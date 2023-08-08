مريم الدباغ وخطيبها الجزائري في وضع حميمي دون خجل (فيديو)

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وطن– قررت عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ، أن تنشط حسابها عبر فيسبوك، بفيديو حميمي جريء مع خطيبها الجزائري.

ونشرت مريم الدباغ عبر خاصية الستوري في حسابها على فيسبوك، مقاطع حميمية تجمعها بخطيبها في حانة، ظهرت في أحضانه بينما يقوم بتقبيلها من رقبتها.

اشتقت لك

وعلقت مريم الدباغ على الفيديو بعبارة: “اشتقت لك جدا”.

وفي مقطع آخر، ارتدت مريم قميص نوم أبيض من الساتان، ثم ظهرت عارية في سريرها لا يغطيها سوى ملاءة.

وخطيب مريم الدباغ جزائري يدعى عبد الرؤوف، وتحدثت عنه مرة واحدة في إحدى اللقاءات.

لاعب كرة

وقالت المشهورة التونسية في حينها، إنها تعيش قصة حب مع لاعب منذ سنوات وهو ليس في المنتخب وستزوجان قريبا.

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وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن خطيب مريم الدباغ ينتمي إلى فريق كبير، لكنه مرتبط ومتزوج.

لكن الدباغ تصر على هذه العلاقة وتقول للمقربين منها أنه سينفصل عن زوجته ويرتبط بها، بحسب وسائل إعلام تونسية.