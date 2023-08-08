ما قصة فيلم “Talk to me” الذي حظرته الكويت بسبب ممثل شاذ جنسيا؟

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وطن- قرّرت الكويت منع عرض فيلم الرعب “توك تو مي” (Talk to me) الذي يشارك فيه ممثل عابر جنسياً، وفق ما أفادت به السلطات وكالة “فرانس برس”، بدون الكشف عن سبب ذلك، علماً أنه يُعرض في دول خليجية أخرى.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب)، هشام الغانم، “بحظر السلطات الكويتية عرض الفيلم الأسترالي Talk to me”، الذي كان من المقرر أن يبدأ عرضه في قاعات السينما المحلية الأسبوع الماضي.

وأوضح الغانم لوكالة فرانس برس، أن الأسباب “غير معروفة حتى الآن”.

وحسب ما ذكر تقرير لموقع “hollywoodreporter“، فإن الفيلم الذي يُعرض على الشاشات في السعودية والإمارات، يضمّ الممثل الأسترالي العابر جنسياً “زوي تيراكس”، لكنّه لا يأتي على ذكر المثليين أو العابرين جنسياً في أي من مشاهده.

الكويت تمنع عرض فيلم الرعب #Talk_to_me بسبب مشاركة ممثل متحوّل جنسيًا فيه. pic.twitter.com/OkFUT4o5hR — مصدر (@MSDAR_NEWS) August 8, 2023

هذا ولم تردّ وزارة الإعلام الكويتية على الفور على طلب “فرانس برس” للتعليق.

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الممثل الأسترالي ينتقد قرار الكويت

انتقد الممثل تيراكس خطوة الكويت واصفًا إياها بأنها “تجرّد من الإنسانية” على حدّ زعمه. وأكد في منشور على حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” أن الفيلم لا يتضمّن إشارات إلى ما بات يعرف باسم مجتمع الميم.

وأوضح الممثل الأسترالي “أنا ممثل متحوّل جنسيًا حصل على دور. أنا لستُ موضوعًا. أنا شخص”.

وأفاد “لقد حظرت الكويت هذا الفيلم بسبب هويتي (الجنسية) فقط”، لافتاً أن هذه الخطوة “موجّهة وتجرّد من الإنسانية وتهدف إلى إيذائنا”، على حدّ تعبيره.

الخليج يستنفر لمنع أفلام مخلّة

خلال السنوات الأخيرة، دأبت دول خليجية بينها الكويت والإمارات والسعودية على حظر أفلام تتخلّلها مشاهد تشير إلى مجتمع الميم.

وقبل فترة، حظرت دول الخليج عرض أحدث أفلام سلسلة “الرجل العنكبوت“، وذلك بعدما أثار جدلاً على خلفية تضمّنه مشهداً يُظهر راية تدعم العابرين جنسياً.

أما فيما يتعلّق بالفيلم الحدث “باربي” فقد أُعلن أخيراً أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قد سمحت بعرض الفيلم اعتباراً من 10 أغسطس، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.