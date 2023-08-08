الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
الرئيسيةالهدهدمصدر إيرادات برنامج ابن سلمان.. أسباب الانخفاض الرهيب في أرباح أرامكو السعودية
الهدهد

مصدر إيرادات برنامج ابن سلمان.. أسباب الانخفاض الرهيب في أرباح أرامكو السعودية

الشركة قالت إن التراجع بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي بشكل أساسي جاء بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وإضعاف هوامش التكرير والكيماويات

كتب خالد السعدي
مصدر إيرادات برنامج ابن سلمان.. أسباب الانخفاض الرهيب في أرباح أرامكو السعودية
أرباح أرامكو السعودية
- Advertisement -

وطن- أعلنت شركة النفط أرامكو السعودية، وصول أرباحها إلى 30.08 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في انخفاض حاد عن نفس الفترة من العام الماضي عندما قفزت الأسعار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت الشركة المملوكة للدولة، في بيان، إن التراجع بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي بشكل أساسي، تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وإضعاف هوامش التكرير والكيماويات.

وجاء هذا التراجع بعد انخفاض بنسبة 19.25 في المائة في صافي أرباح الربع الأول.

من جانبه، قال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو: “نتائجنا القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف من خلال دورات السوق”، كما نقل تقرير لموقع المونيتور.

وأضاف أن وجهة نظر الشركة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل لم تتغير، وأشار إلى أنه مع التعافي المتوقع في الاقتصاد العالمي الأوسع، إلى جانب زيادة النشاط في قطاع الطيران، ستكون الاستثمارات الجارية في مشاريع الطاقة ضرورية لحماية أمن الطاقة.

وانخفض الإنتاج من أكبر مصدر للخام في العالم بعد أن أعلنت الرياض في أبريل نيسان تخفيضات قدرها 500 ألف برميل يوميا، في إطار تحرك منسق مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.

- Advertisement -

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن خفض طوعي آخر قدره مليون برميل يوميا، دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، ومدد حتى سبتمبر المقبل.

إنتاج السعودية النفطي حاليا

ويبلغ إنتاج المملكة اليومي الآن حوالي تسعة ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من طاقتها اليومية المبلغ عنها البالغة 12 مليون برميل يوميًا.

إنتاج السعودية النفطي
إنتاج السعودية النفطي

وأرامكو هي المصدر الرئيسي لإيرادات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمعروف باسم رؤية 2030 ، والذي يهدف إلى تحويل الاقتصاد بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

الأسعار الآن أعلى من هذا الحد، في إشارة إلى أن التخفيضات الأخيرة في العرض بدأت تؤتي ثمارها المرجوة.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي تسليم سبتمبر يوم الاثنين، عند 82.54 دولارًا، وكانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الأوروبي أقل بقليل من 86 دولارًا.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 ، بلغ النفط ذروته بأكثر من 130 دولارًا للبرميل.

وقال هيرمان وانج ، المدير المساعد لأخبار النفط في S&P Global Commodity Insights، إن التخفيضات تظهر المدى الذي ستذهب إليه المملكة للدفاع عن أسعار النفط، موضحا أن تراجع السوق لسلعة شريان الحياة يضر بجهود التنويع الاقتصادي الطموح.

وتضخ أرامكو استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.

وقال وانج: “إنه عرض مكلف لأرامكو أن توقف الطاقة الإنتاجية باسم تخفيضات أوبك + ، لكن الأمل هو أن التضحية التي تُبذل الآن ستؤتي ثمارها في النهاية مع ارتفاع الأسعار” ، في إشارة إلى الدول المصدرة وعلى رأسها الرياض وحلفاؤها العشرة بقيادة موسكو.

والعام الماضي، أعلنت أرامكو عن أرباح قياسية بلغ إجماليها 161.1 مليار دولار، ما سمح للمملكة بتحقيق أول فائض سنوي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ومع ذلك، قال جيمي إنجرام كبير المحررين في مركز الشرق الأوسط للمسح الاقتصادي، إن هذه كانت أرقامًا استثنائية مدفوعة بمجموعة خاصة جدًا من العوامل الجيوسياسية، ولا يمكن لقيادة المملكة العربية السعودية أن توقع إنفاق رؤية 2030 على مثل هذه النتائج.

