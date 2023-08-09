الأربعاء, أغسطس 9, 2023
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حين تتوحش الطبيعة.. شاهد ما فعله السيل بطريق سريع في سلطنة عمان

أصحاب السيارات على الطريق عند وادي الهجر بولاية عبري في سلطنة عمان، أصيبوا بالخوف المفاجئ والربكة بعد جريان السيل بشكل مفاجئ واندفاعه نحوهم على الطريق

كتب خالد الأحمد
حين تتوحش الطبيعة.. شاهد ما فعله السيل بطريق سريع في سلطنة عمان
سيول سلطنة عمان
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وطن- وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، لحظة انهيار مفاجىء للتربة واندفاعها عبر الطريق في “وادي الهجر” بولاية “عبري”، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق في السلطنة، الأربعاء.

ويعد “وادي الهجر” في ولاية “عبري” ـ أهم ولايات منطقة الظاهرة ـ واحداً من الأودية المشهورة، ويبعد عن مركز مدينة عبري حوالي 50 كيلو مترا، ويقصده الأهالي والسياح خلال فترة الأمطار ووفرة المياه وجريانها بالوادي.

سيل مفاجئ يداهم العمانيين على الطريق

وأظهر مقطع الفيديو المثير الذي نشره حساب “الخيمة العُمانية”، في “تويتر” “انهيارات في وادي الهجر بشكل قوي ومفاجئ في ولاية عبري بسبب الأمطار والسيول”.

وبدا في المقطع كميات كبيرة من التربة والمياه وهي تتدفق بقوة وغزارة من فجوة جبلية، باتجاه الطريق.

وبدت عدة سيارات وهي تجاهد للمرور والفرار من المكان.

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سحب ركامية وأمطار

وكانت “الأرصاد العمانية” توقعت عبر منشور في حسابها على “تويتر” بتوسع السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة رعدية، تكون مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانا على أجزاء من المناطق الجبلية من محافظات (الظاهرة والبريمي والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الشرقية)، وتوسعها للمناطق المجاورة.

كما توقعت توسع السحب الركامية لتشمل الصحاري المجاورة للمناطق الجبلية وامتدادها لسواحل محافظتي (شمال وجنوب الباطنة)، مع استمرار هطول أمطار متفرقة رعدية تكون مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانا.

وأوضحت آخر الصور الجوية نشاط سحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار.

وتشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر مع فرص هطول أمطار متفرقة، رعدية أحيانا يصاحبها رياح هابطة نشطة خلال الساعات القادمة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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