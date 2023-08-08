الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
الرئيسيةحياتناما هو مرض آمال ماهر الذي بسببه خضعت لجراحة عاجلة!؟
حياتنا

ما هو مرض آمال ماهر الذي بسببه خضعت لجراحة عاجلة!؟

نقابة المهن الموسيقية قالت إنها لا تسعى بأي طريقة من الطرق أن تعرف نوع المرض التي أصيبت به الفنانة آمال ماهر!

كتب أنس السالم
مرض آمال ماهر
مرض آمال ماهر اثار قلق محبّيها وجمهورها على حالتها
- Advertisement -

وطن – لم يكشف بعد عن مرض الفنانة آمال ماهر والذي بسببه جرى إخضاعها لجراحة عاجلة، وسط تصدّر اسمها الترند بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما أبدى محبّوها وجمهورها قلقاً على حالتها .

وكاانت الفنانة مروة نصر صديقة آمال كشفت عن الأمر، بصورة لآمال ماهر عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت مروة نصر: “آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها”.

وتابعت: “ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي”.

مروة نصر تكشف عن عملية حرجة خضعت لها آمال ماهر
مروة نصر تكشف عن عملية حرجة خضعت لها آمال ماهر

ما هو مرض آمال ماهر؟! 

في هذا السياق، وفي أول تعليق رسميّ من نقابة المهن الموسيقية حول مرض آمال ماهر، قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم النقابة، إن “النقابة لا تسعى بأي طريقة من الطرق أن تعرف نوع المرض التي أصيبت به الفنانة آمال ماهر”.

مرض آمال ماهر watanserb.com
آمال ماهر

وأكد “عبدالله” أن احترام خصوصية المريض حق واجب له، وانّ قسم أبقراط الذي أقسم به الأطباء، يمنعهم من التصريح بذلك لأنها خصوصية للمريض.وفق ما أورد موقع “بصراحة

- Advertisement -

أزمات آمال ماهر 

يذكر أنّ آمال ماهر، فاجأت جمهورها بظهور علني في يونيو 2022، بعد فترة اختفاء أثارت جدلاً وضجة إعلامية، وطمأنت جمهورها أنها بخير، وأن إصابتها بكورونا كان وراء اختفائها.

لكنّ ناشطين شككوا بذلك الظهور للفنانة. مشيرين إلى أنها ربما أجبرت عليه بسبب الضجة الإعلامية، وأنه لا يزال في الكواليس أمر ما غامض لم يكشف بعد.

ومعروفٌ أنّ أزمة وخلافات حادّة نشبت منذ سنوات بين تركي آل الشيخ وآمال ماهر، بعد طلاقهما.

تركي آل الشيخ تزوج آمال ماهر سراً قبل طلاقهما watanserb.com
تركي آل الشيخ تزوج آمال ماهر سراً قبل طلاقهما

وكان “آل الشيخ” الذي تزوجها بشكل سري، استخدم نفوذه وأمواله في منع آمال من الغناء والظهور الإعلامي لفترة طويلة.

المصدربصراحة - وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

آمال ماهر ليست بخير.. جراحة عاجلة لإنقاذ حياتها

حياتنا

أسعد أيام حياة آمال ماهر.. حين حملها ابنها

حياتنا

آمال ماهر تستعرض أنوثتها بإطلالة مثيرة في العيد (شاهد)

حياتنا

بقميص مثير وشورت.. آمال ماهر تحتفل بعيد ميلادها الـ38 (شاهد)

حياتنا

آمال ماهر تتعرض لضربة كبيرة .. واتهام تركي آل الشيخ بالوقوف وراءها لتدميرها! (شاهد)

حياتنا

صور آمال ماهر تُحيّر الجمهور .. هل تعرّضت لسوء؟! (شاهد)

حياتنا

آمال ماهر ترتدي ساعة بسعر صادم.. هل هي من تركي آل الشيخ؟ (شاهد)

حياتنا

“عساك بخير” لتركي آل الشيخ ورابح صقر تثير السخرية.. هل وجهها لآمال ماهر؟

حياتنا

آمال ماهر تفاجئ جمهورها بهاتين الصورتين! (شاهد)

حياتنا

آمال ماهر تعود بقوة إلى السوشيال ميديا وصورة من داخل سيارتها (شاهد)

الهدهد

فضيحة تركي آل الشيخ مع آمال ماهر تصل بريطانيا (فيديو)

حياتنا

آمال ماهر تتحدث عن نجلها عُمر لأول مرة وتكشف وزنها وطولها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

غرفة قذرة ومرحاض مفتوح والحشرات تحاصره.. كيف يقيم عمران خان في زنزانته؟

تعيين وزيرة مصرية في بنك خليجي براتب ضخم يثير أزمة.. وتحرك برلماني

“أغنى ممن يشحدوا منهم”.. محامي كويتي يفتح النار على السياسيين اللبنانيين

ضمن أقوى أساطيل العالم في عام 2023 هناك دولتان عربيتان.. ما هما!؟

نسرين طافش تكشف حجم صدرها بدقة بلا خجل في لبنان (شاهد)

مصدر إيرادات برنامج ابن سلمان.. أسباب الانخفاض الرهيب في أرباح أرامكو السعودية

“نزال ماسك ومارك” .. مفاجأة طبية قد تكون سبباً في إلغاء المواجهة!

نجيب ساويرس يحرج نظام السيسي وأذرعه الإعلامية بسبب أبو تريكة

فعل فاضح في الكويت.. شاب وفتاة يمارسان الرذيلة من الخلف في شارع عام (فيديو)

نهر جليدي ذائب يبتلع منزلا في ولاية أمريكية (فيديو مرعب)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC