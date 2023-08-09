أردني يغتصب ابنة الـ15 عاماً احتفالاً بعيد ميلاده!

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وطن– أصدر القضاء الأردني كلمته الأخيرة في حق شاب عشريني، واقع فتاة قاصر جنسياً، بعد احتفالهما بعيد ميلاده.

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، حكماً ضد المتهم بوضعه بالأشغال المؤقتة 9 سنوات و4 أشهر بحسب ما أوردت صحيفة “رؤيا” المحلية.

15 عاماً فقط

وتم تجريم الشاب بمواقعة فتاة أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها.

وجرمت المحكمة المتهم ، كذلك بجناية هتك عرض وجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر المقترن بفض البكارة.

وكانت الفتاة المجني عليها، قد تم العثور عليها برفقة شقيقتها لدى الشاب المغتصب، بعد تعميم تغيب عنهما.

عقد زواج رسمي

واكتشف والد المجني عليها أمر اغتصاب ابنته فتم تنظيم عقد زواج رسمي من المحكمة الشرعية.

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وأثناء وجودها في منزل خالتها، اتصلت الفتاة مع المتهم واتفقا أن يلتقيا في أحد أحياء العاصمة عمان، لكي تقوم بعمل حفلة عيد ميلادله.

وتناول المتهم المشروبات الكحولية ثم عاد برفقة الفتاة إلى منزل خالتها، وكرر أفعاله الجنسية “ممارسة الأزواج” مع المجني عليها.

لا تعتبر زوجته

وعلى إثر قيام والد الفتاة بالتعميم عن فقدانها وشقيقتها ، تم ضبطهما مع المتهم، وإخباره من قبل حماية الأسرة بوقوع اعتداء جنسي على ابنته المجني عليها.

وبعد تقديم شكوى ضد الشاب، تم التحقيق معه واعترف بمعاشرة الفتاة برضاها وأنه جرى تنظيم عقد زواج رسمي بينهما.

وبالعودة إلى تاريخ واقعة الدعوى، وجدت محكمة الجنايات أن المجني عليها لا تعتبر زوجة للمتهم.