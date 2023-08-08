ما حدث في ليلة الدخلة صدمة عمره.. مصري اكتشف ما أفزعه عندما تعرت زوجته أمامه!

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وطن- صُدم سكان محافظة البحيرة في مصر، بواقعة غريبة ومؤثرة رواها شاب من المدينة، حيث أكد اكتشافه ليلة الدخلة بأن زوجته التي قام بخطوبتها قبل عامين وتزوجها، تحمل الصفات الذكورية والأنثوية معا.

وقال الشاب المدعو “يسري”، في بث مباشر مع إعلاميين محليين، أنه حين طالب بفسخ العقد وحصول كل منهما على حقوقه في قائمة المنقولات، رفضت أسرتها وطلبت منه القائمة كاملة أو استكمال الزواج.

وحسب يسري، تعود أطوار الواقعة الصادمة إلى عام 2018 عندما تقدّم للزواج من فتاة بمحافظة البحيرة. في غضون ذلك تمت الخطبة ثم قاموا بالتجهيز للزواج في شقته.

واستمرت الخطوبة لمدة عامين حتى عام 2020، ليستكمل الزواج، لكنه تعرض لصدمة كبيرة ليلة الدخلة.

حادثة صادمة

أفاد يسري أنه تزوج يوم 21 أغسطس 2020، لكنه حين دخل بزوجته منزل الزوجية وجد أنها تحمل صفات الذكر والأنثى معا.

فقام بالاتصال بأهلها في حينها، وطلب منهم الحضور بسبب أمر هام، وحين وصلت أسرتها أخبرهم الشاب في بداية الأمر أنه اكتشف أن زوجته تجمع بين الصفات الذكورية والأنثوية.

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وأكد أن أسرة زوجته أخبروه بأنه طبيعي وأن الزوجة تحتاج لعملية جراحية، مؤكدا أنه سافر بها إلى القاهرة لإجراء تحاليل طبية ثم العودة إلى البحيرة، وعقب ذلك وبعد تجهيز الأوراق الهامة للعملية، اتجه بها إلى محافظة الإسكندرية لإجراء العملية الجراحية.

من الطبّ إلى الجلسة العرفية

وأشار يسري لما أخبره الطبيب بأن العملية خاصة بإثبات أنها سيدة فقط، لكن الطب لن يستطيع إصباغ الصفات الأنثوية كاملة عليها، فعاد الزوج الشاب إلى أسرتها في البحيرة وطلب منهم الانفصال بشكل ودي، وأن يتحصلوا على ممتلكات ابنتهم أو ابنهم بقائمة المنقولات.

إلا أن رد جد زوجته كان مفاجئا حين قال له: “أما نتحصل على قائمة المنقولات كاملة أو تكمل الزواج ولا يحدث انفصال”.

ومع تبيان أن الحلول الطبيبة لن تكون ناجحة بالقدر الذي يريد، نظّم يسري جلسة عرفية بحضور أسرة زوجته وإمام من الأوقاف، حيث حكموا لصالحه، إلا أنه رفض وطلب إعطاء أسرتها المنقولات والانفصال في هدوء، لكنهم رفضوا ذلك بدورهم ورفعوا قضية في المحكمة للحصول على قائمة المنقولات كاملة، فضلا عن قضايا نفقة.

الزوجة تردّ

وعلى ضوء الجدل الذي أثاره الزوج، ردت الزوجة على تلك التصريحات موضحة أنها كانت ذكراً وهي طفلة، ثم خضعت لإجراء عملية تحويل، لأنها ولدت بعيب خلقي، وأجرت عملية إصلاح عندما كان عمرها 9 شهور.

وأكدت أنها أنثى كاملة، وأن اتهامات زوجها عارية عن الصحة، مطالبة بعرضها على الطب الشرعي، خاصة أنها حملت منه وتعرضت للإجهاض بسبب اعتدائه عليها بالضرب المبرح.

كما ذكرت أنها تعرضت لحملة تشويه لسمعتها من قبل زوجها وأسرته، خاصة والدته، بسبب الطمع من أجل الحصول على أموال من أمها.