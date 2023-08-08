ما هو مرض آمال ماهر الذي بسببه خضعت لجراحة عاجلة!؟

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وطن – لم يكشف بعد عن مرض الفنانة آمال ماهر والذي بسببه جرى إخضاعها لجراحة عاجلة، وسط تصدّر اسمها الترند بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما أبدى محبّوها وجمهورها قلقاً على حالتها .

وكاانت الفنانة مروة نصر صديقة آمال كشفت عن الأمر، بصورة لآمال ماهر عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت مروة نصر: “آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها”.

وتابعت: “ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي”.

ما هو مرض آمال ماهر؟!

في هذا السياق، وفي أول تعليق رسميّ من نقابة المهن الموسيقية حول مرض آمال ماهر، قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم النقابة، إن “النقابة لا تسعى بأي طريقة من الطرق أن تعرف نوع المرض التي أصيبت به الفنانة آمال ماهر”.

وأكد “عبدالله” أن احترام خصوصية المريض حق واجب له، وانّ قسم أبقراط الذي أقسم به الأطباء، يمنعهم من التصريح بذلك لأنها خصوصية للمريض.وفق ما أورد موقع “بصراحة”

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أزمات آمال ماهر

يذكر أنّ آمال ماهر، فاجأت جمهورها بظهور علني في يونيو 2022، بعد فترة اختفاء أثارت جدلاً وضجة إعلامية، وطمأنت جمهورها أنها بخير، وأن إصابتها بكورونا كان وراء اختفائها.

لكنّ ناشطين شككوا بذلك الظهور للفنانة. مشيرين إلى أنها ربما أجبرت عليه بسبب الضجة الإعلامية، وأنه لا يزال في الكواليس أمر ما غامض لم يكشف بعد.

ومعروفٌ أنّ أزمة وخلافات حادّة نشبت منذ سنوات بين تركي آل الشيخ وآمال ماهر، بعد طلاقهما.

وكان “آل الشيخ” الذي تزوجها بشكل سري، استخدم نفوذه وأمواله في منع آمال من الغناء والظهور الإعلامي لفترة طويلة.