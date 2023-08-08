الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
الرئيسيةالهدهدما حدث لشعر طالبة مصرية بسبب الثانوية العامة غريب ونادر (فيديو)
الهدهد

ما حدث لشعر طالبة مصرية بسبب الثانوية العامة غريب ونادر (فيديو)

أفادت مُصممة الشعر خاصتها بأن السبب وراء ما تعرّضت له الفتاة المصرية، هو الجفاف الشديد في الشعر، نتيجة لتركه دون تمشيط لمدة عام كامل بسبب الثانوية العامة

كتب فهمي الورغمي
ما حدث لشعر طالبة مصرية بسبب الثانوية العامة غريب ونادر
تخشب شعر طالبة مصرية
- Advertisement -

وطن- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لفتاة مصرية تعاني من ظاهرة وصفها البعض بـ “تخشّب الشعر”، أو ما يُعرف طبياً بـ “متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط”.

وأفادت مُصممة الشعر خاصتها بأن السبب وراء ما تعرّضت له الفتاة المصرية، هو الجفاف الشديد في الشعر، نتيجة لتركه دون تمشيط لمدة عام كامل بسبب الثانوية العامة.

وحسب مقطع الفيديو الرائج، فقد ارتادت الفتاة إحدى صالونات التجميل برفقة والدتها، لتقوم مصففة الشعر بقص الجزء الأسفل للشعر بعد استحالة تصفيفه أو قصّه وبدا كأنه كتلة ملتصقة في بعضها البعض.

وطالبت مصففة الشعر باقي الفتيات بعدم ترك شعرهن دون تمشيط حتى وصوله لهذه الحالة التي تجعل منه غير قابل للتمشيط مطلقاً، مع تشبعه بالبكتيريا الضارة، على حدّ تعبيرها.

تخشب شعر طالبة مصرية
تخشب شعر طالبة مصرية

هل تخشّب الشعر ظاهرة شائعة؟

متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط هي مشكلة صحية نادرة، وحتى عام 2009 لم تتجاوز عدد حالات الإصابة بها المسجلة أكثر من 100 حالة، حسب جمعية “معاهد الصحة الوطنية الأمريكية”.

- Advertisement -

تظهر هذه المتلازمة على هيئة خلل في التركيبة البنيوية لشعر الرأس وهذا الخلل قد يسبب نمو الشعر بحفنات وعقد في مختلف الاتجاهات، مما يجعل ترتيب الشعر وتمشيطه أمرًا صعبًا أو شبه مستحيل، ومن هنا جاءت التسمية فالشعر حرفيًّا يكون في حالة قد لا تجعل تمشيطه خيارًا متاحًا.

غالبًا ما تنشأ هذه الحالة نتيجة حدوث خلل أو مشكلة في عمليات تقرن الشعر (Keratinisation) في منطقة الفروة تحديدًا، فبسبب الخلل الحاصل قد تمر الشعرة أثناء نموها خلال أنبوب غير مرن مما يؤثر على مظهر الشعرة مسببًا تصلبها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

سمات مخفية في شخصيتك تكشفها 3 تسريحات شعر مختلفة.. هل تعرفها؟

حياتنا

مستوى هرمون الإجهاد قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل

حياتنا

كم مرة يجب أن تغسل شعرك ووجهك في الصيف؟ إليك الإجابة

حياتنا

أخيرا.. العلماء يكتشفون سبب تحول الشعر إلى اللون الرمادي

حياتنا

خبير يحذر من عادة شائعة نرتكبها أثناء الاستحمام تجعل الشعر يتساقط

حياتنا

الشعر الدهني…إليك حيلة فائقة الفعالية للحصول على شعر نظيف دائمًا

حياتنا

لماذا يتساقط الشعر أكثر خلال فصل الخريف؟ طبيب يوضح

حياتنا

لشعر صحي..تعرّف معنا على الوقت الذي يجب أن تغسل فيه شعرك

حياتنا

لماذا من الجيد وضع صودا الخبز على الشعر؟

حياتنا

هذه أسباب تساقط رموش العين حسب الخبراء

حياتنا

غسل الشعر يوميًا أو حتى كل يومين يضر أكثر مما ينفع .. سيفاجئك السبب

حياتنا

الشاعرة اللبنانية “رنا رسلان” لـ”وطن” الشعر كان ولا زال رونق الحياة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لم تُكشف فحواها.. ما سر رسائل ملك المغرب محمد السادس الجماعية والمفاجئة لقادة الخليج؟

الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي تثير شكوكا بحذفها لصور حفل زفافها بشكل مفاجئ

ملحدة سعودية تثير الجدل في لندن وتتسكع رفقة أمجد القصيمي (فيديو)

ما قصة فيلم “Talk to me” الذي حظرته الكويت بسبب ممثل شاذ جنسيا؟

مصدر دبلوماسي:”الإمارات أصدرت تعليمات للتصعيد ضد السعودية”.. ما القصة؟

الأميرة رجوة بدون مكياج وبإطلالة شبابية تخطف الأنظار في مدرجات السلة (فيديو)

سبب وفاة وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق في لندن.. من هو أحمد السبيعي؟

مكافأة لدعمه اعتقال العلماء.. تعيين السديس في منصب هام بدرجة وزير

دراسة أميركية تكشف عن أسباب تضاعف وفيات النساء بسبب شرب الكحول

ما المركبات العضوية المتطايرة وكيف يمكن أن تؤثر على صحتنا؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC