فلول نظام البشير.. ظهور مريب لـ”الحرس القديم” في حرب السودان الدامية

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وطن- دخلت حرب السودان الآن شهرها الرابع، مع اقتناع طرفي الصراع (كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية) بقدرتهما على الانتصار.

منذ البداية، سعت الأطراف المتحاربة للحصول على دعم من قوى خارجية، بينما كانت تتطلع إلى تصوير نفسها على أنها الممثل العسكري الشرعي الوحيد للشعب السوداني.

قد ينتهي الأمر بالمساعدة من الدول الأجنبية لتكون حاسمة في ساحة المعركة. لكن التحركات المدنية داخل السودان ستكون مهمة أيضًا، سواء أثناء استمرار القتال أو لأي غرض يتبع وقف إطلاق النار.

ويتودد الجيش وقوات الدعم السريع إلى مجموعات مدنية مختلفة، بينما تتطلع تلك الحركات السياسية نفسها أيضًا إلى فرض سيطرتها على الأطراف المتحاربة.

ويتنامى نفوذ الشخصيات البارزة المرتبطة بإدارة المستبد السابق عمر البشير والحركات المرتبطة بها في السودان، حيث يتخذ الفاعلون المدنيون في البلاد مواقف مختلفة من الحرب التي شهدت نزوح 3.5 مليون شخص منذ 15 أبريل ، عندما اندلع القتال في الخرطوم .

ويقف السياسيون المرتبطون بالإخوان المسلمين ، والحركة الإسلامية السياسية العابرة للحدود الوطنية ، وشخصيات بارزة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق ، الذي تم حظره رسميًا في نوفمبر 2019 بعد الإطاحة بالبشير من السلطة في أبريل من ذلك العام ، خلف القوات المسلحة السودانية.

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في غضون ذلك ، اتُهم قادة تحالف قوى الحرية والتغيير المؤيدة للديمقراطية بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع ، التي نصبت نفسها بوعي ذاتي منذ أكتوبر / تشرين الأول 2022 على أنها بطلة للديمقراطية.

وقال مصدران منفصلان مقربان من التحالف السياسي المدني لموقع ميدل إيست آي، إن بعض شخصيات قوى الحرية والتغيير يعتقدون أن القوات شبه العسكرية هي أفضل أمل لهم في تولي السلطة في السودان.

يخوض كل جانب حرب رسائل، سعياً وراء إثبات روايته للأحداث على أنها الحقيقة. وكان الوجود المزعوم لشخصيات من الحركة الإسلامية السودانية داخل صفوف الجيش سمة رئيسية لدعاية قوات الدعم السريع ، حيث قال أحد مستشاري القوات شبه العسكرية إن الجيش شكّل “تحالفًا مع تنظيم داعش وكتائب إسلامية أخرى.

كما تم ربط الجيش بولاية البشير العميقة، وهو ضابط عسكري حكم السودان من عام 1989 إلى عام 2019 ، بعد وصوله إلى السلطة في انقلاب للجبهة الإسلامية الوطنية السودانية ، وهي حركة النهضة الإسلامية التي سبقت حزب المؤتمر الوطني.

وتدرك قوات الدعم السريع أن العديد من السودانيين يخشون – أو يعتقدون – أن النظام القديم لم يختف أبدًا ، وأن رجال البشير ومن يدعمهم كانوا ينتظرون طريق العودة إلى السلطة.

في خطاب نشرته قوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها الأسبوع الماضي ، قال زعيمها محمد حمدان دقلو ، المعروف باسم حميدتي ، لقواته، إن عدوهم كان بقيادة “الدولة العميقة والإسلاميون”.

وأضاف حميدتي: “يجب أن نكون واضحين أن هؤلاء (الجيش) يعملون تحت قيادة أحمد هارون وعلي أحمد كرتي وأسامة عبد الله وغيرهم من الإسلاميين”، في إشارة إلى ثلاثة من كبار الشخصيات في عهد البشير.

وتقف لجان المقاومة بين الأطراف المتحاربة، وهي الجماعات الديمقراطية الشعبية التي قادت الحركة الثورية المستمرة في السودان والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من الإطاحة بالبشير في عام 2019.

وتعارض اللجان بشدة قوات الدعم السريع لكنها لا تدعم الجيش بشكل فعال. ويدعون ليس فقط إلى حل قوات الدعم السريع، لكن أيضًا إلى إصلاح واسع النطاق داخل قيادة الجيش وعودته إلى الثكنات.

في غضون ذلك، تستمر الحرب مع حدوث انتهاكات في الأراضي التي يسيطر عليها الجانبان. ولا تزال حملة الاعتقالات مستمرة في مناطق الجيش، وسط ارتكاب العديد من الفظائع بما في ذلك الاغتصاب والنهب والقتل التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ، لا سيما في دارفور.

حملة تجنيد الجيش

وافتتح الجيش عشرات المعسكرات في أنحاء السودان بعد أن دعا قائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان الشباب وأي شخص آخر قادر على القتال للتجنيد.

وأطلق الجيش حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب الراغبين في محاربة القوات شبه العسكرية. وتحتوي المنصات على مئات مقاطع الفيديو لشبان يقومون بتمارين وتدريبات على استخدام الأسلحة النارية ، وأغنيات وشعارات وطنية وهتافات مناهضة لقوات الدعم السريع.

كما شوهد قادة الجيش وهم يلقون خطابات نارية تندد بحالات الاغتصاب والنهب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.

لكن مصادر لجنة المقاومة في ولايات نهر النيل والشمال والبحر الأحمر قالت إن مسؤولين سابقين في حزب المؤتمر الوطني يشاركون في حملة التجنيد، وأن عملاء استخبارات وأمن سودانيين سابقين يشاركون في التدريب.

وقال أحد المصادر، الذي يخضع حاليًا لتدريب الجيش في قاعدة جبل أولياء العسكرية، إنه يعتقد أن قيادة الجيش والإخوان المسلمين يعملان معًا في حملة التجنيد.

وأضاف: “ما رأيته في مناطقنا هو أن المواطنين وخاصة الشباب لديهم رد فعل عفوي على انتهاكات قوات الدعم السريع، فالتحق المئات منهم بمعسكرات الجيش، لكنني لاحظت أن الإسلاميين يستغلون الغضب للتعبئة.”.

المقاومة ترفض حملات التجنيد

وأوضح رعد إبراهيم ، المتحدث باسم لجان المقاومة، أنهم يرفضون حملة التجنيد الواسعة ، ووصفها بأنها إحدى جرائم القوات المسلحة السودانية.

وقال إبراهيم: “يقوم الجيش بإخماد دعاية شعبوية وقومية واسعة النطاق ويستخدم الزعماء المحليين والقبلية للتجنيد في القوات المسلحة السودانية.. ونحن نحذر من أن هذا سوف يجر البلاد إلى حرب أهلية أوسع”.

وقال مصدر عسكري إن أكثر من 50 معسكرا للجيش افتتح في أنحاء السودان، يستقبل آلاف الأشخاص من ولايات من بينها الخرطوم.

وأضاف المصدر أن بعض هؤلاء الخريجين الجدد يشاركون بالفعل في حماية المواقع الاستراتيجية الرئيسية.

بدوره، قال أحمد عثمان الخبير العسكري، إن المجندين الجدد أصغر من أن ينضموا إلى الحرب ضد قوات الدعم السريع، وأن الجيش يريدهم تعزيز شرعيته وليس القتال الفعلي.

والجيش يبحث عن شرعية أكبر لحربه وليس قوات برية شابة غير مدربة، لكن إذا وضعهم الجيش في المعركة ، فقد يتسبب ذلك في خسائر كبيرة.

ظهور قادة عهد البشير

في الوقت نفسه، عادت شخصيات مهمة من حزب المؤتمر الوطني المحظور الآن إلى الظهور في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ولايتي كسلا والقضارف في شرق السودان. وقال شهود عيان إن وجودهم يؤجج الموقف.

وأصدرت السلطات في كسلا مذكرة توقيف بحق قادة هاربين ، بمن فيهم أحمد هارون ، الوزير في حكومة البشير والحاكم السابق لولايتي جنوب وشمال كردفان.

وهارون ، الذي كان رئيس حزب المؤتمر الوطني ، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي أيام الفوضى التي أعقبت اندلاع الحرب، أطلق سراحه مع آلاف آخرين من سجن كوبر بالخرطوم.

وبعد إطلاق سراحه، أعرب هارون عن دعمه للجيش ، وأشار إلى حميدتي وإخوته عندما وصف قوات الدعم السريع بأنها “مشروع عائلي” لحكم السودان.

قال الباحث ورئيس القسم في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام محمد بدوي: “لقد حصل الجيش على دعم واضح ومفتوح من جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في 24 أبريل عندما تم تمكين قادة حزب المؤتمر الوطني من الفرار من سجن كوبر وحتى ألقوا خطابًا يدعم فيه الجيش”.

في حين قال متحدث لجان المقاومة: “نعتقد أن الجو الفوضوي الحالي هو الوقت المناسب لظهور أعوان النظام القديم”.

كما أنهم يستخدمون الزعماء المحليين ويؤججون القبلية لشن حملات لصالح الجيش وأنفسهم. وأضاف: “الوضع الحالي لا يثير استغرابنا، فنحن نعتقد أن الإسلاميين يقودون المشهد من داخل السجن وبمساعدة قيادة الجيش”.

في الفيديو الذي نشرته قوات الدعم السريع، اتهم حميدتي شخصيات حزب المؤتمر الوطني بقيادة الحرب ضد قواته شبه العسكرية وتعبئة “الإسلاميين السياسيين” للقتال في صفوف الجيش.

إلى جانب هارون، ظهر علي أحمد كرتي ، وزير الخارجية في عهد البشير ، أحد أغنى الرجال في السودان والزعيم السابق للحركة السياسية الإسلامية في البلاد دون منازع.

ويُعتقد أن كرتي، قائد القوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدفاع الشعبي في التسعينيات، قد استعاد بعض النفوذ حتى قبل بدء الحرب، ويقال الآن إنه يستفيد إلى أقصى حد من الفرص التي أوجدها ضباب الحرب.

ونفى خوجالي حمد والي ولاية كسلا، لقاءه بأعضاء حزب المؤتمر الوطني ، الذي تم حظره رسميًا بعد عزل البشير من السلطة.

انتقادات لقوى الحرية والتغيير

على الجانب شبه العسكري، تعرضت قوى الحرية والتغيير لانتقادات حادة من لجان المقاومة ومن القادة المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني ، حيث اتهم كلاهما القادة المدنيين بالانحياز إلى قوات الدعم السريع.

كما هاجم أنصار حزب المؤتمر الوطني أعضاء لجنة المقاومة في مدينة القضارف الشرقية، حسبما قال شهود عيان، قدموا أدلة بالفيديو.

وقال مصدر في لجنة المقاومة إن قوات المخابرات الوطنية الحاضرة في مظاهرة مضادة نظمتها مجموعة محلية من حزب المؤتمر الوطني ضد لجان المقاومة غضت الطرف عن الهجمات.

وأنشأت قوى الحرية والتغيير “جبهة مدنية” للحملة من أجل إنهاء الحرب، لكن مصادر في لجان المقاومة قالت إن هناك دلائل على أن قوى الحرية والتغيير تدعم قوات الدعم السريع، لأن التحالف المدني السائد لا يدين بوضوح انتهاكات القوات شبه العسكرية – أو في الأقل رسم التكافؤ بين الجانبين.

كما اتهم إبراهيم المتحدث باسم لجان المقاومة، قوى الحرية والتغيير بالتحالف مع قوات الدعم السريع وإضفاء الشرعية عليها من خلال دعوتها إلى تسوية سياسية قبل الحرب وبعدها.

وقبل بدء الحرب، لم تدعم لجان المقاومة الاتفاق الإطاري الذي تدعمه قوى الحرية والتغيير في ديسمبر 2022، والذي اعتقدوا أنه يمنح الكثير من القوة للجيش وقوات الدعم السريع، مما يرسخ الوضع الراهن الفاسد.