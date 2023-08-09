شيء إن حملته معك على متن الطائرة سيكلفك غرامة مالية 10 آلاف دولار .. ما هو!؟

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وطن – حذرت مضيفة طيران أمريكية المسافرين من إحضار الكحول على متن الطائرة، كاشفةً عن ذلك قد يكلّفهم 10 آلاف دولار.

تعمل “ليزا كولبا” في شركة طيران جيت بلو الأمريكية، وهي أحد مؤسسي مدونة Basic Travel Couple، وتقول إن حبها للسفر بدأ عندما كانت تدرس الجامعة في أستراليا .

في حديثها لموقع السفر الأمريكي The Points Guy حول أهم نصائح السفر لديها، حثت مضيفة الطيران “كولبا” الركاب على عدم إحضار المشروبات الكحولية الخاصة بهم على متن الطائرة.

غرامة لإحضار الكحول على متن الطائرة

وقالت: “من فضلك ، من فضلك ، من فضلك لا تحضر المشروبات الكحولية الشخصية وتناولها أثناء الرحلة”.

واضافت: “”نحتاج إلى أن نعرف (من أجل سلامتك ومن حولك) ما إذا كنت في حالة سكر”.

تابعت تقول: “من خلال تقديم الكحول لك أثناء الرحلة، يمكننا مراقبة مقدار ما تشربه. تؤثر الكحول عليك بشكل مختلف في الارتفاعات العالية، وإذا فقدت الوعي فجأة أو حدث خطأ ما، فلن نعرف السبب”.

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وذكرت “أيضًا، إنها جريمة فيدرالية، ويمكن تغريمك بآلاف الدولارات.”

في حين أنه من القانوني في الولايات المتحدة وأستراليا أن يجلب المسافرون الكحول على متن الطائرة، لا يمكن للمسافرين تقديم الكحول لأنفسهم.

بموجب لوائح سلامة الطيران المدني الأسترالية، يعتبر تناول الراكب الكحول على متن الطائرة جريمة إذا لم يتم توفيره من قبل أحد أفراد الطاقم.

إذا لم يكن هناك أحد أفراد الطاقم غير الطيار (كما هو الحال في رحلة خاصة) ، فإن تناول الكحول يعتبر جريمة إذا لم يسمح الطيار المسؤول للراكب بذلك.

ويمكن تغريم أي شخص يصل إلى 10233 دولارًا لهذه الجريمة.بحسب تقرير ترجمته وطن عن موقع “نيويورك بوست”

بالإضافة إلى هذه الجريمة، يمكن أيضًا تغريم الشخص لعدم امتثاله لتوجيهات طاقم شركة الطيران.

ومن بين الأشياء الأخرى التي حذرت “كولبا” الركاب من إحضارها على متن الطائرة قلاّمات الأظافر وطلاء الأظافر ومزيل طلاء الأظافر.

وقالت: “ستجعل هذه المنتجات رائحة الطائرة كريهة بأكملها، ويمرض بعض الناس بسببها”.

وذكرت: “إذا كنت تكره حقًا ارتداء الأحذية على متن طائرة، فقم بإحضار شبشب ؛ ولا تذهب إلى الحمام حافي القدمين“.