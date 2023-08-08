الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
الرئيسيةالهدهدمكالمة خاصة أجراها الشهيد إبراهيم النابلسي مع ضابط إسرائيلي (شاهد)
الهدهد

مكالمة خاصة أجراها الشهيد إبراهيم النابلسي مع ضابط إسرائيلي (شاهد)

يأتي بث هذا التسجيل بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد ابراهيم النابلسي

كتب سالم حنفي
مكالمة خاصة أجراها الشهيد إبراهيم النابلسي مع ضابط إسرائيلي
الشهيد إبراهيم النابلسي
- Advertisement -

وطن- بثت قناة “الميادين” اللبنانية تسجيلاً صوتياً لمكالمة أجراها الشهيد إبراهيم النابلسي، مع ضابط في مخابرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مطلع يوليو 2022، عندما حاولت فرقة من “جيش” الاحتلال اقتحام منطقة “قبر يوسف”، فوقعت في كمين نصبته لها مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، بقيادة إبراهيم النابلسي.

وفي إثر ذلك، نشر الإعلام الإسرائيلي مشاهد لجنود الاحتلال وهم يفرّون، وجاءت مكالمة الشهيد النابلسي، التي توعّد فيها الضابط الإسرائيلي، بأنّ “دم الشهداء لن يذهب هدراً”.

ويتحدث النابلسي من خلال التسجيل عن تصديه واشتباكه مع قوات الجيش خلال إحدى الاقتحامات لمدينة نابلس.

ويأتي بث هذا التسجيل بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد ابراهيم النابلسي الذي يصادف، الأربعاء 9 أغسطس 2023.

اغتيال إبراهيم النابلسي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت مساء التاسع من آب/أغسطس 2022، على اقتحام مدينة نابلس فاندلعت اشتباكاتٌ مع قاطني المدينة وأُصيب خلال الاشتباكات الأوليّة ما مجموعهُ 14 فلسطينيًا بحسبِ مصادر طبيّة تتبعُ وزارة الصحّة الفلسطينية.

وبعد أكثر من نصفِ ساعة من اقتحام نابلس أعلنت وسائل إعلام عبريّة عن اغتيال إبراهيم النابلسي، قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

- Advertisement -

وفي التسجيل الصوتي المستعاد يسمع صوت الشهيد النابلسي وهو يقول لضابط استخبارات الاحتلال بنبرة استهزاء وتحدٍ: “كيف شفت الاستقبال أول مبارح”.

فيرد عليه الضابط: لا، وهنا يقول له النابلسي “من صوتي لازم تعرفني”.

وأضاف طالباً منه الإنتباه للكلام أن الشبان الذين استشهدوا في اقتحام نابلس لن ينسى دمهم ما دام حياً ولن يذهب دمهم هدراً.

واستدرك مخاطباً ضابط الاحتلال:” إذا كنت تعتقد أني سأنسى فأنت غلطان والأيام قادمة “.

الشهيد إبراهيم النابلسي
الشهيد إبراهيم النابلسي

والدة الشهيد تتحدث

وقالت “هدى جرار” والدة الشهيد “ابراهيم النابلسي” عبر برنامج “بإيجاز” على قناة الميادين إن يوم استشهاد ابنها “كان بالتأكيد مؤلماً ولكن الله عز وجل ألهمها الصبر”، وكشفت أنها لم تكن تعلم باستشهاد ابراهيم ، وعلمت أن اليهود حاصروا شاباً في البلدة القديمة.

واستدركت أن “كل أبناء فلسطين هم أبناءها لأنهم يدافعون عن قضية فلسطين مضيفة أنها علمت فيما بعد أن ابراهيم هو من تم حصاره ، ووقفت على شباك في منزلها يطل على البلدة القديمة، وكانت تدعي قائلة:” اللهم اجعل ملائكة بدر تقاتل معك يا ابراهيم.”

وفي لحظة رن جهازها النقال ولم تعتد الرد عليه في أوقات الحصار ولكن بلا وعي ردت عليه وفوجئت بأن المتصل ابنها ابراهيم بعد ثلاث ساعات من الحصار، وأكد لها أنه محاصر من كل الجهات ولن يهرب أو يستسلم. رفض الإنسحاب.

وكان مقطع تداوله ناشطون وثق موقف بطولياً لإبراهيم النابلسي، أثناء اشتباكه مع الاحتلال.

حيث ظهر “النابلسي” يرفض الانسحاب بينما أصدقائه يحاولون ثنيه عن ذلك، وأصر أن يذهب ويواصل اشتباكه مع قوات الاحتلال.

كما راج بين النشطاء ما قيل إنها آخر كلمات لإبراهيم النابلسي قبل لحظات من استشهاده.

وفي تسجيل نشره الإعلامي الفلسطيني ” تامر المسحال” يسمع صوت إبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس، وهو يقول: “بحبك يا أمي، حافظوا على الوطن من بعدي، بوصيكم محدا يترك البارودة، أنا محاصر ورايح استشهد.. ادعولي”.

واستشهد الشاب ابراهيم النابلسي مع رفيقيه إسلام صبوح وحسين طه، في التاسع من آب/أغسطس 2022، بعد خوضهم اشتباكاً مسلحاً مع قوةٍ إسرائيليةٍ خاصةٍ، حاصرتهم في أحد المنازل، في الحارة الشرقية داخل البلدة القديمة، في مدينة نابلس المحتلة.

وكان الشهيد إبراهيم النابلسي يُعَد أحد أبرز المطلوبين من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونجا قبل استشهاده من عدة محاولات اغتيال نفّذتها قوات الاحتلال.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

زوجة الشهيد عبدالفتاح خروشة تتحدّى “إسرائيل” بعد تفجير منزلها (فيديو)

الهدهد

رصاص كالمطر.. لحظة اغتيال 3 فلسطينيين قرب جنين والكشف عن هويتهم (فيديو)

الهدهد

حيلة المرض الذكية.. كيف هرّب منفذ “عملية معاليه أدوميم” السلاح لقلب المستوطنة؟

الهدهد

“فورين بوليسي” تكشف عن فضائح نسائية لحسين الشيخ خليفة عباس المُحتمل

تقارير

عرين الأسود توجّه 3 رسائل قوية في ذكرى استشهاد مؤسسها “العزيزي”

تقارير

كتائب القسام تكشف المهمة التي كان شهداء نابلس الثلاثة في طريقهم لتنفيذها

تقارير

إعدام 3 فلسطينيين في نابلس .. وعملية إطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية (شاهد)

الهدهد

جنين تستجيب لنداء كتيبتها بمسيرة غضب ضد السلطة .. وتحذير من تفجر الوضع (شاهد)

الهدهد

تفاصيل صادمة وراء منع أطفال فلسطينيين من دخول مدينة بريطانية

الهدهد

فعلنّ ما لم يفعله العرب.. هكذا تضامنت لاعبات نادٍ تشيلي مع شهداء جنين (فيديو)

الهدهد

رفع علم إسرائيل في السعودية محتمل وحراسة شخصية لمنتخب الفيفا الإسرائيلي بالرياض

الهدهد

“واجها جيشاً بمسدس”.. الاحتلال يعدم مقاومين في البلدة القديمة بنابلس (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شبيه إيلون ماسك يطرح مارك زوكربيرغ أرضاً ويتصدّر التريند (شاهد)

محمد بن سلمان مستمر في استهداف الناشطات السعوديات بتهم باطلة

شقيق حسين الجسمي يفزع لحليمة بولند في قضية مكالمتها مع رونالدو

ما حدث في ليلة الدخلة صدمة عمره.. مصري اكتشف ما أفزعه عندما تعرت زوجته أمامه!

“خالد سعيد جديد” في مصر.. رفض العمل مرشدا فعذبوه حتى الموت (فيديو)

لأول مرة.. ابنة أحمد بن بلة تكشف عن أسرار خاصة جمعته بصدام حسين

“شذوذ جنسي وليس مثلية”.. العراق يحظر استخدام مصطلح “المثلية الجنسية”

تظاهرات تهتف باسم صدام حسين.. فيديو أثار جدلا في العراق وهذه حقيقته

لم تُكشف فحواها.. ما سر رسائل ملك المغرب محمد السادس الجماعية والمفاجئة لقادة الخليج؟

الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي تثير شكوكا بحذفها لصور حفل زفافها بشكل مفاجئ

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC