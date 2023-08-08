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مروع.. سيدة سودانية حامل تروي تنكيل السلطات السودانية بها وآخرين ورميهم على الحدود الليبية!

الشرطة التونسية اعتقلت الجميع وضربت الرجال وصادرت هواتفهم قبل أن ترميهم على المنطقة الحدودية مع ليبيا

كتب خالد السعدي
مروع.. سيدة سودانية حامل تروي تنكيل السلطات السودانية بها وآخرين ورميهم على الحدود الليبية!
مأساة المهاجرين الأفارقة في تونس
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وطن- كشف وكالة “رويترز” عن مأساة تعرضت لها ممرضة سودانية حامل برفقة آخرين بعد القبض عليهم في تونس ورميهم في الصحراء بالمنطقة الحدودية مع ليبيبا.

وأكدت الممرضة السودانية تافول عمر التي تم العثور عليها تحت أشعة الشمس الحارقة مع 14 مهاجرا آخرين قالوا إنهم اعتقلتهم السلطات التونسية وألقوا بهم في المنطقة الحدودية مع ليبيا.

وقالت “عمر” وآخرون إن مجموعة رجال ونساء من السودان والسنغال وغانا ومالي ساروا لمدة أربع ساعات قبل أن تجدهم دورية حدودية ليبية رافقتها وكالة “رويترز” في نهاية الأسبوع وقدمت لهم الماء والطعام.

شعور مروع

وقالت وهي تخشى على طفلها الذي لم يولد بعد، عن محنتها في الصحراء: “لقد كان شعورًا مروعًا أن تمشي في وسط اللا مكان”.

واتهم المهاجرون وحرس الحدود الليبيون والجماعات الحقوقية تونس بطرد المهاجرين عبر الحدود إلى برية خالية من الملامح بعيدة عن البلدات أو القرى في ذروة الصيف كجزء من حملة منذ شهور .

وأفادت ليبيا عن العثور على جثث مهاجرين ماتوا في الصحراء.

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الداخلية التونسية تنفي وتبرر

من جانبها، نفت وزارة الداخلية التونسية إلقاء المهاجرين في الصحراء ووصف الرئيس قيس سعيد التقارير بأنها معلومات مضللة تهدف إلى تشويه سمعة البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزجاية ردا على سؤال لرويترز عن روايات المهاجرين “تونس ترفض كل الاتهامات بطرد مهاجرين أفارقة”.

وردا على سؤال حول كيفية وصول أولئك الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء ، قال “سيتم السماح للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الدخول القانوني إلى تونس” ، مضيفًا أن “تونس ليست مسؤولة عما يحدث خارج حدودها” دون الخوض في التفاصيل.

اعتقال واقتياد للحدود

وكشفت الممرضة السودانية “عمر” البالغة من العمر 26 سنة ، إنها وزوجها ياسين آدم كانا يعيشان في جرجيز ، وهي بلدة جنوبية تونسية بالقرب من الحدود مع ليبيا ، ويدخران ما يدفع للمهربين لنقلهم إلى إيطاليا، كاشفة أن الشرطة اعتقلتهم الأسبوع الماضي واقتادتهم إلى الحدود.

طفلة عمر ، ممرضة حامل تبلغ من العمر 26 عامًا من السودان ، تتحدث إلى مجموعة من الرجال حيث تقطعت بهم السبل في الصحراء على الحدود الليبية التونسية
طفلة عمر ، ممرضة حامل تبلغ من العمر 26 عامًا من السودان ، تتحدث إلى مجموعة من الرجال حيث تقطعت بهم السبل في الصحراء على الحدود الليبية التونسية

وبحسب “رويترز“، فقد فر الزوجان من منزلهما في الخرطوم بسبب الحرب التي اندلعت فجأة هناك في أبريل / نيسان مع إطلاق قذائف في منطقتهما مما أسفر عن مقتل والد عمر ، وسافرا عبر تشاد والجزائر قبل الوصول إلى تونس ، على حد قولهما.

