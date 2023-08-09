الشيخ عبد العليم يشلح عباءة الدين ويطلق أغاني عاطفية خليجية (فيديو)

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وطن- فاجأ النجم السوري عادل علي، المعروف بشخصية “الشيخ عبد العليم” في سلسلة “باب الحارة”، جمهوره بموهبة الغناء التي يمتلكها.

وكشف عادل علي أنه بصدد إصدار عدد من الأغاني العاطفية، وباللهجة الخليجية والسورية، وابتهالات دينية، في ألبوم جديد.

الكتابة والعزف

وأشار “الشيخ عبد العليم”، في حديث له مع مجلة “فوشيا“، إلى أنه يهوى الكتابة والعزف على آلتي العود والبزق.

كما تحدث عادل علي عن تنميطه بدور “الشيخ” في “باب الحارة” وترسيخه حتى في أذهان المخرجين.

وأكد علي أن هذا الأمر لا يزعجه لأنه للشيخ مرتبة لها مكانتها في المجتمع.

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مواقف مضحكة

وكشف علي أنه حاصل على ماجستير في الإخراج، وأدى العديد من الأدوار وبشخصيات مختلفة، لكنها لم تستمر مثل شخصية “الشيخ” في باب الحارة.

وعبر علي عن سعادته لأن شخصية الشيخ في باب الحارة محفورة في أذهان الجمهور ما عرضه لكثير من المواقف المضحكة.

وقال علي إن بعض الأشخاص استوقفوه لمساعدتهم في حل مشاكلهم، ليؤكد لهم أنه ممثل وليس شيخاً حقيقياً.

ورحب الشيخ عبد العليم في دخول أبناءه إلى عالم الفن، مؤكداً أنه لا يتدخل في خياراتهم إذا كانت صحيحة.