وأضاف انجرام: “بالطبع سيفضل المسؤولون الإيرادات المرتفعة، لكن المملكة العربية السعودية لا تزال لديها مستويات ديون منخفضة للغاية واحتياطيات قوية يمكنها الاستفادة منها.

وقال ناصر للصحفيين، إن الطلب العالمي من المتوقع أن ينمو بنحو 2.4 مليون برميل (يوميا) في الربع الثالث 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تقودها الصين حيث كان الطلب أقوى مما كان متوقعا.

وتمتلك السعودية 90 بالمئة من أسهم أرامكو، وقالت الشركة إن توزيعات الأرباح الأساسية للربع الثاني ستكون 19.5 مليار دولار، وهي نفس التوزيعات للربع الأول.

وأضافت أنها ستوزع أيضًا أرباحًا جديدة مرتبطة بالأداء بقيمة 9.9 مليار دولار في الربع الثالث، وتتوقع توزيع أرباح مماثلة على مدار الأرباع الستة المقبلة.

المصدرالمونيتور، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

دبلوماسي إيطالي سابق: صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خدعة لطمس حقوق الفلسطينيين

الهدهد

تدخّل الأمن لتفريقهم.. شاهد مافعله مشجعون لـ كريم بنزيما خلال تأديته العمرة

حياتنا

بالزيّ العسيري.. هكذا تفاعلت حليمة بولند مع “العرضة الجنوبية” (شاهد)

الهدهد

القعقاع بن حمد آل ثاني حديث القطريين.. ماذا وراء انتخابه رئيسا لنادي الريان؟

الهدهد

سياسي لبناني بارز يتطاول على دول الخليج: “ينقصها الشرف”.. ما القصة؟

الهدهد

خطأ ساذج من سيدة سعودية يُشعل حريقا مروعا في محطة وقود (فيديو)

الهدهد

قطار التنافس المكتوم بين السعودية والإمارات يصل محطة باكستان.. والاقتصاد سيد الموقف

حياتنا

كريم بنزيما يؤدي العمرة وحيداً ورسالة مؤثرة له بالعربية! (شاهد)

الهدهد

لورين عيسى تطل بسيقان عارية من صلالة.. ماذا تفعل الشبيحة بجيش الأسد في عُمان؟

تقارير

“لم تعد هناك رغبة في استقرارها”.. كيف تغيرت نظرة الخليج للتعاون مع مصر؟ (تحليل)

اقتصاد

محادثات صينية – سعودية مع أسواق “الأسهم المتقاطعة” تنذر بتحولات تاريخية

تقارير

طارق الزهراني.. أحد منسوبي الحرس الملكي السعودي يعلن انشقاقه (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ضمن أقوى أساطيل العالم في عام 2023 هناك دولتان عربيتان.. ما هما!؟

نسرين طافش تكشف حجم صدرها بدقة بلا خجل في لبنان (شاهد)

“نزال ماسك ومارك” .. مفاجأة طبية قد تكون سبباً في إلغاء المواجهة!

نجيب ساويرس يحرج نظام السيسي وأذرعه الإعلامية بسبب أبو تريكة

فعل فاضح في الكويت.. شاب وفتاة يمارسان الرذيلة من الخلف في شارع عام (فيديو)

نهر جليدي ذائب يبتلع منزلا في ولاية أمريكية (فيديو مرعب)

بجرأة ولا مبالاة .. كاني ويست يتحسس مؤخرة زوجته في الشارع وهي شبه عارية! (صور)

دبلوماسي إيطالي سابق: صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خدعة لطمس حقوق الفلسطينيين

مريم الدباغ وخطيبها الجزائري في وضع حميمي دون خجل (فيديو)

موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي القادمة والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC