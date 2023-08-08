نجيب ساويرس يحرج نظام السيسي وأذرعه الإعلامية بسبب أبو تريكة

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وطن- واصل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، دفاعه عن نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة المُدرج من قِبل نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي على قائمة الإرهاب.

ففي تغريدة على موقع “تويتر”، سُئل ساويرس من قِبل أحد الناشطين عما إذا كان محمد أبو تريكة إرهابي أم لا.

وهو أبو تريكه إرهابي يا بشمهندس؟

أنا راضى ضميرك بالله عليك — Mohamed Diab (@M_Diab_2) August 7, 2023

وردّ رجل الأعمال المصري على هذا السؤال قائلا: “لا طبعا ….هو ده كلام يخش العقل؟ أنا معارض لكلامه وأفكاره.. لكن إرهابي؟”.

لا طبعا ….هو ده كلام يخش العقل ؟ انا معارض لكلامه و افكاره .. لكن ارهابى ..؟؟ https://t.co/ny9x69QPmR — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 7, 2023

أغلب المصريين متعاطفون مع تريكة

وموقف نجيب ساويرس يشابه موقع أغلب المصريين الذين يدافعون عن أبو تريكة، ويعتبرون يتعرض لظلم حاد من قِبل النظام الحاكم، ويُمنع على إثره من العودة إلى بلاده.

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ويمثل هذا الأمر، إحراجا لنظام السيسي وأذرعه الإعلامية التي سعت كثيرا لشيطنة أبو تريكة، إلا أنّ هذه الحملات باءت بالفشل، حيث لم تتغير النظرة الشعبية تجاه تريكة.

وكان ساويرس قد دافع عن تريكة قبل أيام، قائلا في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، متحدثا عن تريكة والمطرب حمزة نمرة: “إخوان هما أحرار .. وإحنا أحرار ضد الإخوان لكن يظل أبو تريكة لاعب تاريخي ويظل حمزة فنان أصيل”.

إخوان هما احرار .. و احنا أحرار ضد الإخوان لكن يظل ابو تريكة لاعب تاريخي و يظل حمزة فنان اصيل 🙏 https://t.co/HepIqO8fAb — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 5, 2023

أبو تريكة ضمن “قائمة إرهاب” أعلنتها القاهرة

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم الكشف عن إصدار السلطات الماضية، قوائم إرهاب جديدة، ضمت أكثر من 1600 اسم، ضمّت أبو تريكة، بجانب اسم الرئيس الراحل محمد مرسي، والعلامة الراحل يوسف القرضاوي.

وأضيفت هذه القائمة إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 81 مواطنا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وشملت القائمة عدداً من الإعلاميين منهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، كما ضمت عدداً من الصحفيين، منهم أنس زكي وسامحي مصطفى وعمرو القزاز وعبد الرحمن أبو الغيط، بالإضافة إلى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المستقلين