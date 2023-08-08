الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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بجرأة ولا مبالاة .. كاني ويست يتحسس مؤخرة زوجته في الشارع وهي شبه عارية! (صور)

قبل يومين نشرت صور من جولة كاني ويست وبيانكا سينسوري في إقليم توسكانا الإيطالي بنفس الملابس الفاضحة التي ظهرت بها في روما

كتب أنس السالم
كاني ويست يتحسس مؤخرة زوجته بيانكا سينسوري
كاني ويست يتحسس مؤخرة زوجته بيانكا سينسوري
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وطن – نشرت وسائل إعلام أجنبية، صوراً تظهر مغني الراب كاني ويست يتحسس مؤخرة زوجته بيانكا سينسوري حينما كانت معه بملابس جريئة جدًا في العاصمة الإيطالية روما.

وظهر كاني ويست في الصور التي نشرها موقع tmz المختص بنشر أخبار المشاهير، حافي القدمين، وبملابس (جاكيت وبنطالًا) سوداء غريبة، بينما كانت زوجته بيانكا سينسوري ترتدي ملابس شفافة فاضحة تكشف صدرها ومؤخرتها بكل وضوح.

بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست
بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست

وتجنبت سينسوري ارتداء الحلي باستثناء بعض الخواتم أثناء تجولها في المدينة الإيطالية.

كاني ويست يتحسس مؤخرة زوجته

بدت بيانكا التي توصف بأنها “شبيهة كيم كارداشيان” طليقة كاني ويست، وهي تكشف عن صدرها الواسع في بدلة ذات فتحة عميقة.

وكانت الصورة الأبرز من بين الصور للثنائي، حينما وضع كاين ويست يده على مؤخرة زوجته وتحسسها في الشارع.

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كاني ويست يتححس مؤخرة زوجته
كاني ويست يتححس مؤخرة زوجته

وقبل يومين نشرت صور عبر وسائل إعلام، من جولة كاني ويست وبيانكا سينسوري في إقليم توسكانا الإيطالي، بنفس الملابس الفاضحة التي ظهرت بها في روما.

بيانكا سينسوري بملابس فاضحة وشفافة
بيانكا سينسوري بملابس فاضحة وشفافة

كما لفّت “سينسوري” البالغة من العمر 28 عامًا، شعرها بقطعة قماش بنية اللون.

ويبلغ كاني من العمر 45 عاماً، أما بيانكا فهي تبلغ من العمر 28 عاما وفارق العمر بينهما هو 17 عاما، وهو ما وجده البعض كبيرا بين الثنائي.

تزوج كاني ويست وبيانكا سينسوري في حفل خاص في مدينة “بيفرلي هيلز” الأمريكية، في يناير، بعد حوالي شهرين من إتمام طلاق المغني من كيم كارداشيان.

ومع ذلك، فإن “الشرعية” لزواج كاني وبيانكا موضوعة تحت الشك، حيث لم يقدما شهادة زواج. بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

المصدرtmz

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