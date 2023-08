موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي القادمة والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

- Advertisement -

وطن- يترقب جماهير وعشاق كرة القدم العربية في كل مكان، موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي القادمة، الأربعاء، في مواجهات نصف نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الشرطة العراقي على ميدان ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية)، في تمام الساعة السادسة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والعراق.

كما وبتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة الحاسمة التي لا تقبل القسمة على اثنين. عند الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة النصر ضد الشرطة العراقي، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو السعودي فهد العتيبي.

