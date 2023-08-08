الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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حياتنا

نسرين طافش تكشف حجم صدرها بدقة بلا خجل في لبنان (شاهد)

مؤخراً ربط البعض بين اسم نسرين طافش ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بسبب فستان التايغر

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش تكشف حجم صدرها بدقة بلا خجل في لبنان (شاهد)
نسرين طافش في لبنان
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وطن– رفعت الفنانة السورية نسرين طافش مستوى الجرأة في أحدث صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من لبنان.

ونشرت نسرين طافش صوراً لها عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستان أوف شولدر باللون الفوشي الغامق.

يومك المحظوظ

وكشفت زاوية التصوير صدر نسرين طافش بشكل فاضح، والتاتو على ظهرها أيضاً.

نسرين طافش في لبنان
زاوية التصوير كشفت حجم صدر نسرين

وأشارت نسرين إلى أنها تتواجد في بيروت حالياً.

وعلقت على الصور: ” عندما تتألق بهذا السطوع ، فأنت تعلم أنه يومك المحظوظ “.

نسرين طافش في لبنان
نسرين طافش في لبنان

تايجر وأبو هشيمة

ومؤخراً، ربط البعض بين اسم نسرين طافش، ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

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وذلك بعد ظهور نسرين طافش ب فستان تايجر أوف شولدر، مع بطن مفتوح.

حبي الأول

واستعرضت نسرين مؤخرتها بالفستان وهي تدور وتتراقص به على أغنية “حلوة يا بلدي”، معقبة: ” حلب الشهباء .. حبي الأول”.

وسخر المتابعون من نسرين طافش، مؤكدين لها أنهم فهموا قصدها من الفيديو وهو استعراض مؤخرتها. وجذب أحمد أبو هشيمة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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