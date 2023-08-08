ما حدث لشعر طالبة مصرية بسبب الثانوية العامة غريب ونادر (فيديو)

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وطن- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لفتاة مصرية تعاني من ظاهرة وصفها البعض بـ “تخشّب الشعر”، أو ما يُعرف طبياً بـ “متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط”.

وأفادت مُصممة الشعر خاصتها بأن السبب وراء ما تعرّضت له الفتاة المصرية، هو الجفاف الشديد في الشعر، نتيجة لتركه دون تمشيط لمدة عام كامل بسبب الثانوية العامة.

وحسب مقطع الفيديو الرائج، فقد ارتادت الفتاة إحدى صالونات التجميل برفقة والدتها، لتقوم مصففة الشعر بقص الجزء الأسفل للشعر بعد استحالة تصفيفه أو قصّه وبدا كأنه كتلة ملتصقة في بعضها البعض.

وطالبت مصففة الشعر باقي الفتيات بعدم ترك شعرهن دون تمشيط حتى وصوله لهذه الحالة التي تجعل منه غير قابل للتمشيط مطلقاً، مع تشبعه بالبكتيريا الضارة، على حدّ تعبيرها.

فتاة تعاني من تخشب الشعر بسبب إهمالها له فترة اختبارات الثانوية🤯! pic.twitter.com/H9Sl8UZwsW — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 6, 2023

هل تخشّب الشعر ظاهرة شائعة؟

متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط هي مشكلة صحية نادرة، وحتى عام 2009 لم تتجاوز عدد حالات الإصابة بها المسجلة أكثر من 100 حالة، حسب جمعية “معاهد الصحة الوطنية الأمريكية”.

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تظهر هذه المتلازمة على هيئة خلل في التركيبة البنيوية لشعر الرأس وهذا الخلل قد يسبب نمو الشعر بحفنات وعقد في مختلف الاتجاهات، مما يجعل ترتيب الشعر وتمشيطه أمرًا صعبًا أو شبه مستحيل، ومن هنا جاءت التسمية فالشعر حرفيًّا يكون في حالة قد لا تجعل تمشيطه خيارًا متاحًا.

غالبًا ما تنشأ هذه الحالة نتيجة حدوث خلل أو مشكلة في عمليات تقرن الشعر (Keratinisation) في منطقة الفروة تحديدًا، فبسبب الخلل الحاصل قد تمر الشعرة أثناء نموها خلال أنبوب غير مرن مما يؤثر على مظهر الشعرة مسببًا تصلبها.