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مكافأة لدعمه اعتقال العلماء.. تعيين السديس في منصب هام بدرجة وزير

أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد الرحمن السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير

كتب باسل سيد
الشيخ عبد الرحمن السديس
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وطن- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس“، فقد صدر اليوم أمر ملكي برقم أ / 31 وتاريخ 21 / 1 / 1445هـ، جاء فيه أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا ـ في إشارة للملك سلمان ـ بما هو آت:

أولاً : يُعين الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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واعتبر منتقدون للنظام السعودي أن هذا القرار جاء بمثابة مكافأة للسديس، الذي يعرف عنه مولاته الشديدة للنظام القمعي السعودي بزعامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

حيث دأب السديس منذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم، على (التطبيل له) بحسب وصف النشطاء، وتبرير جرائم النظام السعودي القمعية، والسكوت على بطشه وكذلك تبرير اعتقاله لعدد كبير من علماء المملكة المعارضين لابن سلمان.

الشيخ عبد الرحمن السديس
الشيخ عبد الرحمن السديس

تحويل رئاسة الحرمين إلى هيئة عامة

كما صدر أمر ملكي اليوم أيضا في السعودية من قبل الملك سلمان، بتحويل رئاسة الحرمين إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.”

ويترأس مجلس إدارتها الدكتور توفيق الربيعة، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

موقف محرج للسديس

وقبل أيام تداول سعوديون على وسائل التواصل فيديو محرج للشيخ السعودي عبد الرحمن السديس، أثناء لقاء تلفزيوني.

في اللقاء يتكلم الشيخ عن مؤتمر وعن منجزات ويطبل لولاة الأمر كعادته، لكن أشخاص كانوا حوله اعتقدوا أنه يقوم بالدعاء فقاموا بترديد كلمة “آمين” بعد كل جملة قالها للصحفي.

وكان السديس كعادته يمتدح ولاة الأمر ويطبل للملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عبر عد ما وصفها بالإنجازات الضخمة.

فيما يسمع أصوات أشخاص خارج الكادر وهو يرددون “آمين آمين”، وكأن عبد الرحمن السديس كان يلهج بالدعاء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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