تشكيلة الهلال ضد الشباب والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

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وطن- يلتقي فريق الهلال السعودي أمام منافسه الشباب، الأربعاء، في قمة منافسات دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

وستقام مباراة الهلال ضد الشباب، على ملعب (الملك فهد الرياضي بالطائف)، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

ولكن بتوقيت مصر، فستكون المباراة العربية القوية بين كلا الفريقين، عند الساعة الثامنة مساءً.

توقيت مباراة الهلال ضد الشباب

كما وبتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة العاشرة مساءً.

وستبث مجريات مباراة الهلال ضد الشباب، في منافسات البطولة العربية للأندية، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية المشفرة.

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كما وجاء تردد القناة الناقلة للمباراة بين كلا الفريقين (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12417. وباستقطاب عمودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة الهلال ضد الشباب في البطولة العربية للأندية

وسيلعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المباراة أمام منافسه الشباب السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات البطولة العربية للأندية، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

دفاع الهلال: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي آل البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كانو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري.

مركز الهجوم: مالكوم.

تشكيلة الشباب ضد الهلال

وسيدخل المدرب مارسيل كايزر، المباراة أمام الهلال السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، في دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية، كما يلي:

حراسة المرمى: كيم سون جون.

دفاع الشباب: حسين الصبياني، حسان تمبكتي، فواز الصقور، متعب الحربى.

خط الوسط: حسين القحطاني، رياض شراحيلي، جوستافو كويلار.

هجوم الفريق: هتان باهتري، بانيغا، عبد الله الجوعي.