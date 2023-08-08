موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي القادمة والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

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وطن- يترقب جماهير وعشاق كرة القدم العربية في كل مكان، موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي القادمة، الأربعاء، في مواجهات نصف نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الشرطة العراقي على ميدان ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية)، في تمام الساعة السادسة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والعراق.

موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي

كما وبتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة الحاسمة التي لا تقبل القسمة على اثنين. عند الساعة السابعة مساءً.

معلق مباراة النصر ضد الشرطة العراقي

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة النصر ضد الشرطة العراقي، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو السعودي فهد العتيبي.

Continuing our preparations for the semi-final with @AlNassrFC_EN on Wednesday ⚽️ 📷 نحث الخطى في درب العالمية pic.twitter.com/F0qSpYuJZ9 — Al-Shorta SC نادي الشرطة (@AlShortaSC_EN) August 7, 2023

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كما وستبث المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12417. وباستقطاب عمودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500.

تشكيلة النصر ضد الشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه الشرطة العراقي، في منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع النصر: سلطان الغنام، علي العوجاني، عبد الله مادو (عبد الإله العمري)، تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، سيكو فوفانا، تاليسكا، عبد العزيز العليوي.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني (عبد الرحمن غريب).

وكان فريق النصر السعودي قد تأهل إلى دور نصف نهائي من منافسات البطولة العربية للأندية 2023، بعد فوزه على الرجاء الرياضي المغربي. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في دور الربع النهائي.

كما هو الحال للفريق المنافس الشرطة العراقي الذي حقق الفوز على السد القطري برباعية ثمينة مقابل هدفين.