأنها اكتشفت ذلك عن نفسها في العلاج قبل خمس سنوات – لكن أصدقائها كانوا يعرفون ذلك بالفعل.

وتابعت: “في السنوات التي تلت ذلك، كنت أعمل بجد لمحاولة تصحيح شيء ربما كان يحميني في الماضي، لكنه الآن قد تجاوز فائدته وأصبح عبئًا بدلاً من ذلك”.

مضيفة “إنه عمل مستمر. ما زلت أحاول التركيز بشكل مفرط عندما يغادر شخص ما، فقد لا يستمر ذلك إلى الأبد، وليس لأنني لم أكن أستحق حبه”.

وقالت “ما يساعد حقًا هو دعم الأشخاص الذين أحبهم. طمأنة متواصلة ولطيفة. الاستعداد لممارسة احتياجاتي. الصبر. إنه يعلمني أيضًا رد الجميل”.