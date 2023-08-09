طهران تحذر واشنطن بالاستيلاء على سفن أمريكية.. ما علاقة الإمارات؟

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وطن- في رسالة تحد واستعداد واضح للتصعيد، حذرت إيران من أنها قد تستولي على سفن أمريكية بعد أن عزز البنتاغون وجوده في الخليج العربي والبحر الأحمر.

وقال اللواء رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني المتشدد، إن بلاده قادرة على الرد بالمثل على أي أذى من قبل الأمريكيين، بما في ذلك من خلال الاستيلاء على سفنهم بالمثل.

جاء رد الفعل بعد إرسال الولايات المتحدة قوة قوامها 3000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية والأفراد إلى البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أرسل الجيش الأمريكي أيضًا طائرات حربية من طراز F-35 و F-16 و A-10 جنبًا إلى جنب مع مدمرات البحرية إلى الخليج العربي.

ويهدف التعزيز ، وفقًا لمسؤولين أميركيين ، إلى إجراء دوريات مشتركة في مضيق هرمز ، وهو ممر مائي ضيق ذو حيوية قصوى لتجارة النفط العالمية، وفق تقرير لموقع المونيتور.

رسالة أمريكية

وقالت الولايات المتحدة إن الوجود يهدف على وجه التحديد إلى كبح جماح إيران التي “تضايق” السفن التجارية في المياه الاستراتيجية.

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وأحصت البحرية الأمريكية 20 حالة مضايقات ، من بينها هجمات أو مصادرة ، من قبل الحرس الثوري الإيراني على مدى العامين الماضيين فقط، واصفة إيران بأنها “تهديد واضح للأمن البحري الإقليمي والاقتصاد العالمي”.

ولم تنف طهران تورطها في معظم القضايا، مبررة سلوكها بشأن “الحرب على تهريب النفط” أو التصرف بناء على أوامر قضائية.

وأفاد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في كلمة ألقاها في حفل أقيم في مدينة قم: “أدركت دول المنطقة عن حق أن إيران تتحول إلى قوة إقليمية كبرى”.

تحركات عسكرية

قبل أسبوعين ، في رد واضح على عمليات الانتشار الأمريكية نفسها ، سلمت وزارة الدفاع الإيرانية إلى الحرس الثوري الإيراني العشرات من صواريخها الباليستية البحرية بعيدة المدى الأولى على الإطلاق ، والتي قيل إنها “محلية الصنع” بالكامل وقادرة على “التدمير الكامل” لناقلات العدو، وفق اللهجة الإيرانية.

وقال المتحدث في خطابه: “يجب الحفاظ على أمن الخليج الفارسي من قبل الدول الساحلية هناك” ، مدعيًا أيضًا أن تلك الدول أدركت ضعف أمريكا وقوة إيران ىفي المواجهات التي وقعت في السنوات الأخيرة.

الإمارات حاضرة في المشهد

واحدة من تلك الدول في المنطقة هي الإمارات العربية المتحدة ، وهي منافس رئيسي للجمهورية الإسلامية – وهي دولة يحوم حولها التوتر جراء مصادرة السفن بالإضافة إلى التوترات البحرية الأخرى التي ألقي باللوم فيها على القوات الإيرانية.

على الرغم من المساعي الأخيرة للمصالحة مع أبو ظبي كجزء من ذوبان الجليد الإقليمي، أجرت طهران تدريبات عسكرية الأسبوع الماضي فقط – تفاخرت بالتقدم وعززت الدفاع حول ثلاث جزر صغيرة في الخليج العربي تحت سيطرتها، ولكن في قلب نزاع إقليمي استمر عقودًا مع والإمارات والولايات المتحدة.