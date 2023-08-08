ما المركبات العضوية المتطايرة وكيف يمكن أن تؤثر على صحتنا؟

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وطن-غالبًا ما نتعرض بشكل يومي لمجموعة متنوعة من المواد والمنتجات التي يمكن أن تؤثر على صحتنا دون أن ندرك ذلك. ومن بين المخاطر التي يمكن أن تؤثر على رفاهيتنا، عنصر موجود بشكل شائع في العديد من المنتجات؛ وهو المركبات العضوية المتطايرة (VOCs). فما هي المركبات العضوية المتطايرة؟

المركبات العضوية المتطايرة هي مواد كيميائية يمكن إطلاقها بسهولة في البيئة على شكل غازات. وتوجد في المنتجات المنزلية الشائعة مثل الدهانات والورنيش ومنتجات التنظيف ومعطرات الجو والعطور ومنتجات العناية الشخصية مثل مزيلات العرق والبخاخات، كما أنها موجودة في مواد البناء والأثاث، مثل السجاد والأثاث المصنوع من الألواح الخشبية. بحسب ما أفادت به مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية.

التأثيرات الصحية

على الرغم من أن هذه المنتجات قد تبدو غير ضارة في الاستخدام اليومي، فإن المركبات العضوية المتطايرة يمكن أن يكون لها آثار صحية سلبية طويلة المدى. تم ربط التعرض المستمر لمستويات عالية من المركبات العضوية المتطايرة بمجموعة من المشاكل الصحية، تتراوح من تهيج العين والجهاز التنفسي إلى الصداع، والدوخة، وحتى الاضطرابات العصبية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

أيضًا، يتم تصنيف بعض المركبات العضوية المتطايرة على أنها مواد مسرطنة محتملة، ما يعني أنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان في ظل ظروف معينة.

المخاطر في المساحات الداخلية

قد يكون الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الداخل، مثل أولئك الذين يعملون في المكاتب أو يقضون ساعات طويلة في المنزل، أكثر عرضة لهذه المركبات وبالتالي يواجهون مخاطر أكبر على صحتهم.

الاجراءات الوقائية

لحسن الحظ، هناك خطوات يمكننا اتخاذها لتقليل تعرضنا للمركبات العضوية المتطايرة وحماية صحتنا. يعد اختيار منتجات التنظيف والعناية الشخصية التي تحمل علامة “خالية من المركبات العضوية المتطايرة” طريقة فعالة لتقليل التعرض. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الحفاظ على التهوية الداخلية الجيدة ، خاصة عند استخدام المنتجات التي تحتوي على المركبات العضوية المتطايرة ، في تقليل تركيز هذه المواد في الهواء.

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وختمت المجلة بالقول، إنه من المهم أن ندرك المخاطر الخفية التي يمكن أن تؤثر على صحتنا في الحياة اليومية. ويمكن أن يكون للمركبات العضوية المتطايرة (VOCs) الموجودة في العديد من المنتجات اليومية آثار سلبية طويلة المدى على صحتنا. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعدنا اتخاذ قرارات مستنيرة واعتماد الممارسات التي تقلل من التعرض لهذه المركبات، في حماية صحتنا ورفاهيتنا على المدى الطويل.