المهاجرين الأفارقة في تونس
المهاجرين الأفارقة في تونس

وقالت عمر وآدم والآخرون الذين عثرت عليهم الدورية الليبية ومراسلو رويترز بعد أن اعتقلتهم الشرطة مع مهاجرين آخرين ضربوا الرجال وأخذوا هواتف كل من في مجموعتهم وتركوهم في الصحراء.

اعتقلتهم الشرطة مع مهاجرين آخرين ضربوا الرجال
اعتقلتهم الشرطة مع مهاجرين آخرين ضربوا الرجال

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حوالي 300 فرد تلقوا مساعدات غذائية وطبية من قبلها ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في منشأة حكومية ليبية في ألاسا في ليبيا ، بالقرب من مكان العثور على مجموعة عمر.

وأوضح جياكومو تيرينزي من المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن “الوضع على الحدود معقد للغاية: يبدو أن هناك حوالي 350 مهاجرا ما زالوا عالقين في رأس إيجدر” ، وهي منطقة ساحلية تبعد حوالي 35 كيلومترا (20 ميلا) عن ألاسا.

وفي الشهر الماضي ، قالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنهما قلقان للغاية على سلامة مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس الذين نُقلوا إلى مناطق حدودية “نائية ومهزومة” أو تم دفعهم عبر الحدود.

عمليات قمع للمهاجرين الافارقة في تونس

وتم الإبلاغ عن عمليات طرد عبر الحدود الصحراوية لأول مرة في أوائل يوليو بعد مواجهات بين السكان المحليين والمهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية ، وهي نقطة انطلاق رئيسية لرحلات غير مشروعة إلى إيطاليا على متن قوارب صغيرة واهية .

وحاول آلاف المهاجرين الذين كانوا يعيشون في تونس المغادرة إلى أوروبا هذا العام بعد أن أعلن الرئيس سعيد عن حملة قمع ضدهم في فبراير ، قائلاً إن وجودهم جزء من مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس.

وأدت تلك الحملة ، التي شجبها الاتحاد الأفريقي لما أسماه “لغة عنصرية” ، إلى موجة من الهجمات على المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وارتفعت الهجرة عبر شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا هذا العام ولا تظهر بوادر تذكر على التباطؤ ، حيث تم الإبلاغ عن المزيد من عمليات المغادرة – وحطام السفن المميتة – على الطرق من وإلى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

أوروبا تدعم قيس سعيد رغم الانتقادات

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى نهج تونس ، قال الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إنه سيمنح البلاد أكثر من 100 مليون يورو للمساعدة في مكافحة تهريب البشر وتحسين إدارة الحدود.

وقالت عمر ومجموعتها إنهم تلقوا الماء والطعام من قبل حرس الحدود الليبيين ، التابعين للواء 19 التابع لوزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس.

وعندما عثرت عليهم الدورية ، كانوا مستلقين على الأرض ، شفاههم مشققة ورمادية ، رؤوسهم مغطاة بأوشحة ضد الشمس ورياح قوية مليئة بالرمال.

وقال حرس الحدود إنهم سينقلون إلى منشأة حكومية في ألاسا. وقالت ترينزي إن المهاجرين الذين تعمل معهم لن يتم إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز.

حالة مماثلة

وكان كوفي موسى (23 عاما) وزوجته بليسنج ديفيد (20 عاما) ضمن مجموعة عمر، حيث وصلا إلى تونس قبل ثلاثة أشهر عبر الجزائر.

من جانبها، قالت ديفيد، مثل عمر ، إنها حامل، وكانا يأملان في السفر إلى أوروبا لكنهما لم يتمكنا من جني أموال كافية للقيام بذلك.

وقال موسى “أنا محبط. لقد فقدت الأمل. أريد فقط العودة إلى غانا. طردوني وزوجتي وتركونا نسير في الصحراء في مواجهة ظروف مروعة”.

المصدررويترز، رصد وتحرير وطن